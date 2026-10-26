স্তন ক্যানসার ও অন্তর্বাস, ভুল ধারণা বনাম সঠিক তথ্য
অতিরিক্ত আঁটসাঁট অন্তর্বাস পরার কারণে লিম্ফেটিক ড্রেনেজ বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ক্যানসার হয়, এই ধারণার কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।
স্তন ক্যানসার নারীদের অন্যতম প্রধান স্বাস্থ্যঝুঁকি। সামাজিক নানা ট্যাবুর কারণে নারীদের অনেকে অন্তর্বাস নির্বাচনের বিষয়টি এড়িয়ে যান বা ভুল অভ্যাস বজায় রাখেন। ইন্টারনেটে বা লোকমুখে প্রায়ই শোনা যায়, ভুল অন্তর্বাস পরলে স্তন ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ে। কিন্তু এই বিষয়ে বৈজ্ঞানিক সত্য ও সঠিক স্বাস্থ্য সচেতনতা নেই বললেই চলে।
চিকিৎসাবিজ্ঞানের আন্তর্জাতিক গবেষণা অনুযায়ী, অন্তর্বাস পরার সঙ্গে স্তন ক্যানসারের সরাসরি কোনো বৈজ্ঞানিক সম্পর্ক বা প্রমাণ পাওয়া যায়নি। আমেরিকান ক্যানসার সোসাইটির মতে, অতিরিক্ত আঁটসাঁট বা তারযুক্ত অন্তর্বাস পরার কারণে লিম্ফেটিক ড্রেনেজ বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ক্যানসার হয়, এই ধারণার কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। তবে ভুল অন্তর্বাস পরলে স্তন ক্যানসার না হলেও স্তনের টিস্যু, ত্বক ও শারীরিক গঠনে নানা ধরনের স্বাস্থ্যগত সমস্যা ও ক্ষতি হতে পারে।
যেসব ভুল অভ্যাসে স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি হয়
» অতিরিক্ত আঁটসাঁট বা শক্ত অন্তর্বাস পরা: এ ধরনের অন্তর্বাস পরলে স্তন ও বুকের পেশিতে রক্ত সঞ্চালন ব্যাহত হয়। এটি স্তনে তীব্র ব্যথা, ত্বকে দাগ এবং স্থায়ী অস্বস্তির কারণ হতে পারে।
» সারা দিন ও রাতে অন্তর্বাস পরা: একটানা ২৪ ঘণ্টা শক্ত বা অস্বস্তিদায়ক অন্তর্বাস পরে থাকলে স্তন টিস্যুর স্বাভাবিক নমনীয়তা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। রাতে ঘুমানোর সময় ঢিলেঢালা পোশাক বা অন্তর্বাস ছাড়া থাকা রক্ত সঞ্চালনের জন্য ভালো।
» ভুল মাপের অন্তর্বাস নির্বাচন: খুব ছোট বা খুব বড় অন্তর্বাস পরলে স্তন ঝুলে যাওয়া, কাঁধে ও পিঠে ব্যথা এবং মেরুদণ্ডের গঠনগত সমস্যা দেখা দিতে পারে।
» অস্বাস্থ্যকর ফ্যাব্রিকস ও ঘাম জমতে দেওয়া: সিনথেটিক বা নন-ব্রিদেবল কাপড়ের অন্তর্বাস পরলে স্তনের নিচে প্রচুর ঘাম জমে। দীর্ঘদিন এভাবে থাকলে ছত্রাক বা ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ এবং ত্বকে অ্যালার্জি হতে পারে।
» ভেজা বা অপরিষ্কার অন্তর্বাস ব্যবহার: নিয়মিত না ধোয়া বা স্যাঁতসেঁতে অন্তর্বাস পরলে ত্বকের নানা রোগ হতে পারে, যা চিকিৎসা না করালে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষত তৈরি করতে পারে।
অন্তর্বাস কেনা ও ব্যবহারের আগে যা জানা জরুরি
» সঠিক মাপ নির্বাচন করুন: প্রতি ৬ মাস পরপর নিজস্ব মাপ যাচাই করে সঠিক মাপের অন্তর্বাস পরুন।
» সুতি কাপড়ে অগ্রাধিকার দিন: প্রতিদিনের ব্যবহারের জন্য সুতি বা আরামদায়ক ও নরম কাপড়ের অন্তর্বাস নির্বাচন করুন।
» রাতে রিল্যাক্স থাকুন: ঘুমানোর সময় অন্তর্বাস খুলে রাখুন বা হালকা সুতির অন্তর্বাস পরুন।
ক্যানসার রোধে আসল বিষয়গুলোতে নজর দিন
স্তন ক্যানসার এড়াতে অন্তর্বাসের চেয়ে বেশি জরুরি হলো স্থূলতা নিয়ন্ত্রণ, সুষম খাবার খাওয়া, ধূমপান ও অ্যালকোহল ত্যাগ করা এবং নিয়মিত নিজের স্তন নিজে পরীক্ষা করা।
অন্তর্বাস পরার ভুলের কারণে সরাসরি স্তন ক্যানসার হয় না। তাই এ বিষয়ে অহেতুক আতঙ্কিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। তবে স্তনের সার্বিক সুস্থতা, আরাম, ত্বকের সংক্রমণ এড়াতে সঠিক নিয়ম মেনে চলা এবং ভালো মানের অন্তর্বাস ব্যবহার করা খুব জরুরি।