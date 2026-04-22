সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে প্রয়োজন ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স

আপনার কর্মক্ষেত্রে বা পরিচিত মহলে এমন কেউ কি আছেন, যিনি কথা বললেই মনে হয়, তিনি আপনাকে খুব ভালো বোঝেন? যার সঙ্গে মাত্র পাঁচ মিনিট কথা বললেই মনে হয়, আপনি তার দীর্ঘদিনের পরিচিত? এদের বিশেষ কোনো জাদুকরি ক্ষমতা নেই, যা আছে তাকে মনোবিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স বা আবেগীয় বুদ্ধিমত্তা। আপনার শব্দচয়নই বলে দেবে আপনার ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স কতটুকু। এমন কিছু শক্তিশালী শব্দ ও বাক্য আছে, যা সাধারণ আলাপকে গভীর সম্পর্কে রূপান্তর করতে পারে।
কথার গভীরে যাওয়া
আমরা অনেক সময় কথার উত্তরে শুধু ‘হ্যাঁ’ বা ‘না’ বলি। কিন্তু একজন ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্ট মানুষ বলেন, ‘আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, বিষয়টি আপনার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ।’ এটি শুধু বাক্য নয়, একটি স্বীকৃতি। এতে সামনের মানুষটি বুঝতে পারে, আপনি শুধু তার শব্দগুলোই শুনছেন না, তার ভেতরের আবেগটিও ধরতে পারছেন। এ ছাড়া ‘আপনার দৃষ্টিভঙ্গি আগে কখনো এভাবে ভেবে দেখিনি’, এমন বাক্য বুঝিয়ে দেয়, আপনি নতুন কিছু শিখতে আগ্রহী এবং আপনার মধ্যে বিনয় আছে।
ছোট প্রশ্নে বড় পরিবর্তন
‘আজকের দিনটি কেমন কাটল?’ এই গতানুগতিক প্রশ্নের বদলে জিজ্ঞেস করুন, ‘আজ এমন কী ঘটল যে আপনার মুখটা অন্য রকম দেখাচ্ছে?’ এই ছোট পরিবর্তন সামনের মানুষটিকে তার ভালো স্মৃতিগুলো রোমন্থন করতে সাহায্য করে। এতে আলাপচারিতা সুন্দর হয়। আর একধরনের ইতিবাচক আবেশ তৈরি হয়। একইভাবে কাজের ক্ষেত্রে কাউকে সরাসরি প্রশংসা না করে বলতে পারেন, ‘আপনার টিমে এমন কে আছে, যার কাজ আজ উদ্যাপন করার মতো?’ এটি আপনার পরোপকারী মানসিকতা ও নেতৃত্বের গুণ প্রকাশ করে।
ভুল স্বীকার ও সীমানা নির্ধারণ
অনেকে মনে করেন, ‘আমি দুঃখিত’ বলা মানে পরাজয়। কিন্তু যাঁদের ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স ভালো, তাঁরা জানেন, নিজের ভুল স্বীকার করা আসলে আত্মবিশ্বাসের লক্ষণ। একইভাবে তাঁরা যখন বুঝতে পারেন, পরিস্থিতি উত্তপ্ত হচ্ছে, তখন তাঁরা সরাসরি তর্কে জড়ান না; বরং তাঁরা বলেন, ‘এই বিষয়ে কি আমরা পরে কথা বলতে পারি? আমার আবেগ গুছিয়ে নেওয়ার জন্য একটু সময় প্রয়োজন।’ এটি দায়িত্বজ্ঞানহীনতা নয়, বরং একটি পরিণত আচরণ।
যে বাক্যগুলো এড়িয়ে চলবেন
কিছু বাক্য শুনতে খুব ভালো মনে হলেও আসলে সেগুলো ক্ষতিকর। যেমন ‘শান্ত হোন’। এটি বললে মানুষ আরও বেশি উত্তেজিত হয়। কারণ, সে মনে করে, আপনি তার আবেগকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না।
‘আমি দুঃখিত যে আপনি এমনটা অনুভব করছেন’, এটি আসলে কোনো ক্ষমা চাওয়া নয়, বরং দোষটি অন্যের ওপর চাপিয়ে দেওয়া।
‘আপনি খুব বেশি ইমোশনাল’: এটি অত্যন্ত নিষ্ঠুর মন্তব্য, যা অন্যকে মানসিকভাবে ছোট করে।
গভীর সংযোগের শেষ কথা
ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের বড় শক্তি হলো ধৈর্য। কোনো তাড়াহুড়ো না করে যখন আপনি বলেন, ‘বিষয়টি নিয়ে আমাকে আরও বলুন...’, তখন আপনি সামনের মানুষটিকে একটি বিচারহীন নিরাপদ জায়গা উপহার দেন। এটিই বিশ্বাস ও নির্ভরতা তৈরির শ্রেষ্ঠ উপায়। ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স মানে এই নয় যে আপনি সব সময় সঠিক কথা বলবেন। এর আসল উদ্দেশ্য হলো সামনের মানুষটিকে অনুভব করানো যে ‘আপনি আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ’। আপনার শব্দ যদি অন্যের মনে স্বস্তি দিতে পারে, তবেই আপনি প্রকৃত বুদ্ধিজীবী। আজ থেকে চর্চা শুরু করুন এই ছোট ছোট বাক্য বলার। দেখবেন আপনার চারপাশের পৃথিবী অনেক বেশি আপন হয়ে উঠছে।
সূত্র: সিএনবিসি, প্যারাডে
