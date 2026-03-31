আজকের রাশিফল: আর সাসপেন্স নেওয়া যাচ্ছে না—প্রপোজালটা করেই ফেলুন

মেষ
আজ আপনার আত্মবিশ্বাস এভারেস্টের চূড়ায় থাকবে, কিন্তু পকেটের অবস্থা থাকবে মারিয়ানা ট্রেঞ্চের মতো গভীর গর্তে। অফিসে বসের সামনে বেশি ‘হিরোগিরি’ করতে বা জ্ঞানের কথা বলতে যাবেন না; মনে রাখবেন—তিনি আপনার গ্রহের চেয়েও বড় রাহু এবং কেতু একসঙ্গে! বিকেলে শিঙাড়া খাওয়ার সময় সাবধান, ভেতরে আলু কম থাকলে বা লবণ বেশি হলে মেজাজ হারাবেন না, ওটা আসলে আপনার মঙ্গলের দোষ। মানিব্যাগটা সাবধানে রাখুন। কারণ, খরচের শনি আপনার পিছু নিয়েছে।
বৃষ
স্বাস্থ্য উদ্ধার করতে আজ মহৎ সংকল্প নিয়ে যোগব্যায়াম করার চেষ্টা করবেন। কিন্তু পাঁচ মিনিট পরেই ফ্রিজের দরজায় নিজেকে আবিষ্কার করবেন, হাতে থাকবে এক বাটি রসগোল্লা বা ঠান্ডা ড্রিংকস। ব্যবসায়ে লাভের মুখ দেখতে পারেন, তবে সেই টাকা বন্ধুর বিয়েতে জবরদস্ত গিফট কিনতে পকেট থেকে উধাও হয়ে যাবে। আজ কাউকে ‘হ্যাঁ’ বলার আগে অন্তত দুবার ভাবুন, বিশেষ করে কেউ যদি চিমটি কেটে ধার চায়। আজ ডায়েট চার্টটা ছিঁড়ে ফেলুন, মন যা চায় খেয়ে নিন!
মিথুন
সকালের দিকে আর্থিক বিষয়ে চরম সতর্ক থাকুন। রাস্তার ধারের সেই লটারি বিক্রেতা বা ‘এক মিনিটে কোটিপতি’ হওয়ার অফার দেওয়া লোকদের আজ এড়িয়ে চলাই মঙ্গল। পুরোনো কোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হতে পারে, তবে তিনি সম্ভবত আপনার কাছ থেকে নেওয়া পুরোনো ৫০০ টাকা ধার শোধ করার বদলে উল্টো আরও ১ হাজার টাকা ধার চাইবেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আজ বেশি সময় নষ্ট করবেন না, শেষ মুহূর্তে ডেটা প্যাক শেষ হলে আপনার চোখের পানি মুছতে কেউ আসবে না! ফোনে চার্জ ১০০% রাখুন। কারণ, আজ গসিপ করার অনেক সুযোগ আসবে।
কর্কট
আজ আপনার দিনটি বেশ শান্তিপূর্ণ যাওয়ার কথা ছিল, যদি না প্রতিবেশী সকাল সকাল ঝগড়া শুরু করতেন। ব্যবসায় নতুন নতুন আইডিয়া মাথায় কিলবিল করবে, কিন্তু সেগুলো বাস্তবায়নের চেয়ে স্বপ্নে দেখাই আজ আপনার জন্য বেশি নিরাপদ ও সাশ্রয়ী হবে। প্রেমিকা বা স্ত্রী আজ সিনেমা দেখতে চাইলে বা শপিংয়ে যেতে চাইলে বিনম্রভাবে রাজি হয়ে যান, নয়তো ঘরের ভেতরেই ‘ইউক্রেন-রাশিয়া’ পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। আজ রান্নায় লবণ একটু বেশি হতে পারে, তাই খাওয়ার আগে চেখে দেখুন।
সিংহ
সিংহের মতো গর্জন করার দিন আজ একদমই নয়; বরং বিড়ালের মতো মিষ্টি করে ‘মিউ মিউ’ বলে বসের সব কাজ হাসিমুখে করে দিন। সঙ্গীর সঙ্গে মন খুলে কথা বলুন ঠিকই, তবে সব অপ্রিয় সত্য আবার গড়গড় করে বলে দেবেন না—জীবনটা তখন থ্রিলার মুভি থেকে সরাসরি রক্ত হিম করা হরর মুভি হয়ে যাবে। নিজেকে সময় দিন, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের প্রশংসা করুন। কারণ, দুনিয়াতে কেউ না করুক, আয়নার মানুষটা তো আপনাকে ছাড়বে না! সেলফি তোলার সময় হাসুন, গাম্ভীর্য আজ আপনার মুখে মানাচ্ছে না।
কন্যা
কর্মস্থলে নিখুঁত কাজের জন্য প্রশংসা পাবেন, কিন্তু ইনক্রিমেন্ট বা বোনাসের কথা ভুল করেও আজ মুখে আনবেন না। আজ আপনার ভেতরের ‘ডিটেকটিভ’ সত্তা একটু বেশি জেগে উঠবে, তাই অন্যের খুঁত ধরতে গিয়ে নিজের চায়ে চিনি দিতে বা প্যান্টের চেইন লাগাতে ভুলে যেতে পারেন। মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন নিন, এক কাপ কড়া আদা-চা আপনার জাগতিক সব দুশ্চিন্তা (সাময়িকভাবে) ধুয়ে মুছে দেবে। আজ অন্তত একজনের ভুল ধরা থেকে বিরত থাকুন, শান্তি পাবেন।
