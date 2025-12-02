আকিজ গ্রুপের অধীনে ১২০ জনের চাকরি, আবেদন শেষ ৬ ডিসেম্বর

চাকরি ডেস্ক
আকিজ গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান আকিজ বিড়ি ফ্যাক্টরী লিমিটেডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে এরিয়া ইনচার্জ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: এরিয়া ইনচার্জ।
পদ সংখ্যা: ১২০টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিগ্রি/অনার্স/মাস্টার্স।
অন্যান্য যোগ্যতা: এফএমসিজিতে এরিয়া সেলস/ডিস্ট্রিবিউশন সেলসে অভিজ্ঞতা অগ্রাধিকারযোগ্য। লাইসেন্সসহ মোটর সাইকেল থাকতে হবে। উচ্চতা ন্যূনতম ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি হতে হবে।
বেতন: শিক্ষানবিশকালে বেতন ২৪,০০০ টাকা। শিক্ষানবিশকাল শেষে বেতন ২৬,০০০ টাকা।
প্রয়োজনীয় তথ্য: আগ্রহী প্রার্থীরা ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙ্গিন ছবি ও ফোন নম্বরসহ পূর্ণ জীবনবৃত্তান্ত, জাতীয় পরিচয়পত্র, অভিজ্ঞতা ও সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের ফটোকপিসহ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ঠিকানায় উপস্থিত থাকতে হবে।
সাক্ষাৎকারের ঠিকানা: আদ্-দ্বীন উইমেন্স মেডিকেল কলেজ (নিচ তলা), ২ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।
সরাসরি সাক্ষাৎকারের সময়: ৬ ডিসেম্বর, ২০২৫ (সকাল ১০টা)।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের অন্যতম বেসরকারী শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি। ব্যাংকটিতে ‘ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর অথবা সমমান।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ০৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: ফুল টাইম।
প্রার্থীর ধরন: আগ্রহী নারী ও পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
বয়সসীমা: উল্লেখ করা হয়নি।
কর্মস্থল: বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৫ ডিসেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে (ডিএসসিসি) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ৫ ক্যাটাগরির শূন্য পদে মোট ২২ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। সোমবার (১ ডিসেম্বর) থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: মেডিকেল অফিসার (নাক-কান-গলা ২টি, ব্লাড ব্যাংক ২টি, চক্ষু বিভাগ ২টি, বহির্বিভাগ ও অন্তর্বিভাগ ৬টি, জরুরি বিভাগ ২টি)।
পদসংখ্যা: ১৩টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিবিএস অথবা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
পদের নাম: মেডিকেল অফিসার (প্যাথলজি)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিবিএস অথবা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
পদের নাম: ডেন্টাল সার্জন।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিডিএস অথবা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
পদের নাম: কীট নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: প্রাণিবিদ্যা বা কৃষি অনুষদের যেকোনো বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
পদের নাম: ভেটেরিনারি কর্মকর্তা।
পদসংখ্যা: ৬টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ১২ ক্যাটাগরির পদে মোট ৫৫ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ২৬ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগামী রোববার (৩০ নভেম্বর) থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হবে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: নগর পরিকল্পনাবিদ।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিষয়ে স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।
পদের নাম: কনসালট্যান্ট (গাইনি অ্যান্ড অবস/অ্যানেসথেসিয়া/ প্যাথলজি/ হৃদ্রোগ/অর্থোপেডিক/ ডায়াবেটোলজি/চক্ষু/নাক-কান-গলা/ত্বক/মেডিসিন/সার্জারি)।
পদসংখ্যা: ৬টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএমডিসি কর্তৃক রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত এবং স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ডিপ্লোমাসহ এমসিপিএস/এফসিপিএস/এমডি/এমএস ডিগ্রিসহ পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন: ২৫,০০০-৬৫,৩৫০ টাকা।
পদের নাম: নিরীক্ষা কর্মকর্তা।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বাণিজ্য অনুষদের অনুমোদিত বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
পদের নাম: সহকারী স্থপতি (ল্যান্ডস্কেল)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি ইন টেক্সটাইল এবং টেক্সটাইলের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়ের ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী (পুর)।
পদসংখ্যা: ৩টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠান থেকে পুর প্রকৌশলে ডিপ্লোমা ডিগ্রি।
বেতন: ১৩,৫০০-৩৮,৪৩০ টাকা।
পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)।
পদসংখ্যা: ১টি।
যোগ্যতা: যন্ত্র প্রকৌশলে ডিপ্লোমা।
বেতন: ১৩,৫০০-৩৮,৪৩০ টাকা।
পদের নাম: নিরীক্ষা অধিক্ষক।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রিসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
বেতন: ১৩,৫০০-৩৮,৪৩০ টাকা।
পদের নাম: হিসাবরক্ষক।
পদসংখ্যা: ৫টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।
পদের নাম: সহকারী নিরীক্ষক।
পদসংখ্যা: ৪টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বাণিজ্য বিভাগে দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতক ডিগ্রি বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।
পদের নাম: অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।
পদসংখ্যা: ১০টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: হিসাব সহকারী।
পদসংখ্যা: ১৭টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: সড়ক তদারককারী।
পদসংখ্যা: ১৫টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
আবেদন পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা jobccc.gov.bd লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: আগামী ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের আওতাধীন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস ও হাসপাতালে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ৯ ক্যাটাগরির শূন্য পদে মোট ২৯ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ১১ নভেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। ১৬ নভেম্বর থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
পদের নাম: সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর।
পদসংখ্যা: ২টি।
যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি।
বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।
পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর।
পদসংখ্যা: ৪টি।
যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি।
বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।
পদের নাম: ডেটা এন্ট্রি অপারেটর।
পদসংখ্যা: ৬টি।
যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।
পদসংখ্যা: ৪টি।
যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: ক্যাশিয়ার।
পদসংখ্যা: ১টি।
যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: স্টোরকিপার।
পদসংখ্যা: ১টি।
যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: ডায়েট ক্লার্ক।
পদসংখ্যা: ১টি।
যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: টেলিফোন অপারেটর।
পদসংখ্যা: ১টি।
যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: অফিস সহায়ক।
পদসংখ্যা: ৯টি।
যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
আবেদন পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৫ ডিসেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
