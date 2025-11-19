Ajker Patrika
ফ্যাশন

প্রিয়তমর হালফ্যাশনে চাদর

সানজিদা সামরিন, ঢাকা 
আপডেট : ১৯ নভেম্বর ২০২৫, ১৪: ০৫
এখন শুধু পুরুষদের জন্য ফ্যাশন ব্র‍্যান্ডগুলো চাদরের নকশা করছে। ছবিটি সম্পাদনা করা হয়েছে এআই দিয়ে।
এখন শুধু পুরুষদের জন্য ফ্যাশন ব্র‍্যান্ডগুলো চাদরের নকশা করছে। ছবিটি সম্পাদনা করা হয়েছে এআই দিয়ে।

চোখ বন্ধ করলেই মনে পড়ে, ছোটবেলায় শীতের দিনে গায়ে জড়ানোর চাদরটি চেয়ারে এলিয়ে দিয়ে মা হয়তো রান্নাঘরে ঢুকেছেন। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার জন্য তড়িঘড়ি করে তৈরি হয়ে জিনসের প্যান্ট আর টি-শার্টের ওপরই মায়ের ওই চাদর এক প্যাঁচে জড়িয়ে ভাই হুড় হুড় করে চলে গেল সদর দরজা পেরিয়ে। এখানেই কি শেষ?

ছুটির দিনে দাওয়াতে যাওয়ার সময় পাঞ্জাবির ওপর সোয়েটার তো আর চাপানো যায় না। সে সময় পাঞ্জাবির সঙ্গে ম্যাচিং করে পরার জন্য এত রকম হাতকাটা কটিই বা মিলত কোথায়, বলুন! তখন আবারও বাড়ির অন্দরমহলে চোখ। বোনদের অনুনয় করে বলা, ‘তোদের ভালো চাদরগুলো বের কর দেখি! এই পাঞ্জাবির সঙ্গে মিলিয়ে পরি।’ বোনেরাও কম যায়? চাইলেই হলো? অত সাধের দামি চাদর কীভাবে না কীভাবে ভাই ব্যবহার করে ফেলে, সে ঝুঁকি নেবে কে! তবুও জোর করে বোনদের আলমারিতে তুলে রাখা চাদর গায়ে চড়িয়েই বেরিয়ে পরা তরুণ কি কম বকুনি খেয়েছেন মা-বোনদের কাছে?

আগে পুরুষের গায়ে জড়ানো চাদর বলতে যা ছিল, তা মূলত বাবা-চাচা-দাদাদের পরার উপযোগী। ফ্যাশনসচেতন তরুণেরা বরাবরই সেসব থেকে দূরে ছিলেন। তাই বলেই তো মা আর বোনদের আলমারিতে তাঁদের নজর—কী করে বাগিয়ে নেওয়া যায় নকশা করা সুন্দর চাদরগুলো। এটাও তো ঠিক বলুন, ওসব চাদরে তাঁদের মানিয়েও যেত বেশ।

কিন্তু ২০২৫ সালে এসে ফ্যাশনসচেতন পুরুষেরা আর মেয়েদের চাদরে নজর দেন না। কারণ তাঁদের জন্য আলাদা করে ফ্যাশন ব্র‍্যান্ডগুলো চাদরের নকশা করছে। ছাপা, রঙিন, রং জ্বলা বা একরঙা উল কিংবা মোটা সুতায় তৈরি এই চাদর ছেলেদের পশ্চিমা ফ্যাশনের স্মার্ট অনুষঙ্গ হিসেবেও দখল করে নিয়েছে অনেকখানি জায়গা। হালকা কি ভারী শীত; ফতুয়া, টি-শার্ট, পাঞ্জাবি—সবকিছুর সঙ্গেই দিব্যি মানিয়ে যায় হালকা অথবা মোটা চাদরগুলো।

ছাপা, রঙিন, রং জ্বলা বা একরঙা উল কিংবা মোটা সুতায় তৈরি চাদর ছেলেদের ফ্যাশনের স্মার্ট অনুষঙ্গ হিসেবে দখল করেছে অনেকখানি জায়গা। মডেল: তনয়, ছবি সৌজন্য: সাতকাহন
ছাপা, রঙিন, রং জ্বলা বা একরঙা উল কিংবা মোটা সুতায় তৈরি চাদর ছেলেদের ফ্যাশনের স্মার্ট অনুষঙ্গ হিসেবে দখল করেছে অনেকখানি জায়গা। মডেল: তনয়, ছবি সৌজন্য: সাতকাহন

বিবর্তনের ধারায় ও স্টাইল বদলের দুনিয়ায় চাদর এখন কেবল ঠান্ডা প্রতিরোধক পোশাক হিসেবে আটকে নেই। হয়ে উঠেছে ফ্যাশন অনুষঙ্গ। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থেও এসেছে পরিবর্তন। শীতের চলতি ট্রেন্ড হিসেবে বিভিন্ন ধরনের পোশাকের সঙ্গে নানা স্টাইলে চাদর পরছেন হালের তরুণেরা।

