এবার পূজায় বাড়ির দশভুজার সাজ

সানজিদা সামরিন, ঢাকা 
এবার পূজায় না হয় আপনিই মায়ের সাজপোশাকের পরিকল্পনা করলেন! ছবি সৌজন্য: রঙ বাংলাদেশ
এবার পূজায় না হয় আপনিই মায়ের সাজপোশাকের পরিকল্পনা করলেন! ছবি সৌজন্য: রঙ বাংলাদেশ

বনেদি বাড়ির পূজা হোক কিংবা শহুরে মণ্ডপে ঘুরে ঘুরে পূজা দেখা; দুর্গাপূজা মানেই বাড়িতে মায়ের কাজ বেড়ে দ্বিগুণ হয়ে যাওয়া। জলখাবার থেকে শুরু করে বিশেষ ভোগ—সবটা তো তাঁকেই তৈরি করতে হয়। তারপর পূজার জন্য ঘর সাজানো থেকে ছেলেমেয়েদের জামাকাপড় কেনাকাটা—কী করেন না তিনি? কিন্তু শেষমেশ দেখা যায়, সারা বছর ধরে পূজার পাঁচ দিন যা পরবেন এবং যেভাবে সাজবেন ভেবেছিলেন, সেসবের কোনো পরিকল্পনাই সফল হয় না তাঁর। এবার পূজায় না হয় আপনিই মায়ের সাজপোশাকের পরিকল্পনা করলেন! পূজার এ কদিন তিনি কোন রঙের শাড়ি পরবেন, তার একটা খসড়া তৈরি করুন। তারপর সে অনুযায়ী শাড়ির জোগাড়যন্ত্র করে চমকে দিন বাড়ির মধ্যমণি এই মানুষকে।

বাড়ির অগ্রজদের আরাম ও পছন্দের বিষয় বিবেচনায় রেখেই আমরা আলাদা প্রোডাক্ট লাইনের কথা ভেবেছি, যেখানে তাঁদের পোশাকগুলো আলাদা করে পাওয়া যাবে। বয়োজ্যেষ্ঠরা কোন ধরনের রং পছন্দ করতে পারেন, কোন ধরনের কাপড় পরতে স্বচ্ছন্দবোধ করেন, কোন ধরনের কাটিং পরে অভ্যস্ত—সেসব কথা বিবেচনায় রেখেই রঙ বাংলাদেশের সাব–ব্র্যান্ড শ্রদ্ধাঞ্জলির পোশাকগুলো তৈরি হয়েছে। এবার পূজায় এই সাব–ব্র্যান্ডে থাকছে মায়েদের পছন্দের সঙ্গে মিল রেখে তৈরি করা বিভিন্ন রকমের শাড়ি। যাতে তাঁদের পছন্দ ও আরামের একটা মেলবন্ধন ঘটবে বলে আমরা আশা করছি। সৌমিক দাস, প্রধান নির্বাহী, রঙ বাংলাদেশ

ষষ্ঠীতে সাধারণ

মায়ের জন্য ষষ্ঠীর শাড়ি কেনার সময় খুব জাঁকজমক কিছু খোঁজার প্রয়োজন নেই। ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় পাড়ার মণ্ডপ কেমন সাজল, তা দেখতে বের হওয়ার সময় পরা যায় এমন ওজনে হালকা সুতির শাড়ি পরতে পারেন তিনি। ঘিয়ে বা হালকা হলুদরঙা শাড়ির পাড়ে খয়েরি স্ক্রিন বা ব্লকপ্রিন্ট থাকতে পারে। শাড়ির সঙ্গে কনট্রাস্ট করে তিনি পরতে পারেন বাদামি বা কমলা রঙের ব্লাউজ। মাথার এক পাশে সিঁথি কেটে ঘাড়ের কাছে হাতখোঁপা করে তাতে জড়িয়ে দিতে পারেন গাজরার মালা।

ষষ্ঠীতে সাধারণ
ষষ্ঠীতে সাধারণ

বলে রাখা ভালো, ট্রেন্ডে যা-ই থাকুক, মায়ের জন্য কেনাকাটা করার সময় তাঁর রুচি তো বটেই, বিবেচনায় রাখতে হবে পোশাকের রং ও আরামের কথা। যে কাপড়ে তিনি স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করতে পারবেন, সেটিই উপহার দিন।

সপ্তমীতে পদ্মরূপে

এই শরতে বৃষ্টি তো পিছু ছাড়ছেই না। ভোরের শীতল আমেজ নেমে যেতেই ভ্যাপসা গরম নিয়ে দিনের শুরু হয়। গনগনে সূর্য যেন আগুন ঢেলে দেয় গায়ে। এরপর কখন যে বৃষ্টি নামে, তার ঠিক নেই। মাকে তো আরামে রাখা চাই। গায়ে ও চোখে—দুই আরামই তাঁর প্রাপ্য। ফলে আবহাওয়ার এমন তালে শীতল, হালকা বা একেবারেই হালকা রঙের সুতি শাড়ি আরাম দেবে তাঁকে। সপ্তমীতে তাই পিচ, বেবি পিংক, ল্যাভেন্ডার এমন রঙের সুতি শাড়ি বেছে নিতে পারেন মায়ের জন্য। এসব শাড়ির সঙ্গে পরার জন্য সাদা বা অফ হোয়াইট রঙের ব্লাউজই হবে সেরা।

