সবচেয়ে সুখী দেশ ফিনল্যান্ডে স্থায়ী বসবাসের আবেদন করবেন যেভাবে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
বিশ্বের সবচেয়ে সুখী দেশ হিসেবে টানা আট বছর ধরে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে ইউরোপের উত্তরের দেশ ফিনল্যান্ড। শুধু সুখের জন্য নয়, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্যও দেশটির খ্যাতি বিশ্বজোড়া। অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য থেকে শুরু করে চোখ ধাঁধানো নর্দার্ন লাইটস, ফিনল্যান্ড শুধু কর্মজীবীদের জন্যই নয়, বরং যারা প্রকৃতির মাঝে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে চান, তাঁদের জন্যও এক দারুণ ঠিকানা। সম্প্রতি ফিনল্যান্ড সরকার স্থায়ী বসবাসের অনুমতি বা পারমানেন্ট রেসিডেন্সি (পিআর) পাওয়ার নিয়মগুলো কঠোর করার ঘোষণা দিয়েছে। তবে এর পাশাপাশি তারা পিআর-এর জন্য আবেদন প্রক্রিয়া সহজ করার উপায়ও রেখেছে, যা আগ্রহী বাংলাদেশিদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হতে পারে।
কেন ফিনল্যান্ডে স্থায়ী বসবাসের আবেদন করবেন?
ফিনল্যান্ডের স্থায়ী বসবাসের অনুমতি পেলে আপনি সেদেশে অনির্দিষ্টকাল বসবাস ও কাজ করার সুযোগ পাবেন। বর্তমানে, বৈধ কন্টিনিউয়াস রেসিডেন্স পারমিট (A permit) নিয়ে ৪ বছর একটানা বসবাসের পর আপনি পিআর-এর জন্য আবেদন করতে পারেন। তবে, ২০২৬ সালের জানুয়ারি থেকে এই সময়কাল বেড়ে ৬ বছর হবে। এই পিআর-এর কিছু বিশেষ সুবিধা রয়েছে:
ফিনল্যান্ডে অনির্দিষ্টকালের জন্য বসবাস ও কাজ করার সুযোগ।
পরিবারের সদস্যদের স্পনসর করার ক্ষমতা।
ফিনল্যান্ডের সামাজিক নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যসেবা, পাবলিক শিক্ষা এবং বেকারত্ব সহায়তা কর্মসূচির সুবিধা।
শর্ট স্টে (সংক্ষিপ্ত সময় অবস্থান)-এর জন্য বেশির ভাগ শেনজেন দেশগুলোতে ভ্রমণের সুযোগ।
ক্রেডিট, হাউজিং বেনিফিট এবং পেনশন স্কিমের জন্য সহজ অ্যাকসেস।
স্থায়ী বসবাসের জন্য যোগ্যতা
ফিনল্যান্ডে স্থায়ী বসবাসের অনুমতির জন্য আপনাকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ শর্ত পূরণ করতে হবে:
১. বসবাসের সময়কাল: আপনাকে একটি বৈধ কন্টিনিউয়াস রেসিডেন্স পারমিট (A permit) নিয়ে ফিনল্যান্ডে কমপক্ষে ৪ বছর একটানা বসবাস করতে হবে। ২০২৬ সালের জানুয়ারি থেকে এই সময়সীমা বেড়ে ৬ বছর হবে।
২. প্রবাসে থাকার নিয়ম: আবেদন করার ৪ বছরের (শিগগিরই ৬ বছর হবে) মেয়াদের মধ্যে আপনাকে কমপক্ষে ২ বছর ফিনল্যান্ডে থাকতে হবে। যেকোনো বিদেশ ভ্রমণ বা ছুটির বিষয়ে আবেদন করার সময় জানাতে হবে।
