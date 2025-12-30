খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে রাষ্ট্রীয় শোক: পেছাল প্রাথমিকের শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করায় আগামী শুক্রবারের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক পদের লিখিত পরীক্ষা পেছানো হয়েছে। নতুন তারিখ শিগগিরই পরীক্ষার্থীদের জানানো হবে।
আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ তথ্য কর্মকর্তা শাহাদাত হোসেন এ তথ্য জানিয়ে বলেছেন, আগামী ২ জানুয়ারির নিয়োগ পরীক্ষা পেছানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। এখন লিখিত নির্দেশনা জারির প্রক্রিয়া চলছে। পরীক্ষার পরবর্তী তারিখ শিগগিরই জানানো হবে।
প্রথম ধাপে গত ৫ নভেম্বর রাজশাহী, রংপুর, সিলেট, খুলনা, বরিশাল ও ময়মনসিংহ বিভাগের স্কুলগুলোর ১০ হাজার ২১৯টি সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়।
পরের ধাপে গত ১২ নভেম্বর ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের স্কুলগুলোর ৪ হাজার ১৬৬টি সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়।
দুই ধাপে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হলেও দেশের আট বিভাগের ৬১ জেলায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা একযোগে আগামী শুক্রবার অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।
পরীক্ষার প্রবেশপত্র গত শনিবার থেকে ডাউনলোড করার সুযোগ পাচ্ছেন প্রার্থীরা।
প্রতি পদে লড়বেন ৭৫ জন
প্রথম ধাপে ১০ হাজার ২১৯ পদের বিপরীতে আবেদন করেছেন ৭ লাখ ৪৫ হাজার ৯২৯ জন প্রার্থী। দ্বিতীয় ধাপে ৪ হাজার ১৬৬ পদের বিপরীতে ৩ লাখ ৩৪ হাজার ১৫১ জন প্রার্থী আবেদন করেন।
মোট ১৪ হাজার ৩৮৫টি পদের বিপরীতে মোট আবেদন জমা পড়েছে ১০ লাখ ৮০ হাজার ৮০টি। অর্থাৎ প্রতিটি পদের বিপরীতে লড়াই করবেন প্রায় ৭৫ জন প্রার্থী।
বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করায় আগামী শুক্রবারের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক পদের লিখিত পরীক্ষা পেছানো হয়েছে। নতুন তারিখ শিগগিরই পরীক্ষার্থীদের জানানো হবে।
আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ তথ্য কর্মকর্তা শাহাদাত হোসেন এ তথ্য জানিয়ে বলেছেন, আগামী ২ জানুয়ারির নিয়োগ পরীক্ষা পেছানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। এখন লিখিত নির্দেশনা জারির প্রক্রিয়া চলছে। পরীক্ষার পরবর্তী তারিখ শিগগিরই জানানো হবে।
প্রথম ধাপে গত ৫ নভেম্বর রাজশাহী, রংপুর, সিলেট, খুলনা, বরিশাল ও ময়মনসিংহ বিভাগের স্কুলগুলোর ১০ হাজার ২১৯টি সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়।
পরের ধাপে গত ১২ নভেম্বর ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের স্কুলগুলোর ৪ হাজার ১৬৬টি সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়।
দুই ধাপে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হলেও দেশের আট বিভাগের ৬১ জেলায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা একযোগে আগামী শুক্রবার অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।
পরীক্ষার প্রবেশপত্র গত শনিবার থেকে ডাউনলোড করার সুযোগ পাচ্ছেন প্রার্থীরা।
প্রতি পদে লড়বেন ৭৫ জন
প্রথম ধাপে ১০ হাজার ২১৯ পদের বিপরীতে আবেদন করেছেন ৭ লাখ ৪৫ হাজার ৯২৯ জন প্রার্থী। দ্বিতীয় ধাপে ৪ হাজার ১৬৬ পদের বিপরীতে ৩ লাখ ৩৪ হাজার ১৫১ জন প্রার্থী আবেদন করেন।
মোট ১৪ হাজার ৩৮৫টি পদের বিপরীতে মোট আবেদন জমা পড়েছে ১০ লাখ ৮০ হাজার ৮০টি। অর্থাৎ প্রতিটি পদের বিপরীতে লড়াই করবেন প্রায় ৭৫ জন প্রার্থী।
বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করায় ৪৬তম বিসিএসের আগামীকাল বুধ ও পরদিন বৃহস্পতিবারের মৌখিক পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)।২২ মিনিট আগে
সম্প্রতি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে প্রাইম ব্যাংক পিএলসি। বেসরকারি খাতের বাণিজ্যিক ব্যাংকটি হেড রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেশন পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ১৭ ডিসেম্বর থেকে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।২ দিন আগে
সম্প্রতি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মধুমতি ব্যাংক পিএলসি। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকটি রিটেইল বিজনেস অ্যাসোসিয়েট পদে কর্মী নিয়োগ নেবে। ২১ ডিসেম্বর থেকে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।২ দিন আগে
