ঘরকে একই সঙ্গে শান্তিময় ও প্রাণবন্ত করে তোলার উপায়

ঘরকে একই সঙ্গে শান্তিময় ও প্রাণবন্ত করে তোলার উপায়
কিছুদিন আগেও একটা সময় ছিল যখন গৃহসজ্জায় ‘কোয়াইট লাক্সারি’ বা হালকা রঙে ঘর সাজানোর ট্রেন্ডটিই ছিল সবার শীর্ষে। তবে একদম সাধারণ ও নির্জীব বেইজ রঙের সেই দিন এখন শুধুই অতীত। বর্তমান যুগের আধুনিক ও সচেতন ব্যক্তিরা আর কেবল সাধারণ ঘর চান না। বরং তাঁরা মন থেকে চান এমন এক সুন্দর ও স্বাচ্ছন্দ্যময় আবাসন যা তাদের ব্যক্তিত্বের গল্প বলবে, ঘরের আনাচেকানাচে নিজস্ব রুচি প্রকাশ করবে এবং ঘরে পা রাখতেই প্রতিদিন এক দারুণ ইতিবাচক ও শান্তির অনুভূতি এনে দেবে।
গাঢ় রঙের ড্রামাটিক সোফা
লিভিং রুমের সেই চেনা ও সাদামাটা বেজ রঙের সোফাটি বদলে এমেরাল্ড গ্রিন, গাঢ় নীল বা স্যাফায়ার কিংবা বার্ন্ট অরেঞ্জ রঙের কোনো চমৎকার আকর্ষণীয় সোফায় ঘর সাজান। বিশেষ করে ভেলভেট বা টেক্সচারযুক্ত সুতি কাপড়ের কভারে মোড়ানো সোফা দিনের আলো ও রাতের কৃত্রিম আলোর চমৎকার খেলায় ঘরে এক অনন্য আভিজাত্য, বাড়তি রুচিশীলতা এবং এক ধরনের দারুণ উষ্ণতার পরিবেশ তৈরি করে।
সিলিংয়ে দিন চমৎকার রঙের ছোঁয়া
ঘর সাজানোর সময় আমরা সবসময় চার দেয়াল নিয়ে ব্যস্ত থাকি, আর ছাদটি থেকে যায় একদম উপেক্ষিত। তবে ঘরের সিলিংয়ে গাঢ় চারকোল বা হালকা টেরাকোটা রঙ ব্যবহার করে দেখুন। এটি ছাদের সাধারণ পরিবেশকে মুহূর্তে আর্কিটেকচারালি সুসংগঠিত ও দৃষ্টিনন্দন করে তুলবে।
বোটানিক্যাল ওয়ালপেপার
ঘরের প্রবেশপথ বা ড্রয়িংরুমে বড় আকারের ফুল কিংবা ট্রপিক্যাল নকশার গাঢ় ওয়ালপেপার ব্যবহার করতে পারেন। চমৎকার এই দৃশ্যময় ওয়ালপেপার পুরো ঘরের আমেজ নিমেষেই বদলে দেয় এবং ঘরে একটি স্থায়ী আর্ট গ্যালারির মতো সুন্দর পরিবেশ তৈরি করে।
কালার ড্রেঞ্চিং বা একই রঙের জাদু
ঘরের দেয়াল, নিচের বোর্ডের বর্ডার এমনকি কাঠের দরজা-সবকিছুতেই একটি সুন্দর গাঢ় রঙ ব্যবহার করার কৌশলকে বলা হয় কালার ড্রেঞ্চিং। এই নিয়মে ঘর সাজালে ঘরের মধ্যে অহেতুক বিশৃঙ্খলা মনে হয় না, আর ঘরের সুন্দর আসবাবপত্রগুলো চমৎকারভাবে ফুটে ওঠে।
আলোর ব্যবহার
সাধারণ টিউবলাইট বা ছোট লাইটের বদলে কিছুটা ভিন্ন ঘরানার বড় ঝাড়বাতি বা সুন্দর অ্যান্টিক ল্যাম্পশেড ব্যবহার করুন। সঠিক লাইটিং শুধু ঘরে আলোই ছড়ায় না, বরং ঘরে আসা অতিথিদেরও নজর কাড়ে।
হাই-কন্ট্রাস্ট ফ্লোরিং ও চেকার্ড টাইলস
দাবাবোর্ডের মতো চেকার্ড মার্বেল, চোখের প্রশান্তি এনে দেওয়া সুন্দর জ্যামিতিক নকশার কাস্টম টাইলস কিংবা আধুনিক রঙিন মেঝেই হয়ে উঠতে পারে আপনার ঘরের প্রধান আকর্ষণ। কারণ ঘরের মেঝেতে যখন এমন দৃষ্টিনন্দন ডিজাইন ফুটিয়ে তোলা হয়, তখন ঘরের আসবাবপত্র একদম সাদামাটা ও সাধারণ রাখলেও পুরো ঘরে এক ধরণের আভিজাত্য ফুটে ওঠে।
স্মৃতিঘেরা ফ্যামিলি গ্যালারি ওয়াল
ফ্রেমে বাঁধাই করা নিজের জীবনের সুন্দর মুহূর্তগুলো আপনার প্রিয় ঘরকে অনেক বেশি আপন ও ভালোবাসার জায়গা করে তোলে। তাই ঘরের মূল একটি দেওয়ালে ফ্রেমে বাঁধানো পারিবারিক পুরোনো ছবি, ভ্রমণের সুন্দর স্মারক বা ভিনটেজ আয়না দিয়ে সাজিয়ে তুলুন ‘ফ্যামিলি গ্যালারি ওয়াল’। এটি চোখের সামনে আপনার জীবনের সুন্দর সব গল্পের ছোট এক প্রদর্শনী হয়ে থাকবে।
হালকা রঙ ছেড়ে ঘরের এমন চমৎকার রূপান্তর শুধুই সাময়িক কোনো ফ্যাশন নয়। এটি মূলত আপনার নিজস্ব রুচি ও পছন্দের এক সুন্দর প্রকাশ। পুরো পৃথিবীর মধ্যে নিজের ঘরই এমন এক জায়গা, যা নিজের ইচ্ছেমতো সাজানোর পূর্ণ স্বাধীনতা আপনার রয়েছে। তাই মনের মতো রঙ ও ডিজাইন বেছে নিয়ে আপনার আবাসনটিকে করে তুলুন একান্তই আপনার পছন্দের জায়গা।
সূত্র: হার জিন্দেগি