ফুল হাতার শার্টের সঙ্গে ভিসকস চাদরের লুপ স্টাইল

যাঁরা ঝামেলায় একেবারেই যেতে চান না, তাঁদের জন্য এই স্টাইল। পাঁচমিশালি রঙের ভিসকস কাপড়ে তৈরি চাদর বেছে নিয়ে গলায় ঝুলিয়ে পরুন। এরপর শেষে দুই মাথায় গিঁট দিয়ে নিন বা পিন মেরে আটকে দিন। এবার তা মালার মতো গলায় পরে টুইস্ট করে আরেক ভাঁজ দিলেই কাজ সারা। এই স্টাইলে চাদর পরলে শীতে আপনার গলা ও কাঁধ থাকবে উষ্ণ।

টি-শার্ট, পাঞ্জাবি, ফুলস্লিভ গেঞ্জির সঙ্গে চাদর পরার চল রয়েছে। মডেল: তনয়, ছবি সৌজন্য: সাতকাহন
টি-শার্ট, পাঞ্জাবি, ফুলস্লিভ গেঞ্জির সঙ্গে চাদর পরার চল রয়েছে। মডেল: তনয়, ছবি সৌজন্য: সাতকাহন

উলের চাদর

টি-শার্ট, পাঞ্জাবি, ফুলস্লিভ গেঞ্জির সঙ্গে এই চাদর পরার চল রয়েছে। গলায় ঝুলিয়ে বা পুরো শরীরে জড়িয়ে, যেকোনোভাবেই এ চাদর পরা যায়।

উজ্জ্বল দেখাবে পশমিনা শালে

পশমিনা বলতে একধরনের কাশ্মীরি শালকে বোঝায়। ওজনে হালকা ও উজ্জ্বল এই শাল চটজলদি অভিজাত লুক দেবে। পশমিনা সব সময়ই লম্বা, পাশের অংশও বেশ প্রশস্ত। এর দুই পাশের শেষ মাথায় টুইস্টেড টাসেল ঝোলানো থাকে। পশমিনা সাদামাটা শার্ট বা গেঞ্জিকেও অভিজাত লুকে বদলে দেয়।

একরঙা সোয়েটারের সঙ্গে প্রিন্টের চাদর

কালো, ধূসর বা বাদামি কিংবা সাদা একরঙা সোয়েটারের ওপর অ্যানিমেল প্রিন্টের চাদর কিন্তু বেশ মানায়। গলায় দুই প্যাঁচে চাদর জড়িয়ে বাম পাশের প্রান্ত ডান পাশের কাঁধে তুলে দিন। এভাবেই সুন্দর লাগবে।

কোথায় পাবেন এসব চাদর

প্রায় সব ফ্যাশন হাউসই বিভিন্ন ধরনের চাদর বিক্রি করে। অনেক অনলাইন পেজও এগুলো বিক্রি করে। কোনো কোনো পেজ পছন্দমতো চাদর তৈরিও করে দেয়। প্রতিটি জেলা শহরের সুপার মার্কেট বা যেকোনো শপিং মলে খুঁজলে পাওয়া যাবে পছন্দের চাদর। চাদরের ধরনভেদে দাম বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। সাধারণত ৭০০ থেকে শুরু করে ৩ হাজার টাকার মধ্য়ে ভালো মানের চাদর পাওয়া যায়।

বিষয়:

ফ্যাশনজীবনধারাশীতশীতকালপুরুষ
খাবারদাবার

বিশ্বজুড়ে এক কাপ কফির দাম কোথায় কত

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 
দেশ ভেদে এক কাপ কফির দাম ও স্বাদ ভিন্ন হয়ে থাকে। ছবি: ফ্রিপিক
দেশ ভেদে এক কাপ কফির দাম ও স্বাদ ভিন্ন হয়ে থাকে। ছবি: ফ্রিপিক

কফিপ্রেমীরা আছে বিপদে। ছোটখাটো নয়, বিপদের মাত্রা বেশ বড়ই। এমনিতে কফিপ্রেমীরা পৃথিবীর সব দেশে একই রকম দামে কফি পান করতে পারে না। দেশ ভেদে কফির দাম ভিন্ন হয়ে থাকে। হ্যাঁ, স্বাদও দেশ ভেদে ভিন্ন। বিশেষ করে গত কয়েক বছর কফি বিনের দাম আকাশছোঁয়া হওয়ায়, পছন্দের ক্যাফেইনের খরচও বেড়েছে বহুগুণ। কফি অ্যারাবিকা বিনের দাম নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। এখানেই বিপদ বেড়েছে কফিপ্রেমীদের। কারণ বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করছেন, এই দাম উল্লেখযোগ্যভাবে কমতে কয়েক বছর লাগতে পারে।

অনলাইন ডেটাবেইস ‘নাম্বিও’-এর তথ্য ব্যবহার করে নিচে নির্বাচিত ৩৫টি দেশে এক কাপ কফির গড় মূল্য দেওয়া হলো। এ তথ্য সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর রাজধানী বা প্রধান শহরের স্বাভাবিক খরচের ওপর ভিত্তি করে তৈরি। তথ্যগুলো ইউএস ডলারে হলেও জানুন বাংলাদেশি টাকায় এর মূল্য কত হতে পারে।

