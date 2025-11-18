Ajker Patrika
পাবলিক রিলেশনস অফিসার পদে চাকরি দেবে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

চাকরি ডেস্ক 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘পাবলিক রিলেশনস অফিসার’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৩ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: পাবলিক রিলেশনস অফিসার।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে।

দক্ষতা: মাইক্রোসফট অফিসে (ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ারপয়েন্ট) দক্ষতা থাকতে হবে। ফটোশপ, ইলাস্ট্রেটর, প্রিমিয়ার প্রো, ফাইনাল কাট প্রো ইত্যাদির মতোডিজাইন সফটওয়্যার বিষয়ে জ্ঞান থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: ন্যূনতম ৫ বছর চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয়েই আবেদন করতে পারবেন।

প্রার্থীর বয়স: সর্বোচ্চ ৪৫ বছরের মধ্যে হতে হবে।

কর্মস্থল: ঢাকা।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বেতন: ৩০,০০০-৪০,০০০ টাকা।

সুযোগ-সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ তারিখ: ২৬ নভেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

বিষয়:

চাকরির খবরবেসরকারি চাকরিচাকরি
