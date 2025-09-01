ম্যানেজার নিয়োগ দেবে ওয়ালটন, থাকছে একাধিক সুবিধা

চাকরি ডেস্ক
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ওয়ালটন ডিজি-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটির স্ট্রাটেজিক মার্কেট ডেভেলপমেন্ট বিভাগের শূন্য পদে একাধিক জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৩০ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।
পদের নাম: ম্যানেজার, (স্ট্রাটেজিক মার্কেট ডেভেলপমেন্ট)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ/এমবিএ।
অন্যান্য যোগ্যতা: মার্কেটিং ম্যানেজমেন্ট, ব্র্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, অথবা সেলস স্ট্র্যাটেজি বিষয়ে প্রশিক্ষণ।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৫ বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: কমপক্ষে ২৭ বছর।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ–সুবিধা: টি/এ, মোবাইল বিল, পারফরম্যান্স বোনাস, লাভের শেয়ার, প্রভিডেন্ট ফান্ড, বিমা, প্রতি বছর ইনক্রিমেন্ট, দুপুরের খাবার সুবিধা, ২টি ঈদ বোনাস, প্রণোদনা।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