বিশ্ব বাজারে বেড়েছে কফি বিনের দাম। ফলে বেড়েছে প্রতি কাপ কফির দামও। ছবি: ফ্রিপিক
বিশ্ব বাজারে বেড়েছে কফি বিনের দাম। ফলে বেড়েছে প্রতি কাপ কফির দামও। ছবি: ফ্রিপিক

সস্তা কফির ঠিকানা

এই বিভাগে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কফি উৎপাদনকারী দেশ বা যেসব দেশে জীবনযাত্রার ব্যয় তুলনামূলকভাবে কম, সেই দেশগুলো অন্তর্ভুক্ত। এই দেশগুলোতে এক কাপ কফির দাম ২ মার্কিন ডলারের নিচে। বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম কফি উৎপাদনকারী দেশ ইথিওপিয়া। এই দেশে এক কাপ কাপাচিনোর দাম ১.০৯ মার্কিন ডলার বা প্রায় ১৩৪ টাকা। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম কফি উৎপাদনকারী দেশ ভিয়েতনাম। সেখানে এক কাপ কাপাচিনোর দাম ১.৭৬ মার্কিন ডলার বা প্রায় ২১৬ টাকা। চরম আবহাওয়া ও চাষিদের ডুরিয়ান ফলের চাষে স্থানান্তরের কারণে এখানে একটু দাম বেড়েছে। তবে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে এই দাম এখনো সস্তা। ঐতিহ্যগতভাবে ইতালিতে কফি বেশ সাশ্রয়ী। রোমে একটি কাপাচিনোর গড় মূল্য ১.৮৫ মার্কিন ডলার বা ২২৭ টাকা। এক কাপ এক্সপ্রেসো শট সাধারণত ১ ইউরো বা ১.১৭ মার্কিন ডলার। বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম কফি উৎপাদনকারী দেশ কলম্বিয়া। সেখানে কফির দাম ১.৮৮ মার্কিন ডলার বা ২৩১ টাকা। উৎপাদনকারী মর্যাদা এবং তুলনামূলকভাবে কম জীবনযাত্রার ব্যয়ের কারণে দেশটিতে কফির দাম কম।

মধ্যম পরিসরের কফির মূল্য

এই পরিসরে এমন দেশগুলো রয়েছে, যারা বৃহৎ কফি উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে খ্যাত। এই তালিকায় সেসব দেশও আছে, কফি শপের বাজারে যাদের প্রতিযোগিতা তীব্র অথবা যারা আমদানি করলেও স্থানীয় চাহিদা তুলনামূলকভাবে সাশ্রয়ী রাখতে পেরেছে।

পৃথিবীর জনপ্রিয়তম পানীয় কফির দাম বাড়ায় বিপদে আছেন কফিপ্রেমীরা। ছবি: ফ্রিপিক
পৃথিবীর জনপ্রিয়তম পানীয় কফির দাম বাড়ায় বিপদে আছেন কফিপ্রেমীরা। ছবি: ফ্রিপিক

বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম কফি উৎপাদনকারী দেশ ইন্দোনেশিয়া। সেখানে স্থানীয় বাজারে তীব্র প্রতিযোগিতার কারণে ক্যাফেগুলো দাম বাড়াতে দ্বিধা করছে। দেশটিতে এক কাপ কফির দাম ২.০৯ মার্কিন ডলার বা প্রায় ২৫৬ টাকা। বিশ্বের ৩৯ শতাংশ কফি উৎপাদনকারী দেশ ব্রাজিল। সেখানে এক কাপ কফির দাম ২.১১ মার্কিন ডলার বা ২৫৯ টাকা। দেশটির ঘরোয়া বাজারে কফির দাম তুলনামূলক কম।

এই তালিকায় এশিয়ার ভারত, চীন, ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া, জাপান, তুরস্কের আনাতোলিয়ার কফির দামও জায়গা করে নিয়েছে। যেমন ভারতে এক কাপ কফির দাম বাংলাদেশি প্রায় ৩১৯ টাকা। চীন, ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া, জাপান ও আনাতোলিয়ার কফির দাম যথাক্রমে প্রায় ৩৬৫, ৩২৪, ৩৭৬, ৪২৪ ও ৪৫৬ টাকা। তবে স্টারবাকসের ক্ষেত্রে কফির দাম বিশ্বে সবচেয়ে সস্তা তুরস্কের ইস্তাম্বুলে। চিলি কফি আমদানিকারক দেশ হলেও তারা বৈশ্বিক মূল্যবৃদ্ধির শিকার। তাই সেখানে কফির দাম একটু বেশি। তবে মধ্যম মানের কফির মূল্য হিসেবে সর্বোচ্চ আসে কানাডায়। টরন্টোতে এক কাপ কফির গড় দাম ৩.৮৯ মার্কিন ডলার বা বাংলাদেশি প্রায় ৪৭৭ টাকা। তবে টিম হর্টনসের মতো, চেইন শপগুলোতে কফি তুলনামূলকভাবে সস্তায় পাওয়া যায়।

