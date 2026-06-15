Ajker Patrika
বেসরকারি

আকিজ বশির গ্রুপে নিয়োগ, ৩ জেলায় কাজের সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
আকিজ বশির গ্রুপে নিয়োগ, ৩ জেলায় কাজের সুযোগ
প্রতীকী ছবি

সম্প্রতি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আকিজ বশির গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটি জুট ডিভিশন প্রোডাকশন অফিসার পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ৩০ জুন পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: প্রোডাকশন অফিসার

বিভাগ: জুট ডিভিশন

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়

শিক্ষাগত যোগ্যতা: টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড প্রোডাকশন।

অন্যান্য যোগ্যতা: এমএস অফিস (বিশেষ করে এক্সেল) ব্যবহারে পারদর্শিতা।

অভিজ্ঞতা: প্রয়োজন নেই

চাকরির ধরন: ফুলটাইম

কর্মক্ষেত্র: অফিস

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই

কর্মস্থল: কুমিল্লা (দেবিদ্বার), ফরিদপুর (বোয়ালমারী) ও নরসিংদী (পলাশ)

বেতন: ২২,০০০-২৮,০০০ টাকা (মাসিক)

অন্যান্য সুবিধা: নির্বাচিত প্রার্থীরা মাসিক বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী আরও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাবেন।

আবেদন যেভাবে: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩০ জুন ২০২৬

সূত্র: বিডিজবস

বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরচাকরিপ্রার্থী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত