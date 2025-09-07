Ajker Patrika
> চাকরি
> সরকারি

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের লিখিত পরীক্ষা ২২ সেপ্টেম্বর

চাকরি ডেস্ক 
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের লিখিত পরীক্ষা ২২ সেপ্টেম্বর

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের ফায়ার ফাইটার পদে শারীরিক যোগ্যতা ও স্বাস্থ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, ২২ সেপ্টেম্বর এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এতে ১ হাজার ৮১ জন প্রার্থী অংশ নেবেন।

বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) বন্দর কর্তৃপক্ষ পরিচালক (প্রশাসন) মো. মমিনুর রশিদ স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, চট্টগ্রাম জেলার দুটি কেন্দ্রে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

দুটি কেন্দ্র হলো: চট্টগ্রাম বন্দর কলেজ ও চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ উচ্চবিদ্যালয়। ২২ সেপ্টেম্বর বেলা ২টায় একযোগে দুটি কেন্দ্রে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। কর্তৃপক্ষের নিয়োগ সংক্রান্ত ওয়েবসাইট থেকে আবেদনপত্রে উল্লিখিত রেজিস্ট্রেশন নম্বর দিয়ে শারীরিক যোগ্যতা ও স্বাস্থ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা ৮ সেপ্টেম্বর থেকে লগইন করে পরীক্ষার প্রবেশপত্র/ইন্টারভিউ কার্ড ডাউনলোড করবেন।

সংশ্লিষ্ট প্রার্থীদের মোবাইলে এসএমএস প্রদান করা হবে। উত্তীর্ণ প্রার্থীদের তালিকা প্রতিষ্ঠানটির বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে। প্রার্থীদের অনুকূলে ডাকযোগে কোনো ইন্টারভিউ কার্ড প্রেরণ করা হবে না। সব তথ্যের জন্য চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইট ভিজিট করার পরামর্শ দেওয়া হলো। প্রার্থীদের যথাসময়ে লিখিত পরীক্ষায় উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো। পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য কোনো টিএ/ডিএ প্রদান করা হবে না।

বিষয়:

নিয়োগনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচট্টগ্রাম বন্দরচাকরির খবরচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

প্রিজন ভ্যান থামিয়ে ছাগল-কাণ্ডের মতিউরকে অনৈতিক সুবিধা, ১১ পুলিশ সদস্য বরখাস্ত

দেশে প্রথমবারের মতো চালু হলো ভয়েস ওভার ওয়াই-ফাই, সুবিধা কী

মাজার ভেঙে লাশ পোড়ানোর সঙ্গে ইসলামের সম্পর্ক নেই: ইসলামী আন্দোলন

নুরাল পাগলার দাফনকে কেন্দ্র করে যেভাবে সহিংসতা ঘটল

রূপপুরের বালিশ-কাণ্ডে এক প্রকৌশলীকে বাধ্যতামূলক অবসর, অন্যজনের নিম্ন গ্রেডে অবনমন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

কক্সবাজার সৈকতের ঝাউবনে মিলল সাংবাদিকের ঝুলন্ত মরদেহ

কক্সবাজার সৈকতের ঝাউবনে মিলল সাংবাদিকের ঝুলন্ত মরদেহ

বিমানযাত্রায় কালো স্যুটকেস নেবেন কি না

বিমানযাত্রায় কালো স্যুটকেস নেবেন কি না

বাংলাদেশ কি প্রতিবাদ জানাবে না

বাংলাদেশ কি প্রতিবাদ জানাবে না

ভবন সওজের জমিতে, হবে বিএনপি কার্যালয়

ভবন সওজের জমিতে, হবে বিএনপি কার্যালয়

‘পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে আবার চলত নির্যাতন’

‘পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে আবার চলত নির্যাতন’

সম্পর্কিত

৫ জেলায় কর্মী নিয়োগ দেবে আরএফএল গ্রুপ

৫ জেলায় কর্মী নিয়োগ দেবে আরএফএল গ্রুপ

৪৫ হাজার টাকা বেতনে ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশনে চাকরি

৪৫ হাজার টাকা বেতনে ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশনে চাকরি

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের লিখিত পরীক্ষা ২২ সেপ্টেম্বর

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের লিখিত পরীক্ষা ২২ সেপ্টেম্বর

মেঘনা গ্রুপে চাকরির সুযোগ, আবেদন অনলাইনে

মেঘনা গ্রুপে চাকরির সুযোগ, আবেদন অনলাইনে