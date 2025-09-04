Ajker Patrika
চিরকুমার আরমানির ১০ বিলিয়ন ডলারের ফ্যাশন সাম্রাজ্য এখন কার

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১: ৫৫
আধুনিক পোশাকের ধারা বদলে দেওয়া বিশ্বখ্যাত ফ্যাশন ডিজাইনার জর্জিও আরমানি ছিলেন কিংবদন্তি ডিজাইনার। তিনি শুধু ফ্যাশন আইকন নন, গড়ে তুলেছিলেন বৈশ্বিক লাইফস্টাইল সাম্রাজ্য। ছবি: সংগৃহীত
ইতালির মিলান শহরের বিখ্যাত ফ্যাশন ডিজাইনার জর্জিও আরমানি ৯১ বছর বয়সে মারা গেছেন। আধুনিক পোশাকের ধারা বদলে দেওয়া এই কিংবদন্তি ডিজাইনার শুধু ফ্যাশন আইকনই ছিলেন না, বরং তিনি গড়ে তুলেছিলেন একটি বৈশ্বিক লাইফস্টাইল সাম্রাজ্য—যা হাউট কুতুর রানওয়ে থেকে পারফিউম, হোটেল এবং হোম ইন্টেরিয়র পর্যন্ত বিস্তৃত। বর্তমানে তাঁর সাম্রাজ্যের মূল্য প্রায় ১০ বিলিয়ন ডলার।

কিন্তু প্রশ্ন হলো—এই বিশাল সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হবেন কে?

সন্তানহীন আরমানি ও ঘনিষ্ঠ পরিবার

জর্জিও আরমানি কখনো বিয়ে করেননি এবং তাঁর কোনো সন্তান নেই। পরিবারের মধ্যে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল তাঁর ভাই সেরগিওর মেয়ে রবার্তার সঙ্গে। রবার্তা একসময় অভিনয় ক্যারিয়ার ছেড়ে চাচার সঙ্গে ফ্যাশনে যুক্ত হন এবং দীর্ঘদিন ধরে আরমানির জনসংযোগ বিভাগের পরিচালক হিসেবে কাজ করেন। তিনি ব্র্যান্ড ও হলিউডের মধ্যে সেতুবন্ধন। ২০০৬ সালে টম ক্রুজ ও কেটি হোমসের বিয়ের আয়োজন তিনি নিজে করেছিলেন, যেখানে বর-কনের পোশাক ডিজাইন করেছিলেন আরমানি নিজেই।

পরিবার ও আস্থাভাজন সহযোগীরা

যদিও রবার্তা ছিলেন পরিবারের দৃশ্যমান মুখ, আরমানি উত্তরাধিকার কেবল একজনের হাতে তুলে দিতে চাননি। দীর্ঘদিনের পুরুষ পোশাকের ডিজাইনার পান্তালেও (লিও) ডেল’অরকো এবং তাঁর ভাতিজি সিলভানা আরমানিকে (নারী পোশাক বিভাগের প্রধান) উত্তরসূরি হিসেবে মনোনীত করেন তিনি। তাঁরা দুজন বহু বছর ধরে জর্জিও আরমানি, এম্পোরিও আরমানি এবং আরমানি এক্সচেঞ্জের সংগ্রহের দেখভাল করে আসছেন। এ ছাড়া তাঁর বোন রোসানা আরমানি ও ভাতিজা আন্দ্রেয়া আরমানিকেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দেন।

ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

ফাউন্ডেশনের হাতে নিয়ন্ত্রণ

২০১৬ সালে আরমানি গোপনে তৈরি করেন ‘জর্জিও আরমানি ফাউন্ডেশন’। এর লক্ষ্য ছিল তাঁর সাম্রাজ্য যেন দ্রুত ভেঙে না যায় বা বিক্রি না হয়ে যায়। নির্দিষ্ট ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গ্রুপের শেয়ার ছয়টি ব্লকে ভাগ করা হয়েছে। উত্তরসূরিদের—রোসানা, রবার্তা, সিলভানা, আন্দ্রেয়া ও লিও ডেল’অরকো—আগেই বোর্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কোম্পানির স্বাতন্ত্র্য ও পরিচিতি রক্ষায় নিয়ন্ত্রণকারী ভূমিকা পালন করবে ফাউন্ডেশন। আরেকটি শর্ত রাখা হয়েছে—আরমানির মৃত্যুর কমপক্ষে পাঁচ বছর পর পর্যন্ত কোম্পানিকে শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত করা যাবে না।

আরমানির উত্তরাধিকার

জীবনের শেষ দিনগুলো পর্যন্ত আরমানি তাঁর সাম্রাজ্যের প্রতিটি খুঁটিনাটি নিয়ন্ত্রণে রেখেছিলেন—ডিজাইন থেকে শুরু করে বিজ্ঞাপন অনুমোদন পর্যন্ত। তবে তিনি যে উত্তরাধিকার ও ভবিষ্যতের রূপরেখা তৈরি করেছিলেন, তাতে একটি বার্তা স্পষ্ট—তিনি চেয়েছিলেন আরমানি ব্র্যান্ড চিরকালই থাকুক সৌন্দর্য, সংযম ও ইতালীয় কারিগরির প্রতীক হিসেবে।

এখন তাঁর ১০ বিলিয়ন ডলারের সাম্রাজ্য পরিবারের সদস্য ও বিশ্বস্ত সহযোগীদের হাতে। তাঁদের দায়িত্ব শুধু ব্যবসা চালানো নয়, বরং ফ্যাশন দুনিয়ার অন্যতম স্থায়ী এই নামের মর্যাদা ধরে রাখা।