কফি যেখানে বিলাসিতা

এই বিভাগে বিশ্বের ধনী বা উচ্চ জীবনযাত্রার ব্যয়যুক্ত দেশগুলো অন্তর্ভুক্ত। এসব দেশে কফির দাম চার মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে আর্জেন্টিনার বুয়েনস এইরেসে কফি এখনো একটি বিলাসবহুল পানীয়। সেখানে এক কাপ কফির দাম ৪.২১ মার্কিন ডলার বা ৫১৬ টাকা। এই ক্যাটাগরিতে যা সর্বনিম্ন বলে ধরা যায়। কারণ বিলাসিতার পর্যায়ে সর্বোচ্চ স্থানে আছে ডেনমার্ক। দেশটিতে এক কাপ কাপাচিনোর দাম ৬.৮১ মার্কিন ডলার। বাংলাদেশি টাকায় যার মূল্য দাঁড়ায় ৮৩৫ টাকার বেশি। কর্মীদের পেছনে খরচ, ভাড়া এবং করের কারণে ক্যাফেগুলোকে বেশি দাম নিতে হয় গ্রাহকের কাছ থেকে। তাদের এমন দামে কফি বিক্রি করতে হয়, যা স্থানীয় উচ্চ মজুরির সঙ্গে মানানসই।

এই তালিকায় আছে এশিয়ার সিঙ্গাপুর ও সংযুক্ত আরব আমিরাত। ডেনমার্কের মতো সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইতে কর্মীদের উচ্চ বেতন, ভাড়া এবং শুল্কের কারণে কফির দাম অত্যন্ত বেশি। এক কাপ কাপাচিনোর দাম সেখানে ৫.৭১ মার্কিন ডলার বা প্রায় ৭০০ টাকা। আর সিঙ্গাপুরে সেই তুলনায় কিছুটা কম। সেখানে ৪.৬৯ মার্কিন ডলার বা প্রায় ৫৭৬ টাকায় কিনতে হয় এক কাপ কফি। উচ্চ দামের কারণে সিঙ্গাপুরের ৩১ শতাংশ মানুষ ক্যাফেতে কফি কম কিনছেন এবং বাড়িতে বেশি তৈরি করছেন।

সূত্র: লাভ মানি, শোবিজ ডেইলি

বিষয়:

দামজীবনধারাকফিজেনে নিনখাবারদাবার
জেনে নিন

সৃজনশীল প্রতিভাদের জন্য ওমান দিচ্ছে কালচারাল ভিসা

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 
সুলতান কাবুস সড়ক, মাস্কাট, ওমান। ছবি: উইকিপিডিয়া
সুলতান কাবুস সড়ক, মাস্কাট, ওমান। ছবি: উইকিপিডিয়া

ওমান সরকার নতুন কালচারাল ভিসা চালু করেছে। এতে বিদেশি শিল্পী, গবেষক, শিক্ষাবিদ ও সাংস্কৃতিক পেশাজীবীরা স্বল্পকালীন দেশটিতে বসবাস ও কাজ করার অনুমোদন পাবেন। দেশটির সরকারের লক্ষ্য, প্রশাসনিক জটিলতা কমানো এবং আন্তর্জাতিক প্রতিভাদের অনুষ্ঠান, গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে সহজভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া। এই উদ্যোগ ওমানকে আন্তর্জাতিক জ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

ভিসার মেয়াদ ও ফি

ভিসা বা রেসিডেন্সি ১ বছর, ৫ বছর বা ১০ বছরের জন্য পাওয়া যাবে। মূল আবেদনকারীর জন্য বার্ষিক ফি ৫০ ওমানি রিয়াল।

ভিসা সক্রিয় করার সময়সীমা

ভিসা পেয়েই তিন মাসের মধ্যে ওমানে প্রবেশ করতে হবে। সময়ের মধ্যে প্রবেশ না করলে ভিসা বাতিল বলে ধরা হতে পারে।

মুত্রাহ দুর্গ, মাস্কট, ওমান। ছবি: উইকিপিডিয়া
মুত্রাহ দুর্গ, মাস্কট, ওমান। ছবি: উইকিপিডিয়া

পরিবার নিয়ে আসার সুযোগ

পরিবারের সদস্যরা, যেমন জীবনসঙ্গী ও নিকটাত্মীয়রা মূল আবেদনকারীর সঙ্গে ভিসার জন্য আবেদন করতে পারবেন।

