টুইস্টিং যোগাসনের ৬ উপকার জানালেন শিল্পা শেঠি

ফিটনেসের ব্যাপারে যিনি কোনো আপস করেন না, তিনি শিল্পা শেঠি। ৫০ বছর বয়সী বলিউড তারকা শিল্পা শেঠি শুধু রুপালি পর্দাতেই নয়, ফিটনেস ও যোগব্যায়ামের জগতেও ব্যাপকভাবে পরিচিত। তাঁর নিয়মিত যোগচর্চা ও ফিটনেস টিপস বহু মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছে; বিশেষ করে টুইস্টিং যোগাসন স্বাস্থ্যসচেতনদের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয়তা পেয়েছে। শিল্পা জানিয়েছেন, প্রতিদিন অল্প সময় দিলেই এসব আসনে শরীর হালকা হয়, হজমশক্তি বাড়ায়, শ্বাসপ্রশ্বাস উন্নত করে এবং মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়ক।
টুইস্ট আসনের ধারণা
যোগব্যায়ামের টুইস্ট আসন মানে হলো শরীরকে ডান বা বাঁ দিকে মোচড়ানো ভঙ্গিমা। এটি শুধু শারীরিক ব্যায়াম নয়, মানসিক চাপ কমানোরও কার্যকর উপায়। আমাদের শরীরে, বিশেষ করে মেরুদণ্ড ও নিতম্বে দৈনন্দিন ক্লান্তি জমে থাকে। টুইস্ট সেই চাপ কমিয়ে শরীরে নতুন শক্তি সঞ্চার করে। এই আসন নিয়মিত অনুশীলন করলে মনে প্রশান্তি আসে, শরীরও হয়ে ওঠে হালকা ও উজ্জীবিত।
টুইস্ট আসনের ৬ উপকারিতা
স্ট্রেচিং
এই আসনের বড় উপকারের একটি হলো শরীরের বিভিন্ন অংশে গভীর টান বা স্ট্রেচ তৈরি করা। প্রতিদিনের কাজের কারণে আমাদের মেরুদণ্ড, কোমর, বুক, কাঁধ আর পায়ের পেশি অজান্তেই শক্ত হয়ে জমে যায়। এতে শরীর ভারী লাগে, সহজে নড়াচড়া করা যায় না। টুইস্ট আসন সেই জমে থাকা শক্ত ভাবকে শিথিল করে দেয়। এটি নিয়মিত করলে শরীর আরও হালকা হয়ে ওঠে, হাত-পা ও কোমর সহজে ঘোরানো যায়।
পেশি শক্তিশালী করা
টুইস্টিং যোগাসন শুধু শরীর টানটান করে না, ভেতরের গুরুত্বপূর্ণ পেশিগুলোও মজবুত করে। পেটের ভেতরের অংশ, পাশের পেশি, কোমর আর নিতম্ব ধীরে ধীরে শক্ত হয়ে যায়। এগুলো আমাদের শরীরের ভর বহন করে। তাই এগুলো শক্তিশালী হলে দাঁড়ানো, বসা, হাঁটা বা ভার বহন করা অনেক সহজ হয়। এমনকি প্রতিদিনের সাধারণ কাজ স্বচ্ছন্দে করা যায়।
মেরুদণ্ড সচল রাখা ও ডিটক্স
টুইস্ট মেরুদণ্ড সচল রাখে এবং রক্তসঞ্চালন বাড়ায়; পাশাপাশি পেটের ভেতর অঙ্গগুলোর ওপর হালকা চাপ পড়ে। ফলে টুইস্ট আসন হজম ও ডিটক্স প্রক্রিয়ায় সাহায্য করে।
হজমশক্তি ও বিপাকক্রিয়া উন্নত করা
অতিরিক্ত খাওয়ার পর ভারী লাগলে বা পেটে গ্যাস জমলে হালকা টুইস্টিং যোগাসন আশ্চর্য ফল দেয়। এটি হজমশক্তি বাড়ায় ও বিপাকক্রিয়া সক্রিয় করে।
ভারসাম্য ও মনঃসংযোগ বাড়ানো
টুইস্ট যোগাসনের সময় শরীর স্থির রাখতে হয়। এই অনুশীলন ভারসাম্য ও সমন্বয় বাড়ায়। এটি মনোযোগ ধরে রাখতে সাহায্য করে।
শ্বাসপ্রশ্বাস ও নিতম্বের চাপ মুক্তি
প্রতিদিনের জীবনযাপনে দীর্ঘ সময় বসে থাকার কারণে নিতম্ব ও কোমরের পেশি শক্ত হয়ে যায়। ফলে বসা বা হাঁটাচলায় অস্বস্তি হয় এবং কখনো শ্বাস নিতেও সমস্যা হয়। টুইস্ট আসন বুক ও কাঁধ প্রসারিত করে, নিতম্বের ওপর চাপ কমায়। এতে শরীর হালকা হয় এবং শ্বাস নেওয়া সহজ ও স্বাভাবিক হয়।
কীভাবে করবেন টুইস্ট আসন
শিল্পা শেঠির পরামর্শ অনুযায়ী টুইস্ট আসন চর্চার কিছু সহজ উপায় হলো—
ওয়ার্ম-আপে হালকা টুইস্ট যোগ করুন: ব্যায়ামের শুরুতে দাঁড়িয়ে বা বসে ধীরে ধীরে শরীরকে ডান ও বাম দিকে ঘুরিয়ে নিন।
আলাদা অনুশীলন হিসেবেও করা যায়: ব্যস্ততার মাঝে কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে বা বসে ধীরে ধীরে ডান ও বাঁয়ে শরীর মোচড় দিন। এতে শরীর হালকা লাগবে।
শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে সমন্বয় করুন: টুইস্ট করার সময় গভীরভাবে শ্বাস নিন ও ছাড়ুন। শ্বাস নেওয়ার সময় প্রস্তুত হোন, ছাড়ার সময় আস্তে আস্তে মোচড় দিন। এতে শরীর-মন উভয়ই প্রশান্তি পাবে।
শিল্পা শেঠির মতে, প্রতিদিন মাত্র কয়েক মিনিট টুইস্টিং যোগাসন করলে শরীর শক্তিশালী হওয়ার পাশাপাশি উজ্জ্বল ও সতেজ হয়ে ওঠে। শরীরের চাপ কমে যায়, হজমশক্তি বাড়ে এবং মনের ক্লান্তিও দূর হয়। নিয়মিত চর্চায় টুইস্ট আসন হতে পারে সুস্থ ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবনের সহজ সমাধান।
সূত্র: হেলথশট
