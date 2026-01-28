বর্তমানে আমাদের দেশের স্বাস্থ্যসচেতনদের দৈনন্দিন রুটিনে জবা ফুলের চায়ের জনপ্রিয়তা রয়েছে। জবা ফুলের লাল বা গাঢ় ম্যাজেন্টা রঙের পাপড়ি থেকে তৈরি করা হয় টক স্বাদযুক্ত এই চা। জবা ফুলের চায়ের অনেক স্বাস্থ্যগুণ রয়েছে। জবা ফুলের চা-পানে লিভার ক্রমাগত ভালোভাবে কাজ করতে পারে। অতিরিক্ত ওজনের মানুষের ক্ষেত্রে তিন মাস জবা ফুলের নির্যাস লিভার স্টেটোসিস উন্নত করে দিতে পারে। এ কারণে লিভার এতে জমে থাকা চর্বি থেকে মুক্তি পায়। এ ছাড়াও এটি মূলত চিনি ও ক্যাফেইনমুক্ত পানীয় পান করার ভালো মাধ্যম, যেটি শরীরকে হাইড্রেটেড রাখতে সহায়তা করে। ফলে শরীরে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানির উপস্থিতি কোষ্ঠকাঠিন্য প্রতিরোধ করে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে হজমে সহায়তা করে। কোনো রকম শারীরিক অসুস্থতা নেই এমন ব্যক্তিরাও কোলেস্টেরলের মাত্রায় ভারসাম্য বজায় রাখতে এই চা-পান করতে পারেন। জবা ফুলের নির্যাস ভালো কোলেস্টেরল বা হাই ডেনসিটি লিপোপ্রোটিন বাড়িয়ে দেয় এবং খারাপ কোলেস্টেরল বা লো ডেনসিটি লিপোপ্রোটিন ও ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা কমিয়ে দেয়।
জেনে নিন কী করে এই উপকারিতাসম্পন্ন চা তৈরি করবেন। আপনাদের জন্য জবা ফুলের চায়ের রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
উপকরণ
জবা ফুল ৬টি, পানি ৪ কাপ, মধু ৪ চা-চামচ, এলাচ ৩টি, দারুচিনি ৩ টুকরা, লবঙ্গ ৪টি, লেবুর রস ৪ চা-চামচ, চিনি ৪ চা-চামচ বা স্বাদমতো, তুলসীপাতা ১০-১২টি।
প্রণালি
হাঁড়িতে পানি ফুটে উঠলে এলাচ, দারুচিনি, লবঙ্গ আর তুলসীপাতা দিয়ে ভালো করে ফুটিয়ে নিন। এবার চুলার তাপ কমিয়ে জবা ফুলের পাপড়ি দিয়ে ৫ মিনিট ঢাকনাসহ রান্না করুন। তারপর পাপড়িগুলো উঠিয়ে নিন। এবার কাপে ঢেলে মধু অথবা চিনি মিশিয়ে লেবুর রস দিয়ে পরিবেশন করুন। তৈরি হয়ে গেল ঔষধি গুণে ভরা জবা ফুলের রঙিন চা।