তুলা
তুলা মানেই ব্যালেন্স, কিন্তু আজ আপনার ব্যাংক ব্যালেন্সের অবস্থা বেশ নড়বড়ে। প্রেমের ক্ষেত্রে আজ সরাসরি মনের কথাটি প্যাকেট ছাড়াই বলে ফেলুন; বড়জোর এক গাল মন্দ বা ‘না’ শুনবেন, কিন্তু অন্তত সাসপেন্স তো শেষ হবে! অপরিচিতদের থেকে আজ ১০০ হাত দূরে থাকুন, বিশেষ করে যারা টাই-কোট পরে এসে বলবে—‘ভাই, আমার এই স্কিমে টাকা লাগালে এক মাসে দুবাই যেতে পারবেন!’ আজ পুরোনো জুতা পরুন, নতুন জুতায় ফোসকা পড়ার সম্ভাবনা আছে।
বৃশ্চিক
আজ আপনার মধ্যে এক অদ্ভুত চুম্বকীয় আকর্ষণ কাজ করবে; তবে সেটা মানুষের চেয়ে মশার দলকে বেশি আকৃষ্ট করবে। ব্যবসায়িক লেনদেনে স্বচ্ছতা রাখুন, নয়তো পরে হিসাব মেলাতে গিয়ে ক্যালকুলেটর আছাড় মারতে ইচ্ছে করবে। গোপন কথা ভুলেও পেটে রাখবেন না (মানে কাউকে বলবেন না)। কারণ, আজকের দিনে দেয়ালেরও স্মার্টফোন এবং রেকর্ডার থাকতে পারে! কালো রঙের পোশাক এড়িয়ে চলুন, এতে মশা আরও বেশি কামড়াবে।
ধনু
অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় আজ হুটহাট বাড়ির বাইরে বেরোতে পারেন। তবে ছাতা এবং পানির বোতল নিতে ভুলবেন না—আপনার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলেও আকাশের মেঘ আপনার কোনো আত্মীয় নয়! বড়দের উপদেশ আজ তিতা লাগলেও গিলতে হবে। তারা যখন বকুনি দেবে, তখন তাদের দাঁতের গঠন বা চশমার ফ্রেমের দিকে তাকিয়ে থাকুন; এটাকে জ্যোতিষশাস্ত্রে ‘আধ্যাত্মিক ধৈর্য’ বলা হয়। রাস্তায় হাঁটার সময় ফোনের দিকে না তাকিয়ে সামনের দিকে তাকান।
মকর
অফিসে সহকর্মীদের সঙ্গে দারুণ সুসম্পর্ক বজায় রাখুন। কারণ, বিকেলের টিফিনে তাদের আনা ঘরের নাশতার ভাগ আপনার একান্ত দরকার হতে পারে। আজ আপনার কাজের পারফরম্যান্স সবাইকে মুগ্ধ করবে ঠিকই, কিন্তু অফিস থেকে ফেরার সময় বাজারের ব্যাগটা ঠিকমতো গুছিয়ে আনবেন। গিন্নি কিন্তু আপনার ‘বস’-এর চেয়েও বেশি কড়া ভাবে আলুর সাইজ এবং পটল কতটা কচি তা বিচার করবেন! বাজার করার সময় দরদাম করতে ভুলবেন না।
কুম্ভ
জীবনসঙ্গীর সঙ্গে কোথাও একটু ঘুরে আসার প্ল্যান করুন; ঘরের দেয়ালগুলো নিশ্চয়ই আপনার গম্ভীর মুখ দেখে দেখে বোর হয়ে গেছে। আজ আপনার উদ্ভাবনী শক্তি তুঙ্গে থাকবে; হয় ভাত পুড়িয়ে নতুন কোনো ‘স্মোকি ফ্লেভার’ তৈরি করবেন অথবা ল্যাপটপ সারাতে গিয়ে স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে ওটার বারোটা বাজাবেন। নেতিবাচক চিন্তা থেকে দূরে থাকতে এক বাটি মুড়ি মাখা খেয়ে নিন। নতুন কোনো ইলেকট্রনিক যন্ত্রে হাত দেবেন না।
মীন
সম্পর্কের ক্ষেত্রে আজ কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ‘তৃতীয় ব্যক্তি’ বিনা দাওয়াতে নাক গলাতে পারে; তাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় না করে বরং এক কাপ কড়া চা খাইয়ে বিদায় করুন। অফিসে নিজের কাজ নিজেই শেষ করার চেষ্টা করুন। অন্যের ওপর ভরসা করলে আজ আপনাকে অফিসের পিওন থেকে শুরু করে ম্যানেজারের কাজও একা সামলাতে হতে পারে। দিনটি শেষে অন্তত ৬ ঘণ্টা শান্তিতে ঘুমানোর চেষ্টা করুন, স্বপ্নগুলো বিনা মূল্যে পাওয়া যায়! আজ বৃষ্টির গান শুনুন, মন ভালো থাকবে।