বাংলাদেশ স্কাউটসে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির পাঁচ ক্যাটাগরির পদে মোট ছয় জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ২৩ ডিসেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ঠিকানায় আবেদনপত্র পাঠাতে পারবেন।২ দিন আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বিএনপি চেয়ারপারসন ও তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করায় ৪৬তম বিসিএসের আগামীকাল বুধ ও পরদিন বৃহস্পতিবারের মৌখিক পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)।
আজ মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) বিকেলে পিএসসি থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানা যায়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, স্থগিত পরীক্ষার তারিখ পরে জানানো হবে।
গত রোববার (২৮ ডিসেম্বর) থেকে ৪৬তম বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষা শুরু হয়েছে। সূচি অনুসারে বুধবার সাধারণ ক্যাডার পদে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১৯৫ জন এবং বৃহস্পতিবার সাধারণ ক্যাডার পদে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১৯৫ জন প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।
এর আগে, গত ২৭ নভেম্বর ৪ হাজার ৪২ প্রার্থীকে উত্তীর্ণ ঘোষণা করে এ বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়।
২০২৩ সালের ৩০ নভেম্বর ৪৬তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে পিএসসি, যার প্রিলিমিনারি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ২০২৪ সালের ২৬ এপ্রিল। প্রিলিমিনারিতে ২ লাখ ৫৪ হাজার ৫৬১ প্রার্থী অংশ নিয়েছিলেন। ওই বছরের ৯ মে প্রিলিমিনারি প্রকাশিত ফলে উত্তীর্ণ হন ১০ হাজার ৬৩৮ জন।
গত বছরের ২৮ আগস্ট থেকে ৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এ বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সরকার পরিবর্তনের পর অস্থির সময়ের কারণে ২৫ আগস্ট তা স্থগিত ঘোষণা করা হয়।
‘বৈষম্য দূরীকরণে’ প্রথম দফায় প্রিলিমিনারিতে উত্তীর্ণদের সঙ্গে আরও সমসংখ্যক প্রার্থীকে উত্তীর্ণ করে ফের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হবে বলে গত বছরের ১৮ নভেম্বর ঘোষণা দেয় পিএসসি। আগে উত্তীর্ণ ১০ হাজার ৬৩৮ জনের সঙ্গে আরও ১০ হাজার ৭৫৯ প্রার্থীকে উত্তীর্ণ করে ৪৬তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফল ফের গত বছরের ২৭ নভেম্বর প্রকাশ করা হয়।
পরে চলতি বছরের ২৪ মার্চ থেকে ৪৬তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা শুরুর ঘোষণা দিয়েছিল কমিশন। তবে প্রার্থীদের আন্দোলনের মুখে গত ২১ মে তা স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছিল।
গত ২৪ জুলাই থেকে শুরু হয়ে এ বিসিএসের আবশ্যিক বিষয়ের লিখিত পরীক্ষা ৩ আগস্ট পর্যন্ত চলে। ১০ আগস্ট থেকে ২১ আগস্ট পর্যন্ত চলে পদসংশ্লিষ্ট বিষয়ের লিখিত পরীক্ষা।
বিএনপি চেয়ারপারসন ও তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করায় ৪৬তম বিসিএসের আগামীকাল বুধ ও পরদিন বৃহস্পতিবারের মৌখিক পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)।
আজ মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) বিকেলে পিএসসি থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানা যায়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, স্থগিত পরীক্ষার তারিখ পরে জানানো হবে।
গত রোববার (২৮ ডিসেম্বর) থেকে ৪৬তম বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষা শুরু হয়েছে। সূচি অনুসারে বুধবার সাধারণ ক্যাডার পদে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১৯৫ জন এবং বৃহস্পতিবার সাধারণ ক্যাডার পদে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১৯৫ জন প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।
এর আগে, গত ২৭ নভেম্বর ৪ হাজার ৪২ প্রার্থীকে উত্তীর্ণ ঘোষণা করে এ বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়।
২০২৩ সালের ৩০ নভেম্বর ৪৬তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে পিএসসি, যার প্রিলিমিনারি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ২০২৪ সালের ২৬ এপ্রিল। প্রিলিমিনারিতে ২ লাখ ৫৪ হাজার ৫৬১ প্রার্থী অংশ নিয়েছিলেন। ওই বছরের ৯ মে প্রিলিমিনারি প্রকাশিত ফলে উত্তীর্ণ হন ১০ হাজার ৬৩৮ জন।
