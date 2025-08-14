Ajker Patrika
প্ল্যান ইন্টারন্যাশনালে চাকরি, নারী-পুরুষ উভয়ই আবেদন করতে পারবেন

চাকরি ডেস্ক 
নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল। সংস্থাটির স্পনসরশিপ অপারেশনস বিভাগ স্পেশালিস্ট পদে জনবল নিয়োগ দেবে। আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ১৯ আগস্ট পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: স্পেশালিস্ট

বিভাগ: স্পনসরশিপ অপারেশনস

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রি

অন্যান্য যোগ্যতা : বিশ্লেষণাত্মক চিন্তাভাবনা, প্রতিবেদন লেখা, ডকুমেন্টেশন এবং প্রচার দক্ষতা

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৫ বছর

চাকরির ধরন: ফুলটাইম

কর্মক্ষেত্র: অফিসে

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই

কর্মস্থল: ঢাকা

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

অন্যান্য সুবিধা: নির্বাচিত প্রার্থীরা মাসিক বেতন ছাড়াও সংস্থার নীতিমালা অনুযায়ী আরও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাবেন।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে

আবেদনের শেষ সময়: ১৯ আগস্ট ২০২৫

নিয়োগচাকরির খবরচাকরিএনজিও
