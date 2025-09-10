Ajker Patrika
বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষে চাকরির সুযোগ

সম্প্রতি জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা)। ‘কাউন্সিলর কাম ইন্সপেক্টর নিয়োগ ও চাকরি’ নীতিমালা-২০১৯ অনুযায়ী ৯ম গ্রেডের ১২টি শূন্য পদে এ নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে আবেদন করতে হবে।

পদ: কাউন্সিলর কাম ইন্সপেক্টর (সোশ্যাল)।

পদসংখ্যা: ৯টি।

যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে ন্যূনতম সিজিপিএ ২.২৫ অথবা দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতকোত্তর বা ৪ বছরের স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি।

গ্রেড ও বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

পদ: কাউন্সিলর কাম ইন্সপেক্টর (এনভায়রনমেন্ট); ৩টি।

যোগ্যতা: এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স, এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড প্ল্যানিং।

ভূগোল ও পরিবেশ, রসায়ন, ফলিত রসায়ন, কৃষি রসায়ন, এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ন্যূনতম সিজিপিএ ২.২৫ অথবা দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতক (সম্মান) বা স্নাতকোত্তর।

গ্রেড ও বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

বয়সসীমা: ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে সাধারণ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়সসীমা ১৮ থেকে ৩২ বছর এবং বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়সসীমা ১৮ থেকে ৩৫ বছর।

আবেদনপ্রক্রিয়া: বাংলাদেশের প্রকৃত নাগরিকদের অনলাইনে ওয়েবসাইটে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন করতে হবে।

আবেদন ফি: ভ্যাটসহ ২২৩ টাকা। অনগ্রসর শ্রেণির (ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গ) প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ভ্যাটসহ ৫৬ টাকা।

আবেদনপত্র জমাদানের শেষ সময়: ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, বিকেল ৫টা।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরসরকারি চাকরিচাকরি