৩. অতিরিক্ত শর্ত (৪ বছরের জন্য) : বর্তমানে ৪ বছরে আবেদন করার জন্য আপনাকে নিচের তিনটি অতিরিক্ত শর্তের মধ্যে অন্তত একটি পূরণ করতে হবে:
৪. ভিসা পরিবর্তন: যদি আপনি স্টাডি বা অন্য কোনো ধরনের ভিসায় ফিনল্যান্ডে থাকেন, তাহলে পিআর-এর জন্য আবেদন করার আগে আপনাকে একটি A পারমিট ক্যাটাগরিতে পরিবর্তন করতে হবে।
৫. পরিচ্ছন্ন রেকর্ড: আবেদনকারীর অবশ্যই কোনো প্রকার অপরাধমূলক রেকর্ড থাকা চলবে না।
৬. আবেদনের স্থান: আবেদন অবশ্যই ফিনল্যান্ড থেকে করতে হবে। যদি আপনার আগের A পারমিট মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে যায়, তাহলে বিলম্বে আবেদন করার জন্য গুরুতর অসুস্থতার মতো বৈধ কারণ থাকতে হবে।
প্রয়োজনীয় কাগজপত্র
আবেদনের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি জমা দিতে হবে:
একটি বৈধ পাসপোর্ট।
পাসপোর্টের ছবি যা ফিনল্যান্ডের ফটো নির্দেশিকা অনুযায়ী হতে হবে।
পাসপোর্টের পরিচয় পাতার রঙিন ফটোকপি।
আপনার পর্যাপ্ত আর্থিক সংস্থানের প্রমাণ।
যদি আপনি ১৮ বছরের কম বয়সী হন, তাহলে পিতা-মাতার লিখিত সম্মতিপত্র।
আবেদন প্রক্রিয়া
ফিনল্যান্ডে স্থায়ী বসবাসের অনুমতির জন্য আবেদন প্রক্রিয়া বেশ কয়েকটি ধাপে সম্পন্ন হয়:
প্রথম ধাপ: নিজের যোগ্যতা যাচাই করে সমস্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ করুন।
দ্বিতীয় ধাপ: আবেদনপত্র পূরণ করুন এবং আপনার নথিগুলো আপলোড করুন। আপনি এটি অনলাইনে এন্টার ফিনল্যান্ড (Enter Finland) পোর্টালের মাধ্যমে অথবা কাগজে-কলমে জমা দিতে পারেন।
তৃতীয় ধাপ: এন্টার ফিনল্যান্ড পোর্টালের মাধ্যমে আবেদন জমা দেওয়ার সময় আবেদন ফি পরিশোধ করুন।
চতুর্থ ধাপ: আবেদন জমা দেওয়ার পর বায়োমেট্রিক ডেটা এবং পরিচয় প্রমাণের জন্য ফিনিশ ইমিগ্রেশন সার্ভিস (Finnish Immigration Service) বা একটি VFS গ্লোবাল অ্যাপ্লিকেশন সেন্টারে (VFS Global Application Centre) ভিজিট করুন।
পঞ্চম ধাপ: অফিশিয়াল পোর্টালে আপনার আবেদনের অগ্রগতি ট্র্যাক করুন। অনলাইন আবেদন করলে আপনি ই-মেইল এবং টেক্সট মেসেজের মাধ্যমে আবেদনের অগ্রগতির নোটিফিকেশন পাবেন।
ষষ্ঠ ধাপ: আবেদন অনুমোদিত হলে, আপনার রেসিডেন্স পারমিট কার্ডটি আপনি যে দূতাবাস বা সার্ভিস পয়েন্টে ভিজিট করেছিলেন, সেখানেই পাঠানো হবে। কার্ড সংগ্রহের সময় অবশ্যই আপনার পাসপোর্ট সঙ্গে রাখবেন।
আবেদন ফি
অনলাইন আবেদনের জন্য: ২৪০ ইউরো (প্রায় ২৫,০৭৪ টাকা)
কাগজে-কলমে আবেদনের জন্য: ৩৫০ ইউরো (প্রায় ৩৬,৫৬১ টাকা)
১৮ বছরের কম বয়সীদের জন্য: ১৮০ ইউরো (প্রায় ১৮,৮০৫ টাকা)
