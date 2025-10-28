Ajker Patrika
কর্মী নেবে ইউএস-বাংলা গ্রুপ, নিয়োগ ঢাকায়

ইউএস-বাংলা গ্রুপের অধীন ইউএস-বাংলা অ্যাসেট লিমিটেডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে চিফ ফিন্যান্সিয়াল অফিসার পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৭ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: চিফ ফিন্যান্সিয়াল অফিসার।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ফিন্যান্স বা অ্যাকাউন্টিংয়ে স্নাতক ডিগ্রি।

অন্যান্য যোগ্যতা: আর্থিক ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা। সংশ্লিষ্ট কাজে ৭ থেকে ১৪ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় ধরনের প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: কমপক্ষে ৩৫ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী সপ্তাহে ২দিন ছুটি, মোবাইল বিল, দুপুরের খাবার সুবিধা, প্রতি বছর ইনক্রিমেন্ট, ২টি উৎসব বোনাসের ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৯ নভেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

