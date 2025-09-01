Ajker Patrika
> চাকরি
> বেসরকারি

ম্যানেজার নিয়োগ দেবে ওয়ালটন, থাকছে একাধিক সুবিধা

চাকরি ডেস্ক 
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ওয়ালটন ডিজি-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটির স্ট্রাটেজিক মার্কেট ডেভেলপমেন্ট বিভাগের শূন্য পদে একাধিক জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৩০ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।

পদের নাম: ম্যানেজার, (স্ট্রাটেজিক মার্কেট ডেভেলপমেন্ট)।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ/এমবিএ।

অন্যান্য যোগ্যতা: মার্কেটিং ম্যানেজমেন্ট, ব্র্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, অথবা সেলস স্ট্র্যাটেজি বিষয়ে প্রশিক্ষণ।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৫ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: কমপক্ষে ২৭ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: টি/এ, মোবাইল বিল, পারফরম্যান্স বোনাস, লাভের শেয়ার, প্রভিডেন্ট ফান্ড, বিমা, প্রতি বছর ইনক্রিমেন্ট, দুপুরের খাবার সুবিধা, ২টি ঈদ বোনাস, প্রণোদনা।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

বিষয়:

চাকরির খবরবেসরকারি চাকরিচাকরিনির্বাচিত চাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

খনিজের লোভে মিয়ানমারে কৌশলগত ভুলের পথে ট্রাম্প

খনিজের লোভে মিয়ানমারে কৌশলগত ভুলের পথে ট্রাম্প

বরিশাল জিলা স্কুল: ঝুঁকির অজুহাতে ৬৫ গাছ কাটার আয়োজন

বরিশাল জিলা স্কুল: ঝুঁকির অজুহাতে ৬৫ গাছ কাটার আয়োজন

এয়ারপোর্ট থেকে নুরকে দেখতে হাসপাতালে এনসিপি নেতারা

এয়ারপোর্ট থেকে নুরকে দেখতে হাসপাতালে এনসিপি নেতারা

ছাত্রীকে এক থাপ্পড়ে রণক্ষেত্র চবি এলাকা

ছাত্রীকে এক থাপ্পড়ে রণক্ষেত্র চবি এলাকা

গুলশানের হোটেল ওয়েস্টিনে মার্কিন নাগরিকের লাশ

গুলশানের হোটেল ওয়েস্টিনে মার্কিন নাগরিকের লাশ

সম্পর্কিত

চা বোর্ডের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ২০

চা বোর্ডের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ২০

ম্যানেজার নিয়োগ দেবে ওয়ালটন, থাকছে একাধিক সুবিধা

ম্যানেজার নিয়োগ দেবে ওয়ালটন, থাকছে একাধিক সুবিধা

চাকরির বাজারে নতুনদের এগিয়ে থাকার কৌশল

চাকরির বাজারে নতুনদের এগিয়ে থাকার কৌশল

যমুনা ইলেকট্রনিকসে চাকরি, ২২ বছরেই করা যাবে আবেদন

যমুনা ইলেকট্রনিকসে চাকরি, ২২ বছরেই করা যাবে আবেদন