আজকের রাশিফল: পোস্টে আজ লাইকের বন্যা বইবে, অফিস পলিটিক্স থেকে দূরত্ব বজায় রাখুন

আজকের রাশিফল: পোস্টে আজ লাইকের বন্যা বইবে, অফিস পলিটিক্স থেকে দূরত্ব বজায় রাখুন
মেষ রাশি
আজ আপনার ওপর মঙ্গলের প্রভাব এতটাই বেশি থাকবে যে মনে হবে সকালের চা ঠাণ্ডা হওয়ার অপরাধে চা-ওয়ালাকে মহাকাশ গবেষণাকেন্দ্রে পাঠিয়ে দিই। কিন্তু একটু ধীরে সুস্থে পা ফেলুন। কর্মক্ষেত্রে আপনার অফুরন্ত এনার্জি দেখে সহকর্মীরা ভয় পেয়ে মনে মনে ১০৮ বার দোয়া-দরুদ পড়তে পারেন। আজ বসকে কোনো বিপ্লবী আইডিয়া দিতে যাবেন না, এতে প্রোমোশন পাওয়ার চেয়ে নিজের ডেস্কে অতিরিক্ত ফাইলের পাহাড় জমার সম্ভাবনা একশ শতাংশ। আর্থিক দিক থেকে দিনটি বেশ ভালো, যদি না আপনি রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় হঠাৎ অনলাইন কেনাকাটার ভূত মাথায় চাপিয়ে বসেন। মিষ্টি কথায় আজ কেউ আপনার পকেট খালি করাতে পারে, তাই মানিব্যাগে ডাবল লক মেরে রাখুন। প্রেমের ক্ষেত্রে সঙ্গী আজ আপনাকে না চাইতেই এক বালতি উপদেশ পরিবেশন করবেন, মাথা নিচু করে শুনে যাওয়াই পরম ধর্ম।
বৃষ রাশি
আজ গ্রহদের বার্তা খুব পরিষ্কার; আলসেমিকে আজ এক নতুন শিল্পকলায় রূপ দেওয়ার জন্য শুভ দিন। শরীর আজ বারবার আপনাকে বিছানা বা সোফার দিকে চুম্বকের মতো টানবে, আর পকেট টানবে নিকটস্থ রেস্তোরাঁ থেকে বিরিয়ানি অর্ডার করার দিকে। তবে গ্রহের অবস্থান বলছে আজ পেটের সাথে কোনো রকম শত্রুতামূলক আচরণ না করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। অফিসে কোনো জটিল সমস্যা এলে এমন ভাব করুন যেন আপনি খুব গভীর চিন্তায় মগ্ন, আসলে হয়তো ভাবছেন রাতে টিভিতে কী দেখবেন। আর্থিক লেনদেনে আজ মাথা গরম করবেন না, পুরোনো বন্ধুর কাছ থেকে টাকা ফেরত চাওয়ার জন্য আজ ভুলেও ফোন করবেন না, উল্টে সে আপনার কাছ থেকেই আরও ৫০০ টাকা ধার চেয়ে বসতে পারে। সম্পর্কের আকাশে আজ একটু মেঘ দেখা যাচ্ছে, পার্টনারের রান্নার প্রশংসা না করলেও অন্তত নীরব থেকে নিজের প্রাণ বাঁচান।
মিথুন রাশি
মাথায় আজ চিন্তার এতগুলো ট্যাব একসাথে খোলা থাকবে যে মগজ পুরো হ্যাং করার জোগাড় হতে পারে। আপনি একই সাথে অফিসের কাজ শেষ করতে চাইবেন, বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিতে চাইবেন এবং বিশ্বরাজনীতি নিয়ে একখানা প্রবন্ধ লিখে ফেলতে চাইবেন। এত বহুমুখী প্রতিভা দেখাতে গিয়ে শেষে হয়তো টুথপেস্ট দিয়ে মুখ ধোওয়ার চেষ্টা করে বসবেন। আজ আপনার যোগাযোগের গ্রহ বুধ আপনাকে দারুণ বাচাল করে তুলবে, ফলে লিফটে বা বাসে অচেনা মানুষের সাথেও আপনার গভীর বন্ধুত্ব হয়ে যেতে পারে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আপনার পোস্ট আজ লাইকের বন্যা বইয়ে দিতে পারে, তবে কমেন্ট বক্সে তর্কে জড়াবেন না। আজ টাকাপয়সা সংক্রান্ত বিষয়ে অতিরিক্ত চালাকি করতে গেলে পকেটের স্বাস্থ্যহানি ঘটতে পারে। সঙ্গীকে আজ খুব মিষ্টি কথা বলে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা সফল হতে পারে, তবে অতিরিক্ত মিষ্টি কথায় কিন্তু সন্দেহ বাড়তে পারে।
