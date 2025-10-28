কর্মী নেবে ইউএস-বাংলা গ্রুপ, নিয়োগ ঢাকায়

চাকরি ডেস্ক
ইউএস-বাংলা গ্রুপের অধীন ইউএস-বাংলা অ্যাসেট লিমিটেডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে চিফ ফিন্যান্সিয়াল অফিসার পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৭ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: চিফ ফিন্যান্সিয়াল অফিসার।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ফিন্যান্স বা অ্যাকাউন্টিংয়ে স্নাতক ডিগ্রি।
অন্যান্য যোগ্যতা: আর্থিক ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা। সংশ্লিষ্ট কাজে ৭ থেকে ১৪ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় ধরনের প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: কমপক্ষে ৩৫ বছর।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী সপ্তাহে ২দিন ছুটি, মোবাইল বিল, দুপুরের খাবার সুবিধা, প্রতি বছর ইনক্রিমেন্ট, ২টি উৎসব বোনাসের ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৯ নভেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন ‘আইসিটির মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার প্রচলন (২য় পর্যায়, ১ম সংশোধিত)’ প্রকল্পে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ১ ক্যাটাগরির শূন্য পদে ১ জনকে নিয়োগে দেওয়া হবে। গত ২৬ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা ডাকযোগে অথবা সরাসরি আবেদন প্রক্রিয়া পাঠাতে পারবেন।
পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর কাম অফিস সহকারী।
পদ সংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: নূন্যতম ২য় শ্রেণি বা সমমানের স্নাতক ডিগ্রি।
অন্যান্য যোগ্যতা: সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পে কম্পিউটার/ডাটা এন্ট্রি অপারেটর হিসেবে ন্যূনতম ২ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন: (গ্রেড-১৬) ১৭,০৪৫ টাকা।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা ‘প্রকল্প পরিচালক, আইসিটি’র মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার প্রচলন (২য় পর্যায়, ১ম সংশোধিত) প্রকল্প, কক্ষ নং-১২১, শিক্ষা ভবন (১ম ব্লক), ১৬ আবদুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০ বরাবর ডাকযোগে/সরাসরি আবেদনপত্র পাঠাতে পারবেন। নির্দিষ্ট তারিখ ও সময়ের পর প্রেরিত আবেদনপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না।
আবেদনের শেষ সময়: ১৮ নভেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
জাতীয় নাক কান গলা ইনস্টিটিউটে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ৬ ক্যাটাগরির পদে মোট ১৩ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ২১ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। গতকাল সোমবার (২৭ অক্টোবর) থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর।
পদসংখ্যা ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। কম্পিউটার ব্যবহারে দক্ষতা এবং সাঁটলিপিতে প্রতি মিনিটে বাংলায় ৪৫ শব্দ এবং ইংরেজিতে ৭০ শব্দের গতি সম্পন্ন হতে হবে। কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে প্রতি মিনিটে বাংলায় ২৫ শব্দ এবং ইংরেজিতে ৩০ শব্দের গতি সম্পন্ন হতে হবে।
বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
পদের নাম: অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: ক্যাশিয়ার।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: ড্রাইভার।
পদসংখ্যা: ১টি।
যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। বিআরটিএ প্রদত্ত বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে।
বেতন: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: ওয়ার্ড সহায়ক।
পদসংখ্যা: ১টি।
যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কম্পিউটার চালনায় দক্ষতা থাকতে হবে।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: অফিস সহায়ক।
পদসংখ্যা: ৭টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: আগামী ২০ নভেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেডে (ডেসকো) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে পরিচালকের ২ ধরনের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। ২২ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম ও সংখ্যা: নির্বাহী পরিচালক (প্রকৌশল), উল্লেখ নেই।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইলেকট্রিক্যাল/মেকানিক্যাল/সিভিল/কম্পিউটার/ ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক ডিগ্রি।
অভিজ্ঞতা: বিদ্যুৎ খাতে কমপক্ষে ১৮-২০ বছরের অভিজ্ঞতা। কোনো অ্যাকাডেমিক পরীক্ষায় ৩য় শ্রেণি/বিভাগ গ্রহণযোগ্য নয়।
বয়সসীমা: ৬২ বছর।
বেতন: ১,৪৯,০০০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: নির্বাহী পরিচালক (প্রকিউরমেন্ট), উল্লেখ নেই।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি। বিদ্যুৎ খাতে কমপক্ষে ১৮-২০ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বয়সসীমা: ৬২ বছর।
বেতন: ১,৪৯,০০০ টাকা।
চাকরির ধরন
চুক্তিভিত্তিক (তিন বছর)। তবে শর্ত সাপেক্ষে এটি আরও ৩ বছরের জন্য বাড়ানো যেতে পারে।
আবেদন ফি: ৫,০০০ টাকা পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট সংযুক্ত করতে হবে।
আবেদন করার পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা ডেসকোর অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: আগামী ১১ নভেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আরএফএল গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটিতে ট্রেইনি জোনাল ম্যানেজার (টিজেডএম) পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৩ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: ট্রেইনি জোনাল ম্যানেজার (টিজেডএম)।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ/এমএসসি/এমএসএস/এমএ।
অন্যান্য যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষতা।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় ধরনের প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: ২৪–৩০ বছর।
কর্মস্থল: যেকোনো স্থান।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী টি/এ, মোবাইল বিল, ভ্রমণ ভাতা, পারফরম্যান্স বোনাস, প্রতি বছর ইনক্রিমেন্ট, ২টি উৎসব বোনাস, আকর্ষণীয় মাসিক বিক্রয় কমিশন, আকর্ষণীয় টিএ/ডিএ, ৬ মাস সফল প্রবেশনকাল শেষে পদোন্নতির সুযোগ রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২২ নভেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