আইনি কাঠামো

ওমানের রয়্যাল পুলিশ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা বলছে, যাঁরা এই কালচারাল ভিসা পাবেন, তাঁদের আইন অনুযায়ী ওমানে প্রবেশ করতে হবে। এমনি তাঁরা যেসব কাজ বা প্রকল্পে যোগ দেবেন, সেখানেও কর্তৃপক্ষের নজরদারি থাকবে। এটি অন্য সাধারণ ভিসার মতো নয়। অর্থাৎ এই ভিসা পুরোপুরি আলাদা। শুধু সংস্কৃতি, শিল্প বা গবেষণার কাজের জন্য প্রযোজ্য।

উদ্দেশ্য

এই ভিসার মূল উদ্দেশ্য বিদেশি প্রতিভার সঙ্গে ওমানের সৃজনশীল চর্চা, একাডেমি এবং সাংস্কৃতিক পরিসরকে আরও সমৃদ্ধ করা। বিদেশ থেকে মেধাবীরা এলে এসব জায়গায় আরও সম্প্রসারণ সম্ভব হবে। এতে আন্তর্জাতিক অঙ্গনের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দেশটি আরও এগিয়ে যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ওমান ভিশন ২০৪০: ওমান এই নতুন কালচারাল ভিসা চালু করে পুরোনো ভ্রমণ বা কাজের ভিসার নিয়মগুলো আরও সহজ করেছে। এই উদ্যোগটি ওমানের ‘ভিশন-২০৪০’ পরিকল্পনার অংশ। এই মূল লক্ষ্য দেশের সংস্কৃতি, শিল্প ও জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতিকে আরও সমৃদ্ধ করা। বিদেশি শিল্পী, গবেষক ও সৃষ্টিশীল পেশাজীবীদের দেশে আসা এবং কাজ করার পথকে সহজ করে দেওয়া।

সাংস্কৃতিক পর্যটন ও অর্থনৈতিক প্রভাব: বিদেশি শিল্পী বা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিরা ওমানের বিভিন্ন উৎসব, প্রদর্শনী বা গবেষণায় অংশ নেবেন। এতে স্থানীয় সাংস্কৃতিক কার্যক্রম আরও সমৃদ্ধ হবে। ফলে সাংস্কৃতিক পর্যটন বাড়বে, দেশের অর্থনীতি উপকৃত হবে এবং সৃষ্টিশীল শিল্প ও উদ্যোগগুলোর উন্নয়ন হবে।

দীর্ঘমেয়াদি অবদান: যদি কেউ ৫ বা ১০ বছরের কালচারাল ভিসা পান, তাহলে তাঁরা দীর্ঘ মেয়াদে প্রজেক্ট চালাতে পারবেন, শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ পাবেন এবং ওমানে স্থায়ীভাবে কাজ করতে পারবেন।

প্রতিক্রিয়া ও সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ

সৃষ্টিশীল জনগোষ্ঠীর প্রশংসা: অনেক শিল্পী ও বুদ্ধিজীবী ইতিমধ্যে এই নতুন ভিসার প্রশংসা করেছেন। তাঁরা বলছেন, এটি ওমানে সৃষ্টিশীল কাজ করার জন্য মসৃণ পথ তৈরি করছে এবং আন্তর্জাতিক মেধাবীদের ওমানে নিয়ে আসার সুযোগ করে দিচ্ছে।

হোস্টের দায়বদ্ধতা: যদি কেউ ওমানে কালচারাল ভিসা চান, তবে তাঁকে ওমানে থাকা প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার ‘স্পনসর’ করতে হবে। অর্থাৎ সেই সংস্থা দায়িত্ব নেবে, যে বিদেশি ব্যক্তিটি বৈধভাবে ওমানে আসবেন, থাকবেন এবং তাঁর কাজ বা প্রজেক্ট সঠিকভাবে চলবে। তারা নিশ্চিত করবে, আবেদনকারী আইন মেনে চলছেন এবং কাজ বা প্রজেক্ট ঠিকভাবে করছে।

ভিসা সক্রিয় করার সময়সীমা: এই ভিসা যিনি পাবেন তাঁকে ৩ মাসের মধ্যে ওমানে প্রবেশ করতে হবে। এটি অনেকের জন্য সমস্যা হতে পারে। শিল্পী বা গবেষকদের মধ্যে যাঁরা বড় প্রজেক্ট নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করবেন, তাঁদের জন্য এই ৩ মাসের সময়সীমা চাপ হতে পারে। কারণ প্রজেক্ট সাজাতে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতে হয়। এ ছাড়া আনুষঙ্গিক কাজ ঠিকভাবে করতেও সময় লাগে।

ওমান এখন শুধু তেলভিত্তিক অর্থনীতির ওপর নির্ভর করছে না। দেশটি সংস্কৃতি ও জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির দিকে এগোচ্ছে। এই নতুন কালচারাল ভিসা সে পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করার একটি উপায়। দেশটি চাইছে বিদেশি সৃজনশীল ও একাডেমিক প্রতিভাদের ওমানের প্রতি আকৃষ্ট করতে। যাতে তারা আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে।

সূত্র: গালফ নিউজ, মাসকাট ডেইলি ও গালফ এনআরআইএস

বিষয়:

