৩৫ হাজার টাকা বেতনে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে চাকরি

চাকরি ডেস্ক
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)। বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানটির নেটওয়ার্ক অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওযা হবে। সম্প্রতি এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: প্রোগ্রাম অ্যাসোসিয়েট, (নেটওয়ার্ক অ্যান্ড কমিউনিকেশন)।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অর্থনীতি, উন্নয়ন অধ্যয়ন, সাংবাদিকতা বা যোগাযোগে স্নাতক ডিগ্রি।
অন্যান্য যোগ্যতা: ইংরেজি এবং বাংলা উভয় ভাষায় ভালো ড্রাফটিং দক্ষতা এবং কম্পিউটারে ভালো ধারণা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: ৩৫,০০০ টাকা (মাসিক)। বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বিভিন্ন সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৩ আগস্ট, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
