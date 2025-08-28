Ajker Patrika
> চাকরি
> বেসরকারি

ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসে চাকরির সুযোগ, এইচএসসি পাসে আবেদন

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৬: ৪০
ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসে চাকরির সুযোগ, এইচএসসি পাসে আবেদন

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের সর্ববৃহৎ বেসরকারি বিমান সংস্থা ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস। প্রতিষ্ঠানটিতে সিকিউরিটি অ্যাসিস্ট্যান্ট (পুরুষ) পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: সিকিউরিটি অ্যাসিস্ট্যান্ট (পুরুষ)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম এইচএসসি বা সমমান।

কাজের ধরন: এয়ারলাইনসের সার্বিক নিরাপত্তা কার্যক্রম তদারকি ও নিশ্চিতকরণ। কেবিন ক্রুর নিরাপত্তা তল্লাশি পরিচালনা। যাত্রীদের নিরাপত্তা তল্লাশি সম্পাদন। বিমান, যাত্রী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

বয়সসীমা: ২০–৩০ বছর।

উচ্চতা: ন্যূনতম ৫ ফুট ৭ ইঞ্চি বা ১৭০.১৮ সেমি।

প্রার্থীর ধরন: শুধু পুরুষ প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন। সামরিক বা আধা সামরিক বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সদস্য বা সিকিউরিটি কাজে অভিজ্ঞ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

নিয়োগের স্থান: উত্তরা, ঢাকা।বেতন: ১৮ হাজার টাকা।

সুযোগ-সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী চিকিৎসা বিমা, সাপ্তাহিক দুই দিন ছুটি, উৎসব ভাতা ও ডিউটি শিডিউল অনুযায়ী খাবারের সুব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ তারিখ: ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

বিষয়:

চাকরির খবরইউএস বাংলা এয়ারলাইনসবেসরকারি চাকরিচাকরিনির্বাচিত চাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পাইপলাইনে জ্বালানি পরিবহন: ৩৪ হাজার লিটার ঘাটতি যমুনার প্রথম পার্সেলে

চিকিৎসক হওয়ার আগেই শীর্ষ সবার শীর্ষে

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে লতিফ সিদ্দিকী অবরুদ্ধ, নেওয়া হলো পুলিশি হেফাজতে

সেজ ভাইয়ের চোখ উপড়ে ফেললেন অপর দুই ভাই, বাবাসহ আসামি ৮

রূপপুর পরমাণু কেন্দ্র পরিদর্শনের পর যা জানাল আইএইএর বিশেষজ্ঞ দল

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

আইপিএলে মর্মান্তিক সেই দুর্ঘটনার পর অবশেষে ঘুম ভাঙল কোহলিদের

আইপিএলে মর্মান্তিক সেই দুর্ঘটনার পর অবশেষে ঘুম ভাঙল কোহলিদের

নিজের ১১টি বাড়িতে চলছে নির্মাণকাজ, শব্দের চোটে অতিষ্ঠ প্রতিবেশীদের হেডফোন দিলেন জাকারবার্গ

নিজের ১১টি বাড়িতে চলছে নির্মাণকাজ, শব্দের চোটে অতিষ্ঠ প্রতিবেশীদের হেডফোন দিলেন জাকারবার্গ

রূপপুর পরমাণু কেন্দ্র পরিদর্শনের পর যা জানাল আইএইএর বিশেষজ্ঞ দল

রূপপুর পরমাণু কেন্দ্র পরিদর্শনের পর যা জানাল আইএইএর বিশেষজ্ঞ দল

চিকিৎসক হওয়ার আগেই শীর্ষ সবার শীর্ষে

চিকিৎসক হওয়ার আগেই শীর্ষ সবার শীর্ষে

পাইপলাইনে জ্বালানি পরিবহন: ৩৪ হাজার লিটার ঘাটতি যমুনার প্রথম পার্সেলে

পাইপলাইনে জ্বালানি পরিবহন: ৩৪ হাজার লিটার ঘাটতি যমুনার প্রথম পার্সেলে

সম্পর্কিত

ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসে চাকরির সুযোগ, এইচএসসি পাসে আবেদন

ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসে চাকরির সুযোগ, এইচএসসি পাসে আবেদন

ইউসিবি ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, আবেদন শেষ ১০ সেপ্টেম্বর

ইউসিবি ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, আবেদন শেষ ১০ সেপ্টেম্বর

৩৯ কর্মী নেবে লালমনিরহাট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়

৩৯ কর্মী নেবে লালমনিরহাট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়

ম্যানেজার নিয়োগ দেবে ব্র্যাক এন্টারপ্রাইজ, নিয়োগ গাজীপুরে

ম্যানেজার নিয়োগ দেবে ব্র্যাক এন্টারপ্রাইজ, নিয়োগ গাজীপুরে