জীবনধারাভিসা নীতিভ্রমণভিসাওমানজেনে নিন
ফ্যাশন

হালকা শীতে কী পরবেন

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 
শীতের জন্য তুলে রাখা ডেনিম, গ্যাবার্ডিন, লেয়ারড টপস, মোটা কাপড়ের কটি, প্যান্ট, ব্লাউজ, ভিসকস চাদর বের করার ভালো সময় এখন। ছবি: ফ্রিপিক
শীতের জন্য তুলে রাখা ডেনিম, গ্যাবার্ডিন, লেয়ারড টপস, মোটা কাপড়ের কটি, প্যান্ট, ব্লাউজ, ভিসকস চাদর বের করার ভালো সময় এখন। ছবি: ফ্রিপিক

সকালে বাইরে বের হওয়ার সময় গরম লাগলেও বিকেলের পর খানিক হিম হিম ভাব থাকে। তাই এখন পর্যন্ত সোয়েটারের মতো শীতের পোশাক পরার প্রয়োজন না হলেও, সন্ধ্যার ঠান্ডা প্রতিরোধ করতে এমন পোশাক পরছেন অনেকে। শীতের জন্য তুলে রাখা ডেনিম, গ্যাবার্ডিন, লেয়ারড টপস, মোটা কাপড়ের কটি, প্যান্ট, ব্লাউজ, ভিসকস চাদর বের করার ভালো সময় এখন। বিভিন্ন ফ্যাশন ব্র‍্যান্ডও হালকা শীতের পোশাক হিসেবে এমন সব পোশাকের নকশা করেছে, সেসব পোশাক পরলে ঠান্ডাও লাগবে না আবার গরমে ঘেমে যাওয়ারও আশঙ্কা থাকবে না। ফ্যাশনেবল লুকও পাওয়া যাবে।

হালকা শীতে খুব ভারী বা হালকা-পাতলা পোশাক কোনোটিই পরা যায় না। সে ক্ষেত্রে লম্বা হাতার পোশাক, লেয়ারিং করে পরা যায় এমন পোশাক আরাম দেয়। স্টাইলিংয়ের জন্য এই ঋতুটি খুব ভালো। সৌমিক দাস, প্রধান নির্বাহী, রঙ বাংলাদেশ

নারীরা পরুন সুতির লম্বা হাতার কটি বা শ্রাগ

এখনকার আবহাওয়া অনুযায়ী পুরুষদের উপযুক্ত পোশাক হচ্ছে সুতির কাপড়ে তৈরি বিভিন্ন স্টাইলের কটি। তরুণীদের কাছে ফ্যাশনেবল কটির জনপ্রিয়তা রয়েছে। নানা কাট ও নকশার কটি এবং শ্রাগ পাওয়া যায় নারীদের জন্য। এ সময় এগুলো ফ্যাশনের পাশাপাশি ঠান্ডা থেকেও রক্ষা করতে পারে। শুধু কামিজ, কুর্তি বা টি-শার্টের সঙ্গেই নয়; হালকা শীতে যেকোনো অনুষ্ঠানে নারীরা শাড়ির সঙ্গেও কটি ও শ্রাগ পরতে পারেন।

ফুলস্লিভ গেঞ্জির সঙ্গে হাতাকাটা ডেনিম কটি

পুরুষেরা হালকা শীত সামাল দিতে এভাবে স্টাইলিং করতে পারেন। ফুলস্লিভ গেঞ্জির সঙ্গে হাতাকাটা ডেনিমের কটি হালকা শীতের জন্য উপযোগী আর ফ্যাশনেবলও বটে। এখন মোটা সুতি, লিনেন, জর্জেট ও বিভিন্ন কাপড়ে এ ধরনের কটি তৈরি হয় বলে ১২ মাস পরা যায়। এর মধ্যে বৈচিত্র্য নিয়ে আসার জন্য ব্লক, বাটিক, এমব্রয়ডারি কিংবা হাতের কাজ করা হয়ে থাকে। এ ছাড়া ডলার, চুমকি, পুঁতি ইত্যাদি দিয়ে নকশা করা কটি যেকোনো অনুষ্ঠানেও পরে যাওয়া যায়।

নারীরা পরুন সুতির লম্বা হাতার কটি বা শ্রাগ। ছবি: সংগৃহীত
নারীরা পরুন সুতির লম্বা হাতার কটি বা শ্রাগ। ছবি: সংগৃহীত

টপ-বটম সেট

নারীরা ফ্যাশনেবল টপসের সঙ্গে লুজ প্যান্ট বা পালাজ্জোর বিভিন্ন সেটও এই হালকা শীতে বেছে নিতে পারেন। ডেনিম বা গ্যাবার্ডিনের ওপর স্ক্রিনপ্রিন্টের এই টপ-বটম সেট বিভিন্ন কাটিংয়ের হয়ে থাকে বলে ফ্যাশনেবলও। ক্যাজুয়াল দিনগুলোয় আরাম পেতে এ পোশাকগুলোকেও আলমারিতে জায়গা দিতে পারেন।

