Ajker Patrika
বেসরকারি

চাকরি ডেস্ক 
আকিজ গ্রুপের অধীনে চাকরি, এইচএসসি পাসে আবেদন

আকিজ গ্রুপের অন্যতম প্রতিষ্ঠান আকিজ বিড়ি ফ্যাক্টরি লিমিটেডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে নির্মাণ সুপারভাইজার পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১০ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: নির্মাণ সুপারভাইজার (ফ্যাক্টরী)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: ন্যূনতম এইচএসসি পাস। নির্মাণ শ্রমিক পরিচালনায় ও নির্মাণ কাজ তত্ত্বাবধানে কমপক্ষে ৭ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বয়স: সর্বোচ্চ ৩৫ বছর।

কর্মস্থল: বাংলাদেশের যেকোনো স্থান।

বেতন: ২০,০০০-২৫,০০০ টাকা।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুয়িটি, উৎসব ভাতা ও চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২০ নভেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

বিষয়:

নিয়োগচাকরির খবরবেসরকারি চাকরিচাকরিনির্বাচিত চাকরি