কর্কট রাশি
আজ আবেগ ধরে রাখাটা একটা বিরাট যুদ্ধ হতে পারে। সকালের খবরের কাগজ পড়ে কিংবা রাস্তার মোড়ে কোনো অসহায় বিড়াল দেখেও আপনার চোখ দিয়ে নদী বয়ে যেতে পারে। এই কোমল মনের সুযোগ নিয়ে আজ হয়তো কোনো সহকর্মী তার কাজটা আপনার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিজে হাওয়া হয়ে যাবে, তাই আজ অন্তত একটু কঠোর হওয়ার অভিনয় করুন। সংসারের খরচ নিয়ে আজ মনে হালকা দুশ্চিন্তা জাগতে পারে, তবে মনে রাখবেন চাল-ডালের দাম বাড়ার জন্য জ্যোতিষশাস্ত্রের কোনো হাত নেই। শরীর আজ সামান্য মেজাজ দেখাতে পারে, বিশেষ করে অম্ল জাতীয় সমস্যা দেখা দেওয়ার যোগ আছে। প্রেমে আজ পুরোনো স্মৃতির অ্যালবাম খুলে বসা এড়িয়ে চলুন, অতীতকে বেশি ভালোবাসতে গেলে বর্তমান রাগ করে চিরতরে বাপের বাড়ি চলে যেতে পারে।
সিংহ রাশি
আজ রাজকীয় মেজাজ বজায় থাকবে, যদিও বাস্তবতা আপনাকে সাধারণ প্রজাদের মতোই বাসের হ্যান্ডেল ধরে ঝুলতে বাধ্য করতে পারে। আজ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের প্রশংসা করতে করতে অফিসের জন্য দেরি হয়ে যাওয়ার একটা জোর সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে আপনার নেতৃত্ব দেওয়ার প্রবল ইচ্ছা হলেও অন্যরা কিন্তু আপনাকে আজ কোনো পাত্তা নাও দিতে পারে, ফলে অহেতুক অপমানিত হওয়ার থেকে চুপ থাকা ভালো। আর্থিক ক্ষেত্রে আজ হঠাৎ কোনো অপ্রত্যাশিত খরচ আপনার রাজকীয় বাজেট ভেঙে দিতে পারে, তাই কেনাকাটায় সংযমী হওয়া দরকার। ভালোবাসার ক্ষেত্রে আজ রাজাকে একটু নমনীয় হতে হবে, সঙ্গীর পছন্দমতো জায়গায় ঘুরতে নিয়ে গেলে আপনার প্রেমসিংহাসন সুরক্ষিত থাকবে।
কন্যা রাশি
এই রাশির জাতক-জাতিকা মানেই নিখুঁত কাজের এক আশ্চর্য কারখানা, আর আজ সেই কারখানা কিছু বাড়তি প্রেসারে চলবে। আজকে আপনার চারপাশের সব জিনিস একটু বাঁকা মনে হতে পারে, ঘরের পর্দা থেকে শুরু করে সহকর্মীর কাজের ফাইল। সবাইকে শুধরে দেওয়ার এই মহান দায়িত্ব আজ না নিলেই ভালো করবেন, কারণ এতে আপনার রক্তচাপ বাড়া ছাড়া অন্য কোনো লাভ হবে না। অফিসে আজ আপনার খুঁতখুঁতে স্বভাবের জন্য অন্যরা আপনাকে আড়ালে ভিলেন বানাতে পারে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে আজ আপনার ওপর মানসিক চাপের ছায়া দৃশ্যমান, তাই কাজের ফাঁকে অন্তত এক কাপ গরম চা খেয়ে নিজেকে শান্ত রাখুন। আজ সঞ্চয়ের শুভ যোগ রয়েছে, তবে অতিরিক্ত কিপটামি করতে গিয়ে প্রেমিক/প্রেমিকার জন্মদিনের উপহার হিসেবে সস্তা জিনিস কিনে সম্পর্ক বিপন্ন করবেন না।
তুলা রাশি
জীবন আজ দোলনার মতো দুলতে পারে, বিশেষ করে যেকোনো সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে। দুপুরের খাবারে ভাত খাবেন নাকি রুটি, এই সিদ্ধান্ত নিতে নিতেই হয়তো দুপুরের খাওয়ার সময় পার হয়ে যাবে। ব্যবসায়িক বা পেশাগত ক্ষেত্রে যেকোনো চুক্তিতে সই করার আগে অন্তত দশবার কাগজটা পড়ুন, না হলে ভুল জায়গায় সই করে বসতে পারেন। আপনার আজকের আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব মানুষকে সহজেই মুগ্ধ করবে, তাই সামাজিক অনুষ্ঠানে আপনিই হবেন আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। তবে এই সুযোগে অচেনা কাউকে পকেটের খবর জানাতে যাবেন না। ভালোবাসার সম্পর্কে আজ ভারসাম্য ধরে রাখা সহজ হবে, যদি না আপনি আবার একই সাথে দুজন মানুষের প্রতি মুগ্ধতা অনুভব করতে শুরু করেন।
বৃশ্চিক রাশি
আজকের দিনটি এক রহস্যময় রোমাঞ্চের মতোই কাটবে। আপনার নজর আজ গোয়েন্দা ফেলুদার চেয়েও তীক্ষ্ণ থাকবে, চারপাশের কে কী লুকাচ্ছে তা জানার জন্য মন ছটফট করবে। অফিসে চারপাশের রাজনীতি আজ পরিষ্কার টের পাবেন, তবে তাতে জড়িয়ে না পড়ে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করাই শ্রেয়। শত্রুরা আজ আপনাকে চাপে ফেলার চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু একটা মুচকি হাসিই তাদের ভস্ম করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। পকেটের আর্থিক টানাপোড়েন আজ একটু কমতে পারে, হয়তো বহু পুরোনো কোনো জমানো টাকা হঠাৎ হাতে চলে আসবে। দাম্পত্য বা প্রেমে আজ অতিরিক্ত সন্দেহ করার প্রবণতা ছেড়ে দিন, সঙ্গী কিন্তু আপনার রহস্যময় নীরবতা দেখে ভয় পেয়ে যেতে পারে।
ধনু রাশি
আজ কোনো এক অজানা অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় মেতে উঠতে পারেন, এমনকি সেটা যদি শুধু মোড়ের মাথার দোকান থেকে জিলাপি কিনে আনাও হয়। কাজের জায়গায় আজ আপনার মন এক জায়গায় স্থির থাকবে না, কাজের চেয়ে ছুটির দিনের প্ল্যান বানাতেই আজ বেশি সময় কাটবে। আজ অনাবশ্যক খরচের হাত এতই উদার থাকবে যে দিন শেষে খালি পকেট দেখে নিজের ওপরই রাগ হতে পারে। বন্ধুদের সাথে আজ কোনো বিষয়ে অহেতুক তর্ক হতে পারে, যেখানে আপনার একমাত্র কাজ হবে নিজের জ্ঞানকে একটু কম জাহির করা। শরীর নিয়ে বেশি লাফালাফি না করাই ভালো, না হলে পায়ে ছোটখাটো আঘাত পেতে পারেন। প্রেমিক বা প্রেমিকার সাথে আজ দূরবর্তী কোনো ভ্রমণের পরিকল্পনা হতে পারে, তবে নিশ্চিত করুন যাতে সেই ভ্রমণ ঝগড়া দিয়ে শেষ না হয়।
