বেসরকারি

আরএকে সিরামিকসে ১৫ জনের চাকরি, লাগবে না অভিজ্ঞতা

চাকরি ডেস্ক 
প্রতীকী ছবি

বিশ্বের বৃহত্তম সিরামিক ও পোরসেলিন টাইলস এবং স্যানিটারিওয়্যার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান আরএকে সিরামিকসে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির একটি পদে ১৫ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৩১ জানুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। অভিজ্ঞতা ছাড়াও আগ্রহী প্রার্থীরা এই নিয়োগে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার (শোরুম সেলস)।

পদ সংখ্যা: ১৫টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মার্কেটিংয়ে ব্যাচেলর অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (বিবিএ) ডিগ্রি থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: ফ্রেশ গ্র্যাজুয়েটদের এই নিয়োগে আবেদন করতে উৎসাহিত করা হয়েছে।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে কাজ।

চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন।

কর্মস্থল: বাংলাদেশের যেকোনো জায়গায়।

প্রার্থীদের ধরন: নারী–পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: ২৫–৩০ বছর।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

বিষয়:

নিয়োগনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরবেসরকারি চাকরিচাকরি