চাদর, হুডি ও ব্লেজার তো আছেই

শীতের পোশাকে যত ধরনের বৈচিত্র্য আসুক না কেন, চাদরের কদর কোনো দিনই সম্ভবত কমবে না। ফ্যাশন হাউসগুলো শালের একঘেয়েমি নকশায় নিয়ে আসছে নতুনত্ব। করা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের স্ক্রিন প্রিন্ট। আরও করা হচ্ছে প্যাচওয়ার্কের চাদর। এ ছাড়া ফুল, লতাপাতা, পাখির এমব্রয়ডারি করা চাদর তো রয়েছেই। হালকা শীতে উষ্ণতা পেতে বেছে নেওয়া যেতে পারে পাতলা গড়নের শাল। তবে এমন শাল বেছে নেওয়া উচিত, যা ব্যাগে বহন করা যায়।

শীত যেমনই হোক, চাদরের বিকল্প নেই। ছবি: সংগৃহীত
শীত যেমনই হোক, চাদরের বিকল্প নেই। ছবি: সংগৃহীত

পুরুষের জনপ্রিয় শীতের পোশাক হচ্ছে ব্লেজার। এখন সুতির কাপড়ে বিভিন্ন স্টাইলের ব্লেজার তৈরি হচ্ছে। সাদামাটা রঙের বদলে এসব ব্লেজারে থাকছে হট পিংক, লাল, সবুজ, লেমনের মতো মনকাড়া রং। ফরমাল কিংবা ক্যাজুয়াল যেকোনো লুকের জন্যই ব্লেজারের তুলনা নেই। এই হালকা শীতে ব্লেজার পরা যেতে পারে। তা ছাড়া এখন পুরো বছর পরা যায়, এমন ব্লেজার তৈরি করা হয়। তবে ব্লেজারের ক্ষেত্রে অবশ্যই ফিটিংসের দিকে নজর রাখতে হবে। কারণ ব্লেজারের ফিটিং ভালো না হলে বেমানান লাগে।

নিট ফ্যাব্রিকস ও সুতির কাপড়ে তৈরি বিভিন্ন ধরনের হুডি পাওয়া যায়। এগুলো ভরা শীতে পরার উপযোগী নয়। তবে হেমন্তের ভোরে অনেকটাই আরাম দেবে আপনাকে।

কোথায় পাবেন

রঙ বাংলাদেশ, বিশ্বরং, কে-ক্র‍্যাফট, অঞ্জন’স, যাদুর বাক্স, ইজি, ইয়েলো, ক্যাটসআই, এক্সট্যাসিসহ দেশের সব ফ্যাশন ব্র্যান্ড হালকা শীতের পোশাক তৈরি করে। নন-ব্র্যান্ড শীতের পোশাক ঢাকার বিভিন্ন মার্কেটসহ জেলা শহরগুলোর সুপার মার্কেটেও পাওয়া যায়।

বিষয়:

ফ্যাশনজীবনধারাশীতশীতকালপোশাকজেনে নিন
জেনে নিন

ভূমিকম্পে নিরাপদ থাকতে কী করবেন এবং কী করবেন না

ফিচার ডেস্ক
আপডেট : ২১ নভেম্বর ২০২৫, ১২: ৩১
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

ভূমিকম্পের সময় সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় থাকে কয়েক সেকেন্ড। আতঙ্কে মানুষ সাধারণত দৌড় দিতে চায়, কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ঠিক এই চিন্তা আপনাকে বিপদে ফেলতে পারে। কানাডার ন্যাচারাল রিসোর্সেসের সিসমোলজিস্ট অ্যালিসন বার্ডের মতে, ভূমিকম্পে দৌড় শুরু করলে পড়ে যাওয়া বা ছিটকে আসা জিনিসের ধাক্কায় বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

ভূমিকম্পের সময় করণীয়

  • আতঙ্কিত হবেন না।
  • বিছানায় থাকলে বালিশ দিয়ে মাথা ঢেকে টেবিল, ডেস্ক বা মজবুত আসবাবের নিচে আশ্রয় নিন।
  • রান্নাঘরে থাকলে গ্যাস বন্ধ করে দ্রুত নিরাপদ স্থানে যান।
  • বিম, কলাম বা পিলারের পাশে অবস্থান নিলে আঘাতের ঝুঁকি কমে।
  • স্কুলে থাকলে ব্যাগ মাথায় দিয়ে শক্ত বেঞ্চ বা টেবিলের নিচে আশ্রয় নিন।
  • বাইরে থাকলে গাছ, উঁচু ভবন, বৈদ্যুতিক খুঁটি থেকে দূরে খোলা স্থানে দাঁড়ান।
  • বাজার, গার্মেন্টস, হাসপাতাল বা সিনেমা হলে থাকলে দরজার দিকে ভিড় করবেন না; মাটিতে বসে মাথা ঢেকে রাখুন।
  • ধসে পড়া দেয়ালের নিচে চাপা পড়লে নড়াচড়া কম করুন; কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে রাখুন যাতে ধুলা শ্বাসনালিতে না ঢোকে।
  • প্রথম ধাক্কার পর আবারো কম্পন হতে পারে। পরিস্থিতি বুঝে খোলা জায়গায় চলে যান।
  • ওপরতলায় থাকলে কম্পন বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন; লিফট ব্যবহার করবেন না এবং লাফ দেবেন না।
  • কম্পন থামলে সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত বের হয়ে খোলা জায়গায় অবস্থান নিন।
  • গাড়িতে থাকলে ওভারব্রিজ, ফ্লাইওভার বা খুঁটি থেকে দূরে গাড়ি থামিয়ে ভেতরেই থাকুন।
  • বাড়িতে ব্যাটারিচালিত রেডিও, টর্চলাইট, পানি ও প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জাম রাখুন।
  • ভবন নির্মাণে বিল্ডিং কোড মানুন।

