ব্র্যাক এনজিওতে চাকরির সুযোগ, নিয়োগ কক্সবাজারে

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১২: ১৯
ব্র্যাক এনজিওতে চাকরির সুযোগ, নিয়োগ কক্সবাজারে

দেশের শীর্ষস্থানীয় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকে (এনজিও) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির প্রটেকশন, এইচসিএমপি বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৯ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: প্রজেক্ট অফিসার (সিওএম), (প্রটেকশন, এইচসিএমপি)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক।

প্রার্থীর ধরন: আগ্রহী নারী ও পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বয়সসীমা: উল্লেখ করা হয়নি।

কর্মস্থল: কক্সবাজার (উখিয়া)।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: সংস্থার নীতিমালা অনুযায়ী মোবাইল বিল, চিকিৎসা ভাতা, সাপ্তাহিক ২দিন ছুটি, বছরে ২টি উৎসব বোনাস, স্বাস্থ্য ও জীবন বিমা, পিতৃত্ব/মাতৃত্বকালীন ছুটির ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

চাকরির খবরচাকরিএনজিওনির্বাচিত চাকরি
