Ajker Patrika
জেনে নিন

জবা ফুলের রঙিন চা

ফিচার ডেস্ক
জবা ফুলের রঙিন চা
ছবি: আফরোজা খানম মুক্তা

বর্তমানে আমাদের দেশের স্বাস্থ্যসচেতনদের দৈনন্দিন রুটিনে জবা ফুলের চায়ের জনপ্রিয়তা রয়েছে। জবা ফুলের লাল বা গাঢ় ম্যাজেন্টা রঙের পাপড়ি থেকে তৈরি করা হয় টক স্বাদযুক্ত এই চা। জবা ফুলের চায়ের অনেক স্বাস্থ্যগুণ রয়েছে। জবা ফুলের চা-পানে লিভার ক্রমাগত ভালোভাবে কাজ করতে পারে। অতিরিক্ত ওজনের মানুষের ক্ষেত্রে তিন মাস জবা ফুলের নির্যাস লিভার স্টেটোসিস উন্নত করে দিতে পারে। এ কারণে লিভার এতে জমে থাকা চর্বি থেকে মুক্তি পায়। এ ছাড়াও এটি মূলত চিনি ও ক্যাফেইনমুক্ত পানীয় পান করার ভালো মাধ্যম, যেটি শরীরকে হাইড্রেটেড রাখতে সহায়তা করে। ফলে শরীরে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানির উপস্থিতি কোষ্ঠকাঠিন্য প্রতিরোধ করে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে হজমে সহায়তা করে। কোনো রকম শারীরিক অসুস্থতা নেই এমন ব্যক্তিরাও কোলেস্টেরলের মাত্রায় ভারসাম্য বজায় রাখতে এই চা-পান করতে পারেন। জবা ফুলের নির্যাস ভালো কোলেস্টেরল বা হাই ডেনসিটি লিপোপ্রোটিন বাড়িয়ে দেয় এবং খারাপ কোলেস্টেরল বা লো ডেনসিটি লিপোপ্রোটিন ও ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা কমিয়ে দেয়।

জেনে নিন কী করে এই উপকারিতাসম্পন্ন চা তৈরি করবেন। আপনাদের জন্য জবা ফুলের চায়ের রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।

উপকরণ

জবা ফুল ৬টি, পানি ৪ কাপ, মধু ৪ চা-চামচ, এলাচ ৩টি, দারুচিনি ৩ টুকরা, লবঙ্গ ৪টি, লেবুর রস ৪ চা-চামচ, চিনি ৪ চা-চামচ বা স্বাদমতো, তুলসীপাতা ১০-১২টি।

প্রণালি

হাঁড়িতে পানি ফুটে উঠলে এলাচ, দারুচিনি, লবঙ্গ আর তুলসীপাতা দিয়ে ভালো করে ফুটিয়ে নিন। এবার চুলার তাপ কমিয়ে জবা ফুলের পাপড়ি দিয়ে ৫ মিনিট ঢাকনাসহ রান্না করুন। তারপর পাপড়িগুলো উঠিয়ে নিন। এবার কাপে ঢেলে মধু অথবা চিনি মিশিয়ে লেবুর রস দিয়ে পরিবেশন করুন। তৈরি হয়ে গেল ঔষধি গুণে ভরা জবা ফুলের রঙিন চা।

বিষয়:

ফুলজীবনধারাস্বাস্থ্য টিপসজেনে নিন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

নির্বাচনী খরচ না পেয়ে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা মহিলা দল নেত্রীর

নির্বাচনী খরচ না পেয়ে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা মহিলা দল নেত্রীর

‘মুকাব’ মেগা প্রকল্প স্থগিত করল সৌদি আরব

‘মুকাব’ মেগা প্রকল্প স্থগিত করল সৌদি আরব

অতিরিক্ত সচিব হলেন ১১৮ জন

অতিরিক্ত সচিব হলেন ১১৮ জন

গণভোটে ‘হ্যাঁ’ সিল দিলে বৈষম্য দূর হবে—এ দাবি বিভ্রান্তিকর ও অসৎ: আসিফ সালেহ

গণভোটে ‘হ্যাঁ’ সিল নিয়ে প্রধান উপদেষ্টার দাবি বিভ্রান্তিকর ও অসৎ: আসিফ সালেহ

গণভোটের পক্ষে-বিপক্ষে প্রচার করতে পারবেন না নির্বাচন কর্মকর্তারা

গণভোটের পক্ষে-বিপক্ষে প্রচার করতে পারবেন না নির্বাচন কর্মকর্তারা

সম্পর্কিত

জবা ফুলের রঙিন চা

জবা ফুলের রঙিন চা

শরীর ও মন ভালো রাখতে খাবার খান কাউকে সঙ্গে নিয়ে

শরীর ও মন ভালো রাখতে খাবার খান কাউকে সঙ্গে নিয়ে

আয়ু বাড়াতে ও মন ভালো রাখতে ‘কেবিন ফিভার’ কাটিয়ে উঠুন

আয়ু বাড়াতে ও মন ভালো রাখতে ‘কেবিন ফিভার’ কাটিয়ে উঠুন

বরবটি ও আলু দিয়ে মজাদার ইতালীয় সালাদ

বরবটি ও আলু দিয়ে মজাদার ইতালীয় সালাদ