গত বছরের ২৮ আগস্ট থেকে ৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এ বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সরকার পরিবর্তনের পর অস্থির সময়ের কারণে ২৫ আগস্ট তা স্থগিত ঘোষণা করা হয়।
‘বৈষম্য দূরীকরণে’ প্রথম দফায় প্রিলিমিনারিতে উত্তীর্ণদের সঙ্গে আরও সমসংখ্যক প্রার্থীকে উত্তীর্ণ করে ফের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হবে বলে গত বছরের ১৮ নভেম্বর ঘোষণা দেয় পিএসসি। আগে উত্তীর্ণ ১০ হাজার ৬৩৮ জনের সঙ্গে আরও ১০ হাজার ৭৫৯ প্রার্থীকে উত্তীর্ণ করে ৪৬তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফল ফের গত বছরের ২৭ নভেম্বর প্রকাশ করা হয়।
পরে চলতি বছরের ২৪ মার্চ থেকে ৪৬তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা শুরুর ঘোষণা দিয়েছিল কমিশন। তবে প্রার্থীদের আন্দোলনের মুখে গত ২১ মে তা স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছিল।
গত ২৪ জুলাই থেকে শুরু হয়ে এ বিসিএসের আবশ্যিক বিষয়ের লিখিত পরীক্ষা ৩ আগস্ট পর্যন্ত চলে। ১০ আগস্ট থেকে ২১ আগস্ট পর্যন্ত চলে পদসংশ্লিষ্ট বিষয়ের লিখিত পরীক্ষা।
আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ তথ্য কর্মকর্তা শাহাদাত হোসেন এ তথ্য জানিয়ে বলেছেন, আগামী ২ জানুয়ারির নিয়োগ পরীক্ষা পেছানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। এখন লিখিত নির্দেশনা জারির প্রক্রিয়া চলছে। পরীক্ষার পরবর্তী তারিখ শিগগিরই জানানো হবে।১৪ মিনিট আগে
সম্প্রতি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে প্রাইম ব্যাংক পিএলসি। বেসরকারি খাতের বাণিজ্যিক ব্যাংকটি হেড রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেশন পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ১৭ ডিসেম্বর থেকে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।২ দিন আগে
সম্প্রতি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মধুমতি ব্যাংক পিএলসি। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকটি রিটেইল বিজনেস অ্যাসোসিয়েট পদে কর্মী নিয়োগ নেবে। ২১ ডিসেম্বর থেকে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।২ দিন আগে
বাংলাদেশ স্কাউটসে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির পাঁচ ক্যাটাগরির পদে মোট ছয় জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ২৩ ডিসেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ঠিকানায় আবেদনপত্র পাঠাতে পারবেন।২ দিন আগে
চাকরি ডেস্ক
সম্প্রতি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে প্রাইম ব্যাংক পিএলসি। বেসরকারি খাতের বাণিজ্যিক ব্যাংকটি হেড রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেশন পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ১৭ ডিসেম্বর থেকে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: হেড রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেশন।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অর্থনীতি, পরিসংখ্যান, উন্নয়ন অধ্যয়ন অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি (পিএইচডি অগ্রাধিকারযোগ্য)।
অন্যান্য যোগ্যতা: ব্যাংকিং, আর্থিক বাজার অথবা অর্থনৈতিক নীতি বিষয়ে ভালো জ্ঞান।
অভিজ্ঞতা: ১৫ বছর
চাকরির ধরন: ফুলটাইম
কর্মক্ষেত্র: অফিসে
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)
বয়সসীমা: উল্লেখ নেই
কর্মস্থল: ঢাকা
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
অন্যান্য সুবিধা: নির্বাচিত প্রার্থীরা মাসিক বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী আরও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাবেন।
আবেদনপ্রক্রিয়া
আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত জানতে বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন লিঙ্কে।
আবেদনের শেষ সময়: ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
সম্প্রতি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে প্রাইম ব্যাংক পিএলসি। বেসরকারি খাতের বাণিজ্যিক ব্যাংকটি হেড রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেশন পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ১৭ ডিসেম্বর থেকে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: হেড রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেশন।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অর্থনীতি, পরিসংখ্যান, উন্নয়ন অধ্যয়ন অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি (পিএইচডি অগ্রাধিকারযোগ্য)।
