রাসায়নিক ছাড়া বাড়িতে তৈরি তেলেই রঙিন হবে চুল, জেনে নিন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ

সুস্থ, ঝলমলে ও মনের মতো রঙিন চুল কে না চায়! তবে বাজারে প্রচলিত রাসায়নিকযুক্ত হেয়ার কালারগুলো সাময়িকভাবে চুলে বর্ণিল আভা আনলেও দীর্ঘ মেয়াদে তা চুলের মারাত্মক ক্ষতি করে। বিশেষ করে রুক্ষ চুলকে এগুলো আরও প্রাণহীন ও ভঙ্গুর করে দেয়। অথচ স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চুল আর পছন্দমতো রং—দুটোই প্রাকৃতিক উপায়ে পাওয়া সম্ভব। হারমনি স্পার স্বত্বাধিকারী রাহিমা সুলতানা রীতার মতে, ‘বাসায় থাকা সাধারণ কিছু উপকরণ যেমন—মেহেদি পাতা, কফি বা চায়ের লিকার দিয়ে তৈরি বিশেষ তেল আপনার চুলে চমৎকার শেড যোগ করার পাশাপাশি ফিরিয়ে আনবে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল আভা।’ আজকের আয়োজনে থাকছে এমনই কিছু তেল তৈরির পদ্ধতি।
কপার বা তামাটে রঙের জন্য মেহেদি পাতা
প্রাকৃতিকভাবে চুল রাঙাতে ও কন্ডিশনিং করতে মেহেদি পাতার ব্যবহার চিরন্তন। রাহিমা সুলতানা রীতা জানান, এটি পাকা বা গ্রে-হেয়ারকেও চমৎকারভাবে রাঙিয়ে তোলে। এক মুঠো মেহেদি পাতা পেস্ট করে লোহার কড়াইয়ে এক কাপ নারকেল তেলের সঙ্গে হালকা আঁচে ফুটিয়ে নিন। তেলের রং কালচে হলে নামিয়ে ছেঁকে নিন। রাহিমা সুলতানা রীতা আরও পরামর্শ দেন, এই তেলটি সপ্তাহে অন্তত দুই দিন চুলে ব্যবহার করার। তাঁর মতে, এটি নিয়মিত ব্যবহারে চুলে একটি স্থায়ী তামাটে আভা তৈরি হবে এবং চুল হবে রেশমি ও উজ্জ্বল।
কালচে চুল পেতে আমলকী
যাঁরা চুলের রং প্রাকৃতিকভাবে আরও গাঢ় করতে চান, তাঁদের জন্য আমলকী তেল অতুলনীয় বলেই মনে করেন রহিমা সুলতানা রীতা। সেজন্য আধা কাপ শুকনো আমলকীর টুকরা অথবা আমলকী গুঁড়া এক কাপ নারকেল তেলের সঙ্গে মিশিয়ে হালকা আঁচে গরম করুন। তেলের রং পুরোপুরি কালো হলে নামিয়ে ঠান্ডা করে কাচের বোতলে সংরক্ষণ করুন। এই তেল রাতে মেখে সকালে শ্যাম্পু করে ফেলুন। রাহিমা সুলতানা রীতা বলেন, ‘আমলকী চুলের প্রাকৃতিক রঞ্জক বা পিগমেন্টকে ধরে রাখতে সাহায্য করে, ফলে চুল হয় কুচকুচে কালো ও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল।’
চকলেট শেড পেতে কফি ও চায়ের লিকার
চুলে গাঢ় বাদামি বা চকলেট রং পেতে কফি ও চায়ের লিকারের মিশ্রণ দারুণ কার্যকর বলে মনে করেন রাহিমা সুলতানা রীতা। সে ক্ষেত্রে তিনি বলেন, ‘প্রথমে আধা কাপ কড়া চায়ের লিকার তৈরি করতে হবে। এবার একটি পাত্রে আধা কাপ নারকেল তেলের সঙ্গে ২ টেবিল চামচ কফি পাউডার এবং চায়ের লিকার মিশিয়ে হালকা আঁচে ২-৩ মিনিট নেড়ে নামিয়ে ঠান্ডা করে ছেঁকে নিতে হবে।’ এই তেল নিয়মিত চুলে অন্তত ২ ঘণ্টা লাগিয়ে রেখে শ্যাম্পু করলে কোনো কেমিক্যাল ছাড়াই চমৎকার চকলেট শেড চলে আসবে বলে তিনি মনে করেন।
বার্গান্ডি আভা পেতে বিট রুট
চুলে যদি গাঢ় লাল বা বার্গান্ডির আভা পেতে চান তবে বিট রুট হবে আপনার জন্য সেরা প্রাকৃতিক সমাধান। সে জন্য প্রথমে একটি বড় বিট ব্লেন্ড করে ছেঁকে রস বের করে নিন। এবার এই রসের সঙ্গে ৩ টেবিল চামচ নারকেল বা আর্গন অয়েল ভালো করে মিশিয়ে নিন। তেলটি চুলে ম্যাসাজ করে ১ ঘণ্টা রেখে শ্যাম্পু করে ফেলুন। রোদে গেলেই চুলে চমৎকার বার্গান্ডি আভা ফুটে উঠবে।
সোনালি বা কমলা আভায় গাজর ও হলুদ
হালকা কমলা বা গোল্ডেন হাইলাইটস পেতে গাজর ও হলুদের মিশ্রণ দারুণ কার্যকর। একটি গাজরের রসের সঙ্গে এক চা-চামচ কাঁচা হলুদের রস এবং তিন টেবিল চামচ নারকেল তেল মিশিয়ে নিন। কাঁচা হলুদ চুলের প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা বাড়ায় এবং গাজর দেয় কমলা আভা। এ মিশ্রণটি মাথায় ভালো করে মেখে ১ ঘণ্টা রাখুন এবং পরে ধুয়ে ফেলুন। এতে চুলে একধরনের স্নিগ্ধ সোনালি আভা আসবে।
