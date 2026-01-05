সকালে নাশতার টেবিলে থাকুক রোজেলার জ্যাম

ফিচার ডেস্ক
রোজেলা দিয়ে ডাল ও চা তো খেয়েছেন। এবার জ্যাম তৈরি করে খান। আপনাদের জন্য রোজেলার জ্যামের রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
উপকরণ
রোজেলা ৩০০ গ্রাম, চিনি এক কাপ, চায়না গ্রাস ৫০ গ্রাম, সাইট্রিক অ্যাসিড আধা চা-চামচ, কমলার এসেন্স আধা চা-চামচের চেয়ে একটু কম, পানি ২ কাপ।
প্রণালি
রোজেলার দানা ফেলে পাপড়িগুলো ধুয়ে নিন। এবার হাঁড়িতে পানি ফুটে উঠলে রোজেলার পাপড়ি দিন। ১০ মিনিট ফুটিয়ে চিনি আর সাইট্রিক অ্যাসিড দিন। তারপর অন্য পাত্রে আধা কাপ পানি গরম হলে চায়না গ্রাস দিয়ে নেড়ে তরল করে নিন। এরপর কমলার এসেন্স দিন। এবার রোজেলার মিশ্রণে চায়না গ্রাসের তরল মিশ্রণ ঢেলে নেড়ে নিন। ঘন হয়ে এলে কাচের পরিষ্কার বোতলে ভরে রাখুন। ৩-৪ ঘণ্টা পর জমে জ্যাম হয়ে যাবে।
