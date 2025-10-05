Ajker Patrika
> চাকরি
> বেসরকারি

আগোরা লিমিটেডে চাকরির সুযোগ, সাপ্তাহিক ছুটি ২ দিন

চাকরি ডেস্ক 
আগোরা লিমিটেডে চাকরির সুযোগ, সাপ্তাহিক ছুটি ২ দিন

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে শীর্ষস্থানীয় সুপার শপ আগোরা লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটিতে ওয়েব ও মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপার বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৫ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।

পদের নাম: অফিসার, (ওয়েব ও মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপার )৷

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিএসসি।

অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ০২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: ফুল টাইম।

প্রার্থীর ধরন: আগ্রহী নারী ও পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে

বয়সসীমা: সর্বনিম্ন ২২ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী সাপ্তাহিক ২ দিন ছুটি, লাভের ভাগ, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, বিমা, চিকিৎসা ভাতা, প্রতি বছর ইনক্রিমেন্টের সুযোগ রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময় : ২৫ অক্টোবর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

বিষয়:

চাকরির খবরবেসরকারি চাকরিচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

নরসিংদীতে ‘চাঁদাবাজির সময়’ আটকদের ছিনিয়ে নিতে পুলিশের ওপর হামলা

‘চাঁদাবাজদের’ ছিনিয়ে নিতে পুলিশের ওপর হামলা

১৭১৫ সালে ডুবে যাওয়া জাহাজ থেকে মিলল ১২ কোটি টাকার সোনা-রুপার মুদ্রা

১৭১৫ সালে ডুবে যাওয়া জাহাজ থেকে মিলল ১২ কোটি টাকার সোনা-রুপার মুদ্রা

‘ইসরায়েলে আকস্মিক হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে ইরান’

‘ইসরায়েলে আকস্মিক হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে ইরান’

ডট বলে মোস্তাফিজের বিশ্ব রেকর্ড

ডট বলে মোস্তাফিজের বিশ্ব রেকর্ড

চার মাস পর পাকিস্তানের পাঁচটি যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি ভারতের বিমানবাহিনীর প্রধানের

চার মাস পর পাকিস্তানের পাঁচটি যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি ভারতের বিমানবাহিনীর প্রধানের

সম্পর্কিত

আগোরা লিমিটেডে চাকরির সুযোগ, সাপ্তাহিক ছুটি ২ দিন

আগোরা লিমিটেডে চাকরির সুযোগ, সাপ্তাহিক ছুটি ২ দিন

কর্মী নেবে ইস্টার্ন ব্যাংক, নেই বয়সসীমা

কর্মী নেবে ইস্টার্ন ব্যাংক, নেই বয়সসীমা

পল্লী উন্নয়ন একাডেমির পরীক্ষা শুরু ১৫ অক্টোবর

পল্লী উন্নয়ন একাডেমির পরীক্ষা শুরু ১৫ অক্টোবর

সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশনের পরীক্ষার সূচি

সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশনের পরীক্ষার সূচি