পূজায় শাড়ির সাজে কেমন ব্লাউজ পরবেন

সানজিদা সামরিন, ঢাকা 
ব্লাউজের গলা, কাটিং, হাতা ও ধরন কেমন হবে তা নির্বাচন করতে হবে নিজের ব্যক্তিত্ব ও কোথায় পরছেন তা বুঝে। ছবি: রঙ বাংলাদেশ

পূজায় শাড়ি পরার পরিকল্পনা থাকলে, আগে থেকেই নতুন শাড়ির সঙ্গে পরার জন্য ডিজাইনার ব্লাউজ অর্ডার করে রেখেছেন নিশ্চয়ই! একটু খুঁত খুঁতে স্বভাবের যাঁরা, তাঁরা আবার দরজিবাড়ি গিয়ে পছন্দসই নকশা দিয়ে ব্লাউজ বানিয়ে নিতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। তবে সাধারণ ব্লাউজ তো আর উৎসবে পরা যায় না। বলা ভালো, ব্লাউজের গলা, কাটিং, হাতা ও ধরন কেমন হবে তা নির্বাচন করতে হবে নিজের ব্যক্তিত্ব ও কোথায় পরছেন তা বুঝে। তবেই না বিউটি স্টেটমেন্টে সাবলীল থাকা যাবে।

অফিস ও উৎসব দুটোই সামাল দিতে পাফস্লিভ ব্লাউজ

সপ্তমীর দিন অফিস করে অষ্টমী থেকে ছুটি কাটানোর সুযোগ পাবেন। বেসরকারি চাকরির এই এক ঝামেলা, চাইলেই কি আর ছুটি কাটানো যায়? অথচ সপ্তমীর সন্ধ্যায় বন্ধুদের নিয়ে পাড়ার মণ্ডপ দেখতে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল। অফিস করুন আর যা-ই করুন, পরিকল্পনা বাতিল করবেন কেন? যানজটের এ শহরে ঠিক সময়ে বাড়ি ফেরা কঠিন। তবুও কিছু জিনিস সামলে নিতে চাইলে ঠিকই সামলানো যায়।

অফিস ও উৎসব দুটোই সামাল দিতে পাফস্লিভ ব্লাউজ

সি ব্লু রঙের পাড় বসানো টুকটুকে লাল একটি পাফিস্লিভের ব্লাউজের সঙ্গে অফিসে পরার উপযোগী একটি শাড়ি পরে বেরিয়ে পরুন। তবে সঙ্গে ব্যাগে করে নিয়ে যান সন্ধ্যায় ঘুরতে বের হওয়ার জন্য কেনা সিল্কের শাড়িটি। অফহোয়াইট জমিনে লাল, কমলা, সি ব্লু ও নানা রঙের মিশেল থাকলে সাজটা হালকা হলেই ভালো লাগবে। আর হালকা রং পরলে এমনিতেই সবাইকে স্নিগ্ধ লাগে। ফলে বন্ধুরা বুঝতেই পারবে না, আপনার সারা দিনের ক্লান্তি। বদলে নেওয়া পাট ভাঙা শাড়িতে অটুট থাকবে পূজার গন্ধ।

ভি নেক স্লিভলেসে সাহসী তন্বী

ভি নেক স্লিভলেস ব্লাইজ

বন্ধুমহলে আপনার নামডাক আছে। আপনার সিদ্ধান্তই শেষ সিদ্ধান্ত। এতটাই শক্ত আপনি, আবার বন্ধুদের অনুরোধে গলেও যান বুঝি? তাই তো এবার তাঁদের অনুরোধে লাল-সাদা শাড়ি আপনাকেও পরতে হচ্ছে! তাই বলে তারা যা বলবে, সবই হবে নাকি! ঘটিহাতা ব্লাউজ তো আর আপনি পরবেন না। নিজের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মিলিয়ে লাল টুকটুকে শার্প ভি নেকের স্লিভলেস ব্লাউজের সঙ্গে লাল ও কমলা রঙের নকশার স্ক্রিনপ্রিন্ট করা পাড়ের অফহোয়াইট হাফসিল্ক শাড়ি পরেই আপনি হাজির হবেন পূজার আড্ডায়। লাল টিপ, নথ, বাজু, হাতে আঁকা ট্যাটু আর উঁচু করে বাঁধা খোঁপায় গোঁজা ফুল—এসব নিয়েই এক অনন্য রূপের ‘আমি’তেই তো আপনি মজে থাকেন সারাক্ষণ।

রাবীন্দ্রিক ব্লাউজে লক্ষ্মী মেয়ে

ফ্রিল হাতার রাবীন্দ্রিক ব্লাউজ

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পরও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যেতে হলে শাড়িটা মা-ই বুঝি পরিয়ে দেন? জানি, এবার পূজায়ও এর ব্যত্যয় হবে না। কমলা রঙা স্লাব কটন শাড়ির সঙ্গে হাতা ও গলায় কুচি করা লেইস বসানো রাবীন্দ্রিক ঘরানার ব্লাউজ অষ্টমীতে দারুণ জুটি হতে পারে। স্লাব কটন শাড়িতে কুচি ফেলা খুব সহজ। একবার পরে নিতে পারলেই দীর্ঘক্ষণ পরিপাটি থাকবে। হালকা সাজ আর গয়নায় বাড়ির এই লক্ষ্মী মেয়েটিই হয়তো হয়ে উঠবে মণ্ডপে সবার চেয়ে আলাদা।

স্ট্যান্ড কলার স্লিভলেসে সাবেকি স্টাইল

স্ট্যান্ড কলার স্লিভলেসে সাবেকি স্টাইল

সদ্য মা হয়েছেন, আর পূজাও চলে এসেছে। সাজগোজ নিয়ে খুব বেশি ভাববার ফুরসত তো নেই! নিজের মায়ের পুরোনো ছবিগুলো ঘেঁটে ষাটের দশকের অনুপ্রেরণায় সাজতে ইচ্ছা করছে? সে সময়কার ট্রেন্ড বুঝে সাজতে হলে ব্লাউজটা সেভাবেই বাছাই করতে হবে। উষ্ণরঙা স্ট্যান্ড কলার স্লিভলেস ব্লাউজের সঙ্গে একটু ডার্ক শেডের হাফসিল্ক শাড়ি পরতে পারেন। হাফসিল্ক ওজনে হালকা হওয়ায় সারা দিন পরে থাকা যায় সহজে। অন্যদিকে ডার্ক শেডের শাড়ি পরলে শরীরে হালকা মেদ থাকলেও স্লিম দেখাবে। সাজ সম্পূর্ণ করতে চুলটা বেঁধে নিতে পারেন সাবেকি স্টাইলে। মাঝ বরাবর সিঁথি কেটে চুলে বেণি করুন। বেণিতে জড়িয়ে নিতে পারেন জড়ির ফিতা অথবা হেয়ার স্ট্রিং।

জুয়েল নেক স্লিভলেসে বাড়ির নতুন বউয়ের সাজ

জুয়েল নেক স্লিভলেস ব্লাউজ

বিয়ের পর প্রথম পূজা। তাও আবার বাড়ির পূজা। কাজের তো কমতি নেই। তবে বাড়ির বউ বলে কথা, একটু তো সেজে থাকতেই হবে পূজার দিনগুলোয়। অষ্টমীতে শাশুড়ি-বউমা দুইয়ে মিলেই একরকম শাড়ি পরবেন বলে ঠিক করে রেখেছেন। আধুনিকমনা শাশুড়ি নিজেই শখ করে আপনার জন্য জুয়েল নেক স্লিভলেস ব্লাউজের অর্ডার করেছেন। বাড়ির পূজায় লাল-সাদা শাড়ি, জুয়েল নেক স্লিভলেস ব্লাউজ, সাবেকি স্টাইলের খোঁপা, টিপ আর নাকছাবি, সব মিলিয়ে বাড়ির মিষ্টি বউটি যেন রূপে অপরূপা।

ছবি সৌজন্য: রঙ বাংলাদেশ

বিষয়:

ফ্যাশনউৎসবদুর্গাপূজাজীবনধারাপোশাক