অন্যান্য যোগ্যতা: ব্যাংকিং, আর্থিক বাজার অথবা অর্থনৈতিক নীতি বিষয়ে ভালো জ্ঞান।
অভিজ্ঞতা: ১৫ বছর
চাকরির ধরন: ফুলটাইম
কর্মক্ষেত্র: অফিসে
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)
বয়সসীমা: উল্লেখ নেই
কর্মস্থল: ঢাকা
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
অন্যান্য সুবিধা: নির্বাচিত প্রার্থীরা মাসিক বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী আরও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাবেন।
আবেদনপ্রক্রিয়া
আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত জানতে বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন লিঙ্কে।
আবেদনের শেষ সময়: ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ তথ্য কর্মকর্তা শাহাদাত হোসেন এ তথ্য জানিয়ে বলেছেন, আগামী ২ জানুয়ারির নিয়োগ পরীক্ষা পেছানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। এখন লিখিত নির্দেশনা জারির প্রক্রিয়া চলছে। পরীক্ষার পরবর্তী তারিখ শিগগিরই জানানো হবে।১৪ মিনিট আগে
বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করায় ৪৬তম বিসিএসের আগামীকাল বুধ ও পরদিন বৃহস্পতিবারের মৌখিক পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)।২২ মিনিট আগে
সম্প্রতি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মধুমতি ব্যাংক পিএলসি। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকটি রিটেইল বিজনেস অ্যাসোসিয়েট পদে কর্মী নিয়োগ নেবে। ২১ ডিসেম্বর থেকে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।২ দিন আগে
বাংলাদেশ স্কাউটসে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির পাঁচ ক্যাটাগরির পদে মোট ছয় জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ২৩ ডিসেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ঠিকানায় আবেদনপত্র পাঠাতে পারবেন।২ দিন আগে
চাকরি ডেস্ক
সম্প্রতি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মধুমতি ব্যাংক পিএলসি। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকটি রিটেইল বিজনেস অ্যাসোসিয়েট পদে কর্মী নিয়োগ নেবে। ২১ ডিসেম্বর থেকে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: রিটেইল বিজনেস অ্যাসোসিয়েট
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।
অন্যান্য যোগ্যতা: কম্পিউটার চালনায় দক্ষতা থাকতে হবে
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে দুই বছর
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক
কর্মক্ষেত্র: অফিসে
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)
বয়সসীমা: উল্লেখ নেই
কর্মস্থল: যেকোনো স্থানে
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
অন্যান্য সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী।
আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন লিঙ্কে।
আবেদনের শেষ সময়: ২০ জানুয়ারি ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
সম্প্রতি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মধুমতি ব্যাংক পিএলসি। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকটি রিটেইল বিজনেস অ্যাসোসিয়েট পদে কর্মী নিয়োগ নেবে। ২১ ডিসেম্বর থেকে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: রিটেইল বিজনেস অ্যাসোসিয়েট
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।
অন্যান্য যোগ্যতা: কম্পিউটার চালনায় দক্ষতা থাকতে হবে
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে দুই বছর
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক
কর্মক্ষেত্র: অফিসে
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)
বয়সসীমা: উল্লেখ নেই
কর্মস্থল: যেকোনো স্থানে
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
অন্যান্য সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী।
আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন লিঙ্কে।
আবেদনের শেষ সময়: ২০ জানুয়ারি ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ তথ্য কর্মকর্তা শাহাদাত হোসেন এ তথ্য জানিয়ে বলেছেন, আগামী ২ জানুয়ারির নিয়োগ পরীক্ষা পেছানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। এখন লিখিত নির্দেশনা জারির প্রক্রিয়া চলছে। পরীক্ষার পরবর্তী তারিখ শিগগিরই জানানো হবে।১৪ মিনিট আগে
বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করায় ৪৬তম বিসিএসের আগামীকাল বুধ ও পরদিন বৃহস্পতিবারের মৌখিক পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)।২২ মিনিট আগে
সম্প্রতি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে প্রাইম ব্যাংক পিএলসি। বেসরকারি খাতের বাণিজ্যিক ব্যাংকটি হেড রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেশন পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ১৭ ডিসেম্বর থেকে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।২ দিন আগে
বাংলাদেশ স্কাউটসে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির পাঁচ ক্যাটাগরির পদে মোট ছয় জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ২৩ ডিসেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ঠিকানায় আবেদনপত্র পাঠাতে পারবেন।২ দিন আগে
চাকরি ডেস্ক
বাংলাদেশ স্কাউটসে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির পাঁচ ক্যাটাগরির পদে মোট ছয় জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ২৩ ডিসেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ঠিকানায় আবেদনপত্র পাঠাতে পারবেন।
পদের নাম: সহকারী হিসাবরক্ষক কাম কম্পিউটার অপারেটর।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিকম বা বিবিএ বা সমমান ডিগ্রি। কম্পিউটারের বেসিক অ্যাপ্লিকেশন ও এমএস এক্সেল সম্পর্কে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন: গ্রেড-১৬।
চাকরির ধরন: অস্থায়ী।
পদের নাম: ড্রাইভার।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান। প্রার্থী বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্সসহ কমপক্ষে ৫ বছরের গাড়ি চালানোর অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন: গ্রেড-১৫।
চাকরির ধরন: অস্থায়ী।
পদের নাম: অফিস সহায়ক কাম গার্ড।
পদসংখ্যা: ১টি।
যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান।
বেতন: উল্লেখ নেই।
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক বা আউটসোর্সিং।
পদের নাম: ইলেকট্রিশিয়ান ও স্যানিটেশন মিস্ত্রি কাম ইকুইপমেন্ট ও অডিও ভিজ্যুয়াল অপারেটর।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান। প্রার্থীকে কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এমআইটি বা এনটিভিকিউএফ কোর্স সম্পন্নকারী হতে হবে।
বেতন: উল্লেখ নেই।
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক বা আউটসোর্সিং।
পদের নাম: গার্ড কাম মালি।
পদসংখ্যা: ২টি।
যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি বা জেএসসি সমমান।
বেতন: উল্লেখ নেই।
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক বা আউটসোর্সিং।
আবেদন ফি: শিরোনামে ক্রমিক ১ ও ২ নম্বর পদের জন্য ৩০০ এবং অন্যান্য পদের জন্য ২০০ টাকার পে-অর্ডার আবেদনের সঙ্গে পাঠাতে হবে।
বয়সসীমা: ১৮-৩২ বছর।
বিশেষ নির্দেশনা
চাকরিরত প্রার্থীকে অবশ্যই যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে আবেদন করতে হবে। প্রেরিত খামের ওপর অবশ্যই পদের নাম উল্লেখ করতে হবে। আবেদনপত্রে অবশ্যই মোবাইল ফোন নম্বর ও ই-মেইল আইডি উল্লেখ করতে হবে। সাক্ষাৎকারের সময় সব সনদপত্রের মূলকপি প্রদর্শন করতে হবে।
আবেদনের প্রয়োজনীয় তথ্য
প্রার্থীদের পূর্ণাঙ্গ জীবনবৃত্তান্ত, শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদের সত্যায়িত কপি, সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের ২ কপি রঙিন ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি, স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌর চেয়ারম্যান বা ওয়ার্ড কাউন্সিলর বা সিটি করপোরেশনের মেয়র বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নাগরিকত্বের প্রত্যয়নপত্র আবেদনপত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।
আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা
‘সম্পাদক, বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চল, জাতীয় স্কাউট ভবন (১৪ তলা), ৬০ আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম সড়ক, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০’।
আবেদনের শেষ সময়: ৫ জানুয়ারি, ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
