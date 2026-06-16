পাওয়ার গ্রিড বাংলাদেশে নিয়োগ

পাওয়ার গ্রিড বাংলাদেশ পিএলসি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ১১ থেকে ১৫ গ্রেডের ৫ ক্যাটাগরির পদে মোট ৪১ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন। এসএসসি পাসের প্রার্থীরাও আবেদনের সুযোগ পাবেন।
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: অ্যাকাউন্টিং/ফাইন্যান্স/ফাইন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং/এআইএস বিষয়ে বিবিএ/বিবিএস (সম্মান) ডিগ্রি থাকতে হবে। সিজিপিএ/জিপিএ-৫-এর স্কেলে ন্যূনতম ২.৮২ এবং ৪-এর স্কেলে ন্যূনতম ২.২৫ থাকতে হবে। শিক্ষাজীবনের কোনো পর্যায়ে তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণি গ্রহণযোগ্য হবে না।
বেতন: ২৩,০০০ টাকা (গ্রেড-১১)।
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি পাস। সিজিপিএ/জিপিএ ৫-এর স্কেলে ন্যূনতম ২.৮২ এবং ৪-এর স্কেলে ন্যূনতম ২.২৫ থাকতে হবে। শিক্ষাজীবনের কোনো পর্যায়ে তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণি গ্রহণযোগ্য হবে না। কম্পিউটার ব্যবহারে দক্ষতা
থাকতে হবে।
বেতন: ২৩,০০০ টাকা (গ্রেড-১১)।
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি পাস। সিজিপিএ/জিপিএ-৫-এর স্কেলে ন্যূনতম ২.৮২ এবং ৪-এর স্কেলে ন্যূনতম ২.২৫ থাকতে হবে। শিক্ষাজীবনের কোনো পর্যায়ে তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণি গ্রহণযোগ্য হবে না।
বেতন: ২৩,০০০ টাকা (গ্রেড-১১)।
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি পাস। সিজিপিএ/জিপিএ ৫-এর স্কেলে ন্যূনতম ২.৮২ এবং ৪-এর স্কেলে ন্যূনতম ২.২৫ থাকতে হবে। শিক্ষাজীবনের কোনো পর্যায়ে তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণি গ্রহণযোগ্য হবে না। কম্পিউটার ব্যবহারে দক্ষতা থাকতে হবে। সামরিক/আধা সামরিক/ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
বেতন: ২৩,০০০ টাকা (গ্রেড-১১)।
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এসএসসি/দাখিল/সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। জিপিএ-৫-এর স্কেলের মধ্যে ২ থাকতে হবে। সামরিক/ আধা সামরিক/ সশস্ত্র বাহিনী/ বিজিবি/পুলিশ/আনসার (নিয়োজিত) সদস্যদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এসব প্রার্থীদের ক্ষেত্রে চাকরির অবসর-সংক্রান্ত যথাযথ কর্তৃপক্ষের আদেশের কপি প্রমাণক হিসেবে দাখিল করতে হবে। উচ্চতা ন্যূনতম ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি এবং বুকের মাপ ন্যূনতম ৩২ ইঞ্চি হতে হবে।
বেতন: ১৪,৫০০ টাকা (গ্রেড-১৫)
বয়সসীমা: ৮ জুন ২০২৬ তারিখে বয়স ১৮ থেকে ৩২ বছর হতে হবে। তবে ৪ নম্বর (জুনিয়র নিরাপত্তা পরিদর্শক) পদের ক্ষেত্রে অবসরপ্রাপ্ত সামরিক বাহিনীর সদস্যদের ক্ষেত্রে বয়স ৪০ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য। ৫ নম্বর পদের ক্ষেত্রে অবসরপ্রাপ্ত সামরিক বাহিনীর সৈনিকদের ক্ষেত্রে বয়স ৩৫ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য।
আবেদন ফি: ১ থেকে ৪ নম্বর পদের আবেদন ফি টেলিটকের সার্ভিস চার্জসহ ১১২ টাকা। ৫ নম্বর পদের আবেদন ফি টেলিটকের সার্ভিস চার্জসহ ৫৬ টাকা।
আবেদনের নিয়ম: পরীক্ষায় অংশ নিতে ইচ্ছুক প্রার্থীরা লিঙ্কে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩০ জুন, ২০২৬; বিকেল ৫টা।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
মাদারীপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় এবং সার্কিট হাউসের সাধারণ প্রশাসনে শূন্য পদসমূহে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। এতে ২০তম গ্রেডে চার ক্যাটাগরিতে মোট ১৮ জনকে নেওয়া হবে। আবেদন শুরু হয়েছে ৩ জুন থেকে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।২ ঘণ্টা আগে
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