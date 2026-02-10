Ajker Patrika
সরকারি

বেপজায় ৯৯ পদে চাকরির খবর

চাকরি ডেস্ক 
বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষের (বেপজা) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। বেপজার ১৮ ক্যাটাগরির শূন্য পদে মোট ৯৯ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ৫ ফেব্রুয়ারি এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। ৯ ফেব্রুয়ারি থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: সহকারী প্রকৌশলী (পুর)।

পদসংখ্যা: ৬টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং (পুর) ডিগ্রি।

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

পদের নাম: সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)।

পদসংখ্যা: ২টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং (বিদ্যুৎ) ডিগ্রি।

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

পদের নাম: সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং (যান্ত্রিক) ডিগ্রি।

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

পদের নাম: সহকারী কম্পিউটার প্রোগ্রামার।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ইন ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস অথবা বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ইন কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা কম্পিউটার সায়েন্সে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী (পুর)।

পদসংখ্যা: ৩টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে (পুর) ডিপ্লোমা।

বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।

পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী (যানবাহন)।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে (যান্ত্রিক বা অটোমোবাইল) ডিপ্লোমা।

বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।

পদের নাম: সাব-স্টেশন অ্যাটেনডেন্ট।

পদসংখ্যা: ১৫টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিজ্ঞানে এইচএসসিসহ লাইসেন্সিং বোর্ড থেকে ‘এ’, ‘বি’, ‘সি’

লাইসেন্সপ্রাপ্ত হতে হবে।

বেতন: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।

পদের নাম: স্টোরকিপার।

পদসংখ্যা: ২টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রি। সংশ্লিষ্ট কাজে ২ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা।

বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।

পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর।

পদসংখ্যা: ৬টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস এবং বাংলা ও ইংরেজি কম্পিউটার টাইপে প্রতি মিনিটে যথাক্রমে ২৫ ও ৩০ শব্দের গতি থাকতে হবে।

বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।

পদের নাম: ড্রাফটসম্যান।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ড্রাফটসম্যানশিপে ডিপ্লোমাসহ ১ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা অথবা ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং (আর্কিটেকচার টেকনোলজি বা আর্কিটেকচার অ্যান্ড ইন্টেরিয়র ডিজাইন টেকনোলজি) সনদপ্রাপ্ত।

বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।

পদের নাম: সার্ভেয়ার।

পদসংখ্যা: ৪টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাসসহ সার্ভেয়ারশিপে সনদপ্রাপ্ত।

বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।

পদের নাম: পাম্প অপারেটর।

পদসংখ্যা: ১০টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাসসহ লাইসেন্সিং বোর্ড থেকে ‘সি’ লাইসেন্সপ্রাপ্ত এবং ৩ বছরের অভিজ্ঞতা।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: গাড়িচালক।

পদসংখ্যা: ২৭টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস এবং যানবাহন চালনায় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ থেকে লাইসেন্সপ্রাপ্ত।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: ডিসপাস রাইডার।

পদসংখ্যা: ৩টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাসসহ মোটরসাইকেল চালানোর দক্ষতা।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

পদের নাম: প্লাম্বার সহকারী।

পদসংখ্যা: ২টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ২ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

পদের নাম: মালি।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাসসহ পেশাগত কাজে ২ বছরের অভিজ্ঞতা।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

পদের নাম: সার্ভিস বয়।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাসসহ সংশ্লিষ্ট কাজে ১ বছরের অভিজ্ঞতা।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

পদের নাম: ইলেকট্রিক হেলপার।

পদসংখ্যা: ১০টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস এবং লাইসেন্সিং বোর্ড থেকে ‘সি’ লাইসেন্সপ্রাপ্ত।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

আবেদনের পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

বিষয়:

নিয়োগনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরসরকারি চাকরিচাকরিনির্বাচিত চাকরি
