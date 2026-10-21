আজকের রাশিফল: আপনার পেট পাতলা স্বভাব বন্ধুকে বিপদে ফেলবে, আলস্য ভালো
মেষ রাশি
জাতক-জাতিকাদের জন্য আজকের দিনটি দারুণ রোমাঞ্চকর এবং কিছুটা বিপদসঙ্কুল হতে চলেছে, কারণ মঙ্গল গ্রহ আপনার রগে রগে এতটাই শক্তির জোয়ার এনে দেবে যে হয়তো খালি হাতেই দেয়ালে পেরেক ঠুকে দেওয়া কিংবা সিএনজি চালকের সঙ্গে রেস খেলার মারাত্মক তাগিদ অনুভব করবেন; তবে ভুলেও অফিসে বসের সাধারণ কোনো মন্তব্যে সেই বীরত্ব দেখাতে যাবেন না, কারণ পদোন্নতির বদলে বরখাস্তের চিঠি হাতে বাড়ি ফিরতে বেশি সময় লাগবে না।
বৃষ রাশি
আজ পরম শান্তিতে মহা-অলসতা যাপন করার এক স্বর্গীয় সুযোগ পাবেন, বিশেষ করে দুপুরের ভারী খাবারের পর যখন চোখের পাতা দুটো মহাকর্ষ বলের তীব্র টানে এক হতে চাইবে, তখন যদি কোনো দায়িত্বজ্ঞানহীন সহকর্মী বা গৃহকর্তা কাজের কথা বলতে আসে, তবে তার দিকে একটা কাষ্ঠহাসি দিয়ে সোজাসুজি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে পড়াটাই আপনার একমাত্র পবিত্র ধর্মীয় কর্তব্য হওয়া উচিত।
মিথুন রাশি
পেটে আজ কোনো গোপন কথা হজম হওয়া হিমালয় পর্বতে ওঠার চেয়েও কঠিন হয়ে দাঁড়াবে, ফলে পেটের বিষ পেটে রাখতে না পেরে আপনি হয়তো নিজের অজান্তেই বন্ধুর সবচেয়ে গোপন হাড়ির খবরটা সম্পূর্ণ চা-দোকানের সামনে সশব্দে ভেঙে বসবেন; এই মহাবিপদ থেকে বাঁচতে আজ সারাদিন কথা কম বলে মুখে চুইংগাম চেপে রাখা কিংবা অন্তত একটা মাস্ক পরে থাকা অত্যন্ত জরুরি।
কর্কট রাশি
আজ আবেগের এত বড় সুনামিতে বান ডাকবে যে সামান্য কোনো সিরিয়ালের বিচ্ছেদ দৃশ্য বা রাস্তার মোড়ে একলা দাঁড়িয়ে থাকা কোনো পথকুকুরকে দেখেও আপনার চোখে অশ্রুর ঢল নামতে পারে; সুতরাং জামার হাতাকে তোয়ালে বানিয়ে মান-সম্মান খোয়ানোর আগেই পকেটে অন্তত তিন-চারটে মোটা তোয়ালেজাতীয় রুমাল বা টিস্যুর প্যাকেট রাখা বাধ্যতামূলক।
সিংহ রাশি
জাতক-জাতিকারা আজ সকালে ঘুম থেকে উঠেই নিজেদের কোনো এক প্রাচীন রাজবংশের একমাত্র উত্তরাধিকারী মনে করে আশপাশের সবাইকে হুকুমের গোলাম বানানোর চেষ্টা করবেন; তবে চরম বাস্তব কথা হলো, আপনার সেই গর্জন শুনে বাড়ির পোষা বিড়ালটাও আজ পাত্তা দেবে না এবং মা হয়তো এক বালতি নোংরা কাপড় কাচতে দিয়ে আপনার রাজকীয় ভাবমূর্তি ধুলায় মিশিয়ে দেবেন, তাই আত্মসম্মান বাঁচাতে চুপচাপ নিজের কাজ নিজেই করে ফেলা শ্রেয়।
কন্যা রাশি
পারফেকশনিজমের ভূত আজ স্বাভাবিকের চেয়ে দশ গুণ বেশি মাথায় চড়ে বসবে, ফলে ডাইনিং টেবিলের ওপর সামান্য ধুলার কণা কিংবা চায়ের কাপে চামচটা এক মিলিমিটার বাঁকা হয়ে থাকলেও আপনার রক্তের চাপ সপ্তমে চড়তে পারে; তবে পুরো পৃথিবীর বিশৃঙ্খলাকে এক দিনে সাইজ করতে গিয়ে নিজের প্রেসার বাড়িয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার মতো বোকামি না করাই ভালো।
