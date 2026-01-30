Ajker Patrika
ফ্যাশন

ভালোবাসার সাজ-পোশাক তৈরি তো?

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 
ভালোবাসার সাজ-পোশাক তৈরি তো?
ভালোবাসা দিবসকে বিবেচনায় রেখে তারা নিয়ে এসেছে কাপল সেট। ছবি সৌজন্য: হরিতকী

বসন্ত যে হাতছানি দিচ্ছে, তা খানিকটা আন্দাজ করা যাচ্ছে। মাঘের শেষ অধ্যায়ের পাতা ওলটাচ্ছে প্রকৃতি। পাতা ঝরার দিন বলে দিচ্ছে, গাছের শাখায় নতুন পাতা গজাবে আর কিছুদিন পরই। বসন্ত মানেই সুখসময়, বসন্ত মানেই প্রেম, বসন্ত মানেই উষ্ণতা। আর এই উষ্ণতা থাকে পোশাকেও। বসন্তের প্রথম দিনই যেহেতু ভালোবাসা দিবস, তাই সেদিন কী পরবেন আর কীভাবে সাজবেন—তার জল্পনাকল্পনা নিশ্চয়ই এখন থেকেই চলছে।

ভালোবাসা দিবসের পোশাক

পোশাকের ফেসবুক পেজগুলো স্ক্রল করলে দেখা যায়, বরাবরের মতো এবারও ভালোবাসার রং হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে টকটকে লালকে। কিন্তু একই দিনে যদি ভালোবাসা আর বসন্তের জন্য পোশাক বাছতে হয়, তাহলে বিপদে পড়তে হয় না, বলুন? আমাদের এখন এই মধুর সমস্যার মধ্য দিয়েই যেতে হচ্ছে। একই দিনে পয়লা বসন্ত আর ভ্যালেনটাইন ডে, তাই একই দিনে হলুদ আর লালের প্রাচুর্য। কিন্তু উপলক্ষটা কী ভেবেছেন? অর্থাৎ উদ্‌যাপনের ক্ষেত্রে বসন্তবরণ, নাকি ভালোবাসা—কোনটাকে প্রাধান্য দিচ্ছেন, সেটা বিবেচনায় রেখে পোশাক নির্বাচন করুন। আবার ককটেল কম্বিনেশনও হতে পারে লাল ও হলুদের মিশ্রণে।

ভালোবাসা দিবস উপলক্ষে প্রতিবছরের মতো ফ্যাশন উদ্যোগ হরিতকী নিয়ে এসেছে নতুন ডিজাইনের পোশাক। এ বছর ভালোবাসা দিবসকে বিবেচনায় রেখে তারা নিয়ে এসেছে কাপল সেট। আর্টিফিশিয়াল সিল্কের শাড়ি ও পাঞ্জাবির জুটি। লাল রঙের সঙ্গে সাদার মেলবন্ধনে ভালোবাসা দিবসের পোশাক তৈরি করেছে প্রতিষ্ঠানটি। পুরুষের জন্য সলিড লাল রঙের পাঞ্জাবিতে ব্যবহার করা হয়েছে লালের ওপর সাদা হৃদয়াকৃতির নকশা করা স্ক্রিন প্রিন্টের হাতা। অন্যদিকে নারীদের জন্য লাল শাড়িতে হৃদয়াকৃতির নকশার স্ক্রিন প্রিন্ট করা শাড়িও এনেছে তারা। শাড়ির আঁচলে একই নকশা রয়েছে। তবে এখানে আঁচলের রং রাখা হয়েছে সাদা। এই শাড়ির সঙ্গে পরা যাবে লাল ও সাদা যেকোনো রঙের ব্লাউজই।

একই দিনে পয়লা বসন্ত আর ভ্যালেনটাইন ডে, তাই একই দিনে হলুদ আর লালের প্রাচুর্য। ছবি সৌজন্য: হরিতকী
একই দিনে পয়লা বসন্ত আর ভ্যালেনটাইন ডে, তাই একই দিনে হলুদ আর লালের প্রাচুর্য। ছবি সৌজন্য: হরিতকী

এ ছাড়া এখন রঙ বাংলাদেশ, বিশ্বরঙ, সারা লাইফস্টাইলসহ বিভিন্ন দেশীয় ব্র্যান্ড ভালোবাসা দিবসকে কেন্দ্র করে নানা রকম কাপল সেট নিয়ে আসে। চাইলে সেখান থেকেও পছন্দের পোশাকের জুটি সংগ্রহ করতে পারেন। শাড়ি-পাঞ্জাবি ছাড়াও রয়েছে, কামিজ ও কুর্তির সঙ্গে ছেলেদের ফতুয়া বা কাতুয়া, কাপল টি-শার্ট ইত্যাদি।