মকর রাশি
জাতক-জাতিকাদের আজকে বিশ্বসংসারের সমস্ত দায়ভার নিজের কাঁধে তুলে নেওয়ার একটা অদ্ভুত ভূত চাপবে। ভাববেন আপনি না থাকলে বোধহয় পুরো অফিস স্তব্ধ হয়ে যাবে, অথচ বাস্তব হলো আপনার অনুপস্থিতিতেও চা-পানের বিরতি যথা নিয়মেই চলবে। আজ নিজের কাজের চাপ বাড়িয়ে শরীরকে অবহেলা করবেন না, পিঠের ব্যথায় কষ্ট পেতে পারেন। আর্থিক দিক থেকে দিনটি অত্যন্ত শক্তিশালী, কঠোর পরিশ্রমের ফলে কোনো ভালো খবর আসতে পারে। পরিবারে আজ আপনার গাম্ভীর্য দেখে সবাই একটু দূরত্ব বজায় রাখতে পারে, তাই মুখটা একটু হাঁসি-খুশি রাখার চেষ্টা করুন। ভালোবাসার ক্ষেত্রে আজ কাজের হিসাব সরিয়ে রেখে সঙ্গীকে কিছুটা কোয়ালিটি টাইম দেওয়া অত্যন্ত জরুরি, না হলে ভালোবাসার ফাইল বন্ধ হয়ে যেতে পারে।
কুম্ভ রাশি
আজ মাথা থেকে একেকটা এমন আজব আইডিয়া বের হবে যা শুনে এলিয়েনরাও অবাক হয়ে যেতে পারে। সমাজের বা কাজের পদ্ধতির কোনো বিরাট পরিবর্তন করার ইচ্ছা জাগলেও আজ শান্ত হয়ে নিজের ডেস্কে বসে কাজ করাই নিরাপদ। আপনার আজ বেশি মাত্রায় স্বাধীনচেতা মনোভাব কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের পছন্দ নাও হতে পারে, তাই নিজের বিপ্লবী চিন্তাভাবনা আজ ডায়েরিতেই বন্দি রাখুন। আর্থিক ক্ষেত্রে বন্ধুদের চক্করে পড়ে টাকা নষ্ট করার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে, সাবধান হন। স্বাস্থ্যের দিক থেকে চোখ এবং মাথার যত্ন নিন, অতিরিক্ত স্ক্রিন টাইম এড়িয়ে চলুন। সম্পর্কে আজ নতুন কোনো মোড় আসতে পারে, তবে সঙ্গীর ওপর নিজের কোনো খেয়ালি সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে যাবেন না।
মীন রাশি
আজ বাস্তবের চেয়ে কল্পনার জগতে বেশি বসবাস করবেন। অফিসের চেয়ারে বসে হয়তো ভেবে ফেলবেন কীভাবে নির্জন দ্বীপে একটা সুন্দর কাঠের বাড়ি বানিয়ে থাকা যায়, আর তখনই বসের হাঁকে কল্পনার সেই রাজপ্রাসাদ তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়বে। আজ কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় আবেগে ভেসে যাবেন না, লজিক বা যুক্তিকে ব্যবহার করতে শিখুন। আর্থিক লেনদেনে আজকে একটু সচেতন থাকা প্রয়োজন, বিশেষ করে দ্রুত ধনী হওয়ার কোনো প্রস্তাবে ভুল করেও পা দেবেন না। জলজ খাবার এবং ঠাণ্ডা লাগা থেকে আজ নিজেকে বাঁচিয়ে চলুন। প্রেমে আজকে আপনি দারুণ রোমান্টিক মেজাজে থাকবেন, তবে মনে রাখবেন সঙ্গী কিন্তু একটা বাস্তব জগতের মানুষ, তাই কবিতার পাশাপাশি তার খিদে পাওয়ার সত্যতাকেও স্বীকার করে নিন।