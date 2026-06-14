৩২ পদে আলোক হেলথকেয়ারে চাকরি, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ

আলোক হেলথকেয়ার অ্যান্ড হসপিটাল লিমিটেড কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ‘মেডিকেল অফিসার (সুইটেবল ডিপার্টমেন্ট)’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ৩০ জুন পর্যন্ত।
পদসংখ্যা: ৩২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিবিএস ডিগ্রি থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।
অভিজ্ঞতা: ১ বছর। তবে অভিজ্ঞতা ছাড়াও প্রার্থীরা আবেদনের সুযোগ পাবেন।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
বয়সসীমা: কমপক্ষে ২৪ বছর।
কর্মস্থল: ঢাকা (মিরপুর)।
বেতন: আকর্ষণীয় বেতন প্যাকেজ দেওয়া হবে।
অন্যান্য সুবিধা: প্রভিডেন্ট ফান্ড, মেডিকেল অ্যালাউন্স, বেতন পর্যালোচনা, ২টি উৎসব বোনাস এবং হাসপাতালের নিয়ম অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধা দেওয়া হবে।
আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩০ জুন ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
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