ম্যাচিং জুয়েলারি

উৎসব মানে পোশাক, গয়নাসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিকের দারুণ এক মেলবন্ধন। উৎসব মানেই ম্যাচিং পোশাক পরার প্রচলন। প্রিয়জনের কাছে ভালোবাসা প্রকাশ করার দিন এটিই। এ সময় যদি নিজেকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা না যায়, তাহলে বিষয়টি যেন ঠিক জমে না। তাই ভালোবাসা দিবসে কুর্তি, থ্রি-পিস ও শাড়ির সঙ্গে মিলিয়ে বেছে নিতে পারেন অ্যান্টিক, কাপড়, কাঠ কিংবা রেজিনের গয়না। ছোট দুল, মালা, বালা ও চুড়িও হতে পারে আপনার পোশাকের সঙ্গে মানানসই। অনলাইন পেজ হরপ্পা, কাসিমাত, তাজনোভাস আরটিস্ট্রি, গয়নার ডিব্বা, সিক্স ইয়ার্ডস স্টোরি, রূপসা, নয়া বায়না, টেনটেরালি থেকে কিনতে পারবেন মনের মতো গয়না। এ ছাড়া ফুলের গয়না ও ক্রাউনেও নিজেকে সাজাতে পারেন। ক্যান্ডেল লাইট ডিনার কিংবা রাতের অনুষ্ঠানে যদি এক্সক্লুসিভ লুক চান, তাহলে হিরার দুল, নেকলেস পরতে পারেন। নাকে পরতে পারেন হিরার নাকফুল এবং হাতে হিরার আংটি। আর ক্যাজুয়াল লুকের জন্য আপনার যা পছন্দ হয়, তা দিয়েই সাজিয়ে তুলুন নিজেকে।

জুতা, ব্যাগ ও অন্যান্য

ভ্যালেনটাইন ডের সাজকে পূর্ণ করতে ব্যাগ ও জুতায় নজর দিন। শাড়ির সঙ্গে দারুণ মানিয়ে যাবে ফ্ল্যাট বা পেনসিল হিল। এ ছাড়া সালোয়ার-কামিজ ও পশ্চিমি কোনো পোশাকের সঙ্গে পায়ে গলিয়ে নিতে পারেন গ্ল্যাডিয়েটর, স্যান্ডেল, পাম্প শু কিংবা মানানসই যেকোনো জুতা। পোশাকের সঙ্গে রং মিলিয়ে বা কনট্রাস্ট করে নিন ফ্যাশনেবল কোনো ব্যাগ। কুর্তি, শাড়ি বা গাউন যদি পরেন, তাহলে বেছে নিতে পারেন ফ্যাশনেবল ক্লাচ ব্যাগ, টোট ব্যাগ কিংবা শোল্ডার ব্যাগ। পশ্চিমি পোশাকের সঙ্গে বাকেট ব্যাগ অথবা এক্সক্লুসিভ ব্যাকপ্যাক নিতে পারেন। সাজসজ্জা যা-ই হোক, উপভোগ করুন পুরো সময়।

বিষয়:

ফ্যাশনসাজগোজবসন্তজীবনধারাভালোবাসা দিবসদিবস
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

স্কুলছাত্রকে হত্যা: ফেনীতে ছাত্রদল কর্মীসহ ৩ জনের মৃত্যুদণ্ড

প্রয়োজনে ইরান থেকে নিজেদের বিজ্ঞানীদের সরিয়ে নিতে প্রস্তুত রাশিয়া

গণভোটে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ‘হ্যাঁ’ বা ‘না’ ভোট চাওয়া দণ্ডনীয় অপরাধ: ইসি

সাত আসনে দাঁড়িপাল্লা বনাম জোটের প্রার্থী, বেকায়দায় জামায়াত

নান্দাইলে ট্রাকের ধাক্কায় কলেজছাত্র নিহত

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইমরান খান কি অন্ধ হয়ে যাচ্ছেন

ইমরান খান কি অন্ধ হয়ে যাচ্ছেন

ইরানে মার্কিন হামলার ৭ সম্ভাব্য পরিণতি

ইরানে মার্কিন হামলার ৭ সম্ভাব্য পরিণতি

তৃতীয় দফায় বাড়ল আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময়

তৃতীয় দফায় বাড়ল আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময়

দ্বন্দ্ব ভুলে ধানের শীষের মঞ্চে তারেক

দ্বন্দ্ব ভুলে ধানের শীষের মঞ্চে তারেক

অজিত পাওয়ারকে বহনকারী বিমান বিধ্বস্তের আগে ‘রহস্যজনক নীরবতা’

অজিত পাওয়ারকে বহনকারী বিমান বিধ্বস্তের আগে ‘রহস্যজনক নীরবতা’

সম্পর্কিত

ভালোবাসার সাজ-পোশাক তৈরি তো?

ভালোবাসার সাজ-পোশাক তৈরি তো?

ছুটির দিনে হালকা খাবারে থাকুক দেশি কই মাছের ঝোল

ছুটির দিনে হালকা খাবারে থাকুক দেশি কই মাছের ঝোল

আজকের রাশিফল: নিজেকে জাহির করতে চাইলে উল্টো মানসম্মান যাবে, সহকর্মীর হাসির আড়ালে ছুরি

আজকের রাশিফল: নিজেকে জাহির করতে চাইলে উল্টো মানসম্মান যাবে, সহকর্মীর হাসির আড়ালে ছুরি

নাতি-নাতনিদের সাহচর্যে লুকিয়ে রয়েছে বার্ধক্য জয়ের চাবিকাঠি

নাতি-নাতনিদের সাহচর্যে লুকিয়ে রয়েছে বার্ধক্য জয়ের চাবিকাঠি