সপ্তমীতে পিচ, বেবি পিংক, ল্যাভেন্ডার এমন রঙের সুতি শাড়ি বেছে নিতে পারেন মায়ের জন্য। ছবি সৌজন্য: রঙ বাংলাদেশ
সপ্তমীতে পিচ, বেবি পিংক, ল্যাভেন্ডার এমন রঙের সুতি শাড়ি বেছে নিতে পারেন মায়ের জন্য। ছবি সৌজন্য: রঙ বাংলাদেশ

পূজায় মায়েদের কথা বিবেচনায় রেখে কোনো কোনো ফ্যাশন হাউস সাব-ব্র্যান্ড তৈরি করেছে। সেখানে শুধু বয়োজ্যেষ্ঠদের জন্যই পোশাক বিক্রি করা হয়। রঙ বাংলাদেশের সাব-ব্র্যান্ড ‘শ্রদ্ধাঞ্জলি’তে রয়েছে মায়েদের জন্য বিশেষভাবে তৈরি শাড়ি। এসব শাড়িতে পূজার আমেজ ও আরাম—দুটোই বর্তমান।

অষ্টমীতে একটু সাজো

এই পর্বে মায়ের সঙ্গে গোলযোগটা বেধে যাবে জানি! চুলের সামনের দিকটা খানিক ব্যাকব্রাশ করে পাফি করে পেছনে খোঁপা বেঁধে দিতে চাইছেন তো? মাকে রাজি করানোর কাজটা কি এতই সহজ? রাতের ভোজের কোনো একটা খাবার তৈরি করায় সাহায্য করে মানিয়ে নিন তাঁকে। এরপর বসুন চিরুনি, হেয়ার স্প্রে আর খোঁপায় গোঁজার ফুল নিয়ে। এই দিন মা কী শাড়ি পরবেন? সুতি শাড়িতেই একটু এমব্রয়ডারি করা বা ডলার বসানো রয়েছে এমন অনেক অপশন পাবেন। কমলা, মেটে বা বাদামি শেডের শাড়িতেই যদি তিনি স্বচ্ছন্দবোধ করেন, তাহলে এই রংই বেছে নিন। তবে পাড়, আঁচল ও কুঁচিতে ঘন প্রিন্ট বা কাজ রয়েছে, এমন বেছে নিলেই জমকালো ভাবটা আসবে।

অষ্টমীতে একটু সাজগোজ হোক। ছবি সৌজন্য: রঙ বাংলাদেশ
অষ্টমীতে একটু সাজগোজ হোক। ছবি সৌজন্য: রঙ বাংলাদেশ

ফ্যাশন হাউস রঙ বাংলাদেশের প্রধান নির্বাহী সৌমিক দাস বলেন, ‘আমরা ছেলেমেয়েরা চাই মা-বাবাকে একটু রঙিন কাপড়ে দেখতে। পূজার শাড়ির নকশায় সেই সুপ্ত চিন্তাটাও ছিল শ্রদ্ধাঞ্জলির নকশাকারদের। সে ক্ষেত্রে অফ টোনের ওপরই বেশি কাজ হয়েছে, আবার তাতে যেন একটা রঙিন ভাবও চলে আসে, সেই চেষ্টাও তাদের ছিল।’

নবমীর চন্দ্রিমা

নবমীতে সুতির নীলাভ বা বেগুনি শেডের শাড়ি বেছে নিন। ছবি সৌজন্য: রঙ বাংলাদেশ
নবমীতে সুতির নীলাভ বা বেগুনি শেডের শাড়ি বেছে নিন। ছবি সৌজন্য: রঙ বাংলাদেশ

মায়ের মুখ অন্ধকার মানেই বাড়ির আলো নিভে যাওয়া। তাই বাড়ির এই চাঁদকে এই দিন একটু রিলাক্স রাখুন। সকালে স্নান সেরে তিনি যদি চুলটা ছেড়েই রাখতে চান, তাই করতে দিন। পরার জন্য আগেই গুছিয়ে রাখতে পারেন নীলাভ শেডের কোনো শাড়ি। পূজার পাঁচ দিনের এক দিন না হয় কুল কালার পরলেন তিনি। কারণ, গরমে মণ্ডপ ঘুরে ঘুরে দেখতে হলে তাঁকে আরামটাও তো দিতে হবে। সুতির নীলাভ বা বেগুনি শেডের শাড়িতে শরীরের সঙ্গে চোখের সেই আরামটাও মিলবে।

দশমীতে বাড়ির দশভুজা

দশমীতে থাকুন উজ্জ্বল। ছবি সৌজন্য: রঙ বাংলাদেশ
দশমীতে থাকুন উজ্জ্বল। ছবি সৌজন্য: রঙ বাংলাদেশ

সিঁদুর খেলার জন্য আপনি চাইছিলেন, মা টুকটুকে লাল একটা শাড়ি পরুক, ঠিক আপনার মতোই। কিন্তু না, এখানেও তাঁর বাদ সাধা চাই। কী আর করার, বুদ্ধি করে এমন শাড়ি কিনে ফেলুন, যেটাতে মা ও আপনার—দুজনের শখ কিছু হলেও মিলে যাবে। ডাউন টোনের কোনো শাড়ির পাড় ও আঁচলে ওয়ার্ম কালার আছে, এমন দেখে কিনুন। এসব অংশে থাকতে পারে স্ক্রিনপ্রিন্ট, নকশিকাঁথার কাজ, ব্লকসহ বিভিন্ন মিডিয়ায় কাজ। এই দিন শাড়িটা মাকে পরিয়ে দিন ঠকুরবাড়ির মেয়েদের স্টাইলে। চুলে আটপৌরে খোঁপা করে জড়িয়ে দিন ফুলের মালা।

বিষয়:

ফ্যাশনউৎসবদুর্গাপূজাজীবনধারা