বাংলাদেশ স্কাউটসে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির পাঁচ ক্যাটাগরির পদে মোট ছয় জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ২৩ ডিসেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ঠিকানায় আবেদনপত্র পাঠাতে পারবেন।
পদের নাম: সহকারী হিসাবরক্ষক কাম কম্পিউটার অপারেটর।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিকম বা বিবিএ বা সমমান ডিগ্রি। কম্পিউটারের বেসিক অ্যাপ্লিকেশন ও এমএস এক্সেল সম্পর্কে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন: গ্রেড-১৬।
চাকরির ধরন: অস্থায়ী।
পদের নাম: ড্রাইভার।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান। প্রার্থী বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্সসহ কমপক্ষে ৫ বছরের গাড়ি চালানোর অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন: গ্রেড-১৫।
চাকরির ধরন: অস্থায়ী।
পদের নাম: অফিস সহায়ক কাম গার্ড।
পদসংখ্যা: ১টি।
যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান।
বেতন: উল্লেখ নেই।
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক বা আউটসোর্সিং।
পদের নাম: ইলেকট্রিশিয়ান ও স্যানিটেশন মিস্ত্রি কাম ইকুইপমেন্ট ও অডিও ভিজ্যুয়াল অপারেটর।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান। প্রার্থীকে কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এমআইটি বা এনটিভিকিউএফ কোর্স সম্পন্নকারী হতে হবে।
বেতন: উল্লেখ নেই।
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক বা আউটসোর্সিং।
পদের নাম: গার্ড কাম মালি।
পদসংখ্যা: ২টি।
যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি বা জেএসসি সমমান।
বেতন: উল্লেখ নেই।
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক বা আউটসোর্সিং।
আবেদন ফি: শিরোনামে ক্রমিক ১ ও ২ নম্বর পদের জন্য ৩০০ এবং অন্যান্য পদের জন্য ২০০ টাকার পে-অর্ডার আবেদনের সঙ্গে পাঠাতে হবে।
বয়সসীমা: ১৮-৩২ বছর।
বিশেষ নির্দেশনা
চাকরিরত প্রার্থীকে অবশ্যই যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে আবেদন করতে হবে। প্রেরিত খামের ওপর অবশ্যই পদের নাম উল্লেখ করতে হবে। আবেদনপত্রে অবশ্যই মোবাইল ফোন নম্বর ও ই-মেইল আইডি উল্লেখ করতে হবে। সাক্ষাৎকারের সময় সব সনদপত্রের মূলকপি প্রদর্শন করতে হবে।
আবেদনের প্রয়োজনীয় তথ্য
প্রার্থীদের পূর্ণাঙ্গ জীবনবৃত্তান্ত, শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদের সত্যায়িত কপি, সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের ২ কপি রঙিন ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি, স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌর চেয়ারম্যান বা ওয়ার্ড কাউন্সিলর বা সিটি করপোরেশনের মেয়র বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নাগরিকত্বের প্রত্যয়নপত্র আবেদনপত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।
আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা
‘সম্পাদক, বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চল, জাতীয় স্কাউট ভবন (১৪ তলা), ৬০ আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম সড়ক, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০’।
আবেদনের শেষ সময়: ৫ জানুয়ারি, ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ তথ্য কর্মকর্তা শাহাদাত হোসেন এ তথ্য জানিয়ে বলেছেন, আগামী ২ জানুয়ারির নিয়োগ পরীক্ষা পেছানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। এখন লিখিত নির্দেশনা জারির প্রক্রিয়া চলছে। পরীক্ষার পরবর্তী তারিখ শিগগিরই জানানো হবে।১৪ মিনিট আগে
বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করায় ৪৬তম বিসিএসের আগামীকাল বুধ ও পরদিন বৃহস্পতিবারের মৌখিক পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)।২২ মিনিট আগে
সম্প্রতি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে প্রাইম ব্যাংক পিএলসি। বেসরকারি খাতের বাণিজ্যিক ব্যাংকটি হেড রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেশন পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ১৭ ডিসেম্বর থেকে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।২ দিন আগে
সম্প্রতি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মধুমতি ব্যাংক পিএলসি। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকটি রিটেইল বিজনেস অ্যাসোসিয়েট পদে কর্মী নিয়োগ নেবে। ২১ ডিসেম্বর থেকে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।২ দিন আগে