তুলা রাশি
জাতক-জাতিকারা আজ সিদ্ধান্তহীনতার এমন এক মহাসাগরে হাবুডুবু খাবেন যে সকালে লাল জামা পরবেন না নীল জামা, কিংবা দুপুরে রুই মাছ খাবেন না মাংস—তা ঠিক করতেই অর্ধেক দিন পার হয়ে যাবে; সুতরাং কোনো রকম বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ে না গিয়ে পকেট থেকে একটা পাঁচ টাকার কয়েন বের করে হেড-টেল বা লটারি করে সিদ্ধান্ত নেওয়াই আজ আপনার জন্য একমাত্র বৈজ্ঞানিক ও নিরাপদ উপায়।
বৃশ্চিক রাশি
আজ এক অতীব রহস্যময় গোয়েন্দা মেজাজে থাকবেন এবং আশেপাশের পরম পরিচিত মানুষদের দিকেও এমন ভাবে তাকাবেন যেন তারা সবাই আপনার বিরুদ্ধে কোনো গভীর আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে; তবে অতিরিক্ত গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়ে পাড়ার মোড়ের পানওয়ালার দিকে সন্দিগ্ধ নজরে তাকিয়ে থাপ্পড় খাওয়ার ঝুঁকি না বাড়ানোই ভালো।
ধনু রাশি
দূরদর্শিতা আজ কল্পনাতীত চূড়ায় পৌঁছাবে এবং মনে হবে মহাবিশ্বের সব মহাজাগতিক জ্ঞান আজ আপনার মগজেই সঞ্চিত হয়েছে, ফলে যাকে পাবেন তাকেই বিনামূল্যে জীবনমুখী উপদেশ বিলানো শুরু করবেন; কিন্তু মনে রাখবেন, আপনার সেই অবিরাম লেকচার শুনতে শুনতে শ্রোতারা যদি মাঝপথেই গভীর ঘুমে তলিয়ে যায়, তবে তাকে জাগানোর দায়িত্বও কিন্তু আপনাকেই নিতে হবে।
মকর রাশি
আজ কাজের চাপ আর দায়িত্বের সুবিশাল হিমালয় ঘাড়ে এসে আছড়ে পড়তে পারে, তবে নিজেকে ইস্পাতের রোবট না ভেবে মাঝে মাঝেই কাজের ফাঁকে একটু চায়ের কাপে চুমুক দেওয়া কিংবা একটু হাঁটার বাহানায় হাওয়া খেয়ে আসাটাই হবে বেঁচে থাকার একমাত্র মূলমন্ত্র, তা না হলে দিনশেষে মেরুদণ্ড সোজা করাই দায় হয়ে উঠবে।
কুম্ভ রাশি
আজ এমন সব অবাস্তব ও বৈপ্লবিক আইডিয়া মাথায় নিয়ে ঘুরে বেড়াবেন যে সাধারণ মর্ত্যলোকের মানুষের পক্ষে আপনার কথা বোঝা একপ্রকার অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে; তবে কোনো গ্যালাকটিক আবিষ্কার করার ভূত চাপার আগে সকালে জুতা জোড়া সোজা করে পরা হয়েছে নাকি উল্টো পরা হয়েছে, তা অন্তত একবার চোখ নিচু করে দেখে নেবেন।
মীন রাশি
জাতক-জাতিকারা আজ দিনের সিংহভাগ সময়ই নিজেদের বানানো কোনো এক রূপকথার কাল্পনিক জগতে রাজত্ব করে কাটিয়ে দেবেন, যেখানে আপনি হয়তো কোনো বিশাল সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট; কিন্তু বাস্তব জগতের দরজায় কড়া নাড়া বাড়িওয়ালার কলিং বেল কিংবা ফোনে আসা ব্যাঙ্কের ইএমআই-এর মেসেজ আপনাকে হঠাৎ করে বাস্তবের কাদা-মাটিতে আছাড় মারতে পারে, তাই আগে থেকেই শক্ত হয়ে থাকুন!