ভূমিকম্পের আগে প্রস্তুতি

  • বিদ্যুৎ ও গ্যাসলাইন কীভাবে বন্ধ করতে হয়, তা পরিবারের সবাইকে শিখিয়ে রাখুন।
  • জরুরি অবস্থার জন্য হেলমেট রাখুন।
  • ঘরের ওপরের তাকে ভারী জিনিস রাখবেন না।

বাড়ি নির্মাণে বিশেষভাবে নজর দিন

–ভবনের উচ্চতা অনুযায়ী শক্ত ভিত

–পাশের ভবন থেকে নিরাপদ দূরত্ব

–নিরাপদ গ্যাস ও বিদ্যুৎ লাইন

–দুর্বল বা নরম মাটিতে ভবন না তোলা

ভূমিকম্পের পরে করণীয়

  • ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হলে ধীরে ও শৃঙ্খলাপূর্ণভাবে বাইরে বের হন।
  • রেডিও-টিভিতে প্রচারিত জরুরি নির্দেশনা অনুসরণ করুন।
  • বিদ্যুৎ, গ্যাস ও টেলিফোন লাইনে সমস্যা আছে কি না পরীক্ষা করুন এবং দ্রুত ব্যবস্থা নিন।
  • সরকারি সংস্থাগুলোকে প্রয়োজনীয় তথ্য ও সহযোগিতা দিন।
  • উদ্ধারকাজে অংশ নিন এবং ক্ষতিগ্রস্তদের অস্থায়ী আশ্রয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করুন।
  • যোগাযোগব্যবস্থা স্বাভাবিক করতে সহায়তা করুন।

কোথায় সবচেয়ে নিরাপদ?

এটি নির্ভর করে আপনি কোথায় আছেন তার ওপর। তবে ঘর ও কর্মস্থলের প্রতিটি ঘরে আগেই নিরাপদ জায়গা চিহ্নিত করে রাখা এবং নিয়মিত অভ্যাস করা জরুরি। এতে জরুরি সময়ে সেই জায়গায় সরে যেতে পারবেন।

ভুল ধারণা

ভূমিকম্পে দরজার চৌকাঠে দাঁড়ানো নিরাপদ—এই ধারণা এখন পুরোপুরি ভুল এবং ঝুঁকিপূর্ণ। এই বিশ্বাসের উৎস একটি শতবর্ষ পুরোনো ছবি, যেখানে একটি মাটির তৈরি অ্যাডোবি ঘর ভেঙে পড়লেও দরজার ফ্রেমটি দাঁড়িয়ে ছিল। তখন ধারণা করা হয়েছিল, দরজার চৌকাঠই সবচেয়ে শক্ত জায়গা। কিন্তু আধুনিক ভবনগুলোতে দরজার ফ্রেম এমন শক্ত কাঠামো নয়, এমনকি হাত-পা আটকে যাওয়ার ঝুঁকিও থাকে। মূলত ভূমিকম্পে অধিকাংশ মানুষ আঘাত পায় এসব পড়ে যাওয়া বা ছিটকে আসা জিনিসে। তাই দরজার নিচে দাঁড়ানো নিরাপদ তো নয়ই, বরং ভুল সিদ্ধান্ত আপনাকে আরও বেশি বিপদে ফেলতে পারে।

ভূমিকম্প কখন হবে তা কেউ জানে না, কিন্তু কীভাবে নিজেকে ও পরিবারকে নিরাপদ রাখা যায় সেটি আগে থেকে ঠিক করে রাখা যায়। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, আতঙ্ক কমিয়ে সচেতনভাবে কয়েকটি নিয়ম মেনে চললেই জীবনের ঝুঁকি অনেকটা কমানো সম্ভব। ঘর, কর্মস্থল বা বাইরে যেখানেই থাকুন না কেন, নিরাপদ জায়গা আগে থেকে চিহ্নিত করে রাখুন। পুরোনো ভুল ধারণা বা অন্ধভাবে ছুটে যাওয়ার প্রবণতা এড়িয়ে চললেই বড় দুর্ঘটনা এড়ানো যায়।

সূত্র: রিডার্স ডাইজেস্ট

বিষয়:

জীবনধারাভূমিকম্পজেনে নিন
