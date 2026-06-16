Ajker Patrika
সরকারি

পাওয়ার গ্রিড বাংলাদেশে নিয়োগ

চাকরি ডেস্ক 
পাওয়ার গ্রিড বাংলাদেশে নিয়োগ
প্রতীকী ছবি

পাওয়ার গ্রিড বাংলাদেশ পিএলসি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ১১ থেকে ১৫ গ্রেডের ৫ ক্যাটাগরির পদে মোট ৪১ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন। এসএসসি পাসের প্রার্থীরাও আবেদনের সুযোগ পাবেন।

১. পদের নাম ও সংখ্যা: জুনিয়র হিসাব সহকারী ১০টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: অ্যাকাউন্টিং/ফাইন্যান্স/ফাইন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং/এআইএস বিষয়ে বিবিএ/বিবিএস (সম্মান) ডিগ্রি থাকতে হবে। সিজিপিএ/জিপিএ-৫-এর স্কেলে ন্যূনতম ২.৮২ এবং ৪-এর স্কেলে ন্যূনতম ২.২৫ থাকতে হবে। শিক্ষাজীবনের কোনো পর্যায়ে তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণি গ্রহণযোগ্য হবে না।

বেতন: ২৩,০০০ টাকা (গ্রেড-১১)।

২. পদের নাম ও সংখ্যা: জুনিয়র ব্যক্তিগত সচিব ৪টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি পাস। সিজিপিএ/জিপিএ ৫-এর স্কেলে ন্যূনতম ২.৮২ এবং ৪-এর স্কেলে ন্যূনতম ২.২৫ থাকতে হবে। শিক্ষাজীবনের কোনো পর্যায়ে তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণি গ্রহণযোগ্য হবে না। কম্পিউটার ব্যবহারে দক্ষতা

থাকতে হবে।

বেতন: ২৩,০০০ টাকা (গ্রেড-১১)।

৩. পদের নাম ও সংখ্যা: জুনিয়র প্রশাসনিক সহকারী/জুনিয়র প্রশাসনিক সহকারী কাম-ভান্ডার সহকারী ১৪টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি পাস। সিজিপিএ/জিপিএ-৫-এর স্কেলে ন্যূনতম ২.৮২ এবং ৪-এর স্কেলে ন্যূনতম ২.২৫ থাকতে হবে। শিক্ষাজীবনের কোনো পর্যায়ে তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণি গ্রহণযোগ্য হবে না।

বেতন: ২৩,০০০ টাকা (গ্রেড-১১)।

৪. পদের নাম ও সংখ্যা: জুনিয়র নিরাপত্তা পরিদর্শক ২টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি পাস। সিজিপিএ/জিপিএ ৫-এর স্কেলে ন্যূনতম ২.৮২ এবং ৪-এর স্কেলে ন্যূনতম ২.২৫ থাকতে হবে। শিক্ষাজীবনের কোনো পর্যায়ে তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণি গ্রহণযোগ্য হবে না। কম্পিউটার ব্যবহারে দক্ষতা থাকতে হবে। সামরিক/আধা সামরিক/ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

বেতন: ২৩,০০০ টাকা (গ্রেড-১১)।

৫. পদের নাম ও সংখ্যা: নিরাপত্তাপ্রহরী ১১টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এসএসসি/দাখিল/সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। জিপিএ-৫-এর স্কেলের মধ্যে ২ থাকতে হবে। সামরিক/ আধা সামরিক/ সশস্ত্র বাহিনী/ বিজিবি/পুলিশ/আনসার (নিয়োজিত) সদস্যদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এসব প্রার্থীদের ক্ষেত্রে চাকরির অবসর-সংক্রান্ত যথাযথ কর্তৃপক্ষের আদেশের কপি প্রমাণক হিসেবে দাখিল করতে হবে। উচ্চতা ন্যূনতম ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি এবং বুকের মাপ ন্যূনতম ৩২ ইঞ্চি হতে হবে।

বেতন: ১৪,৫০০ টাকা (গ্রেড-১৫)

বয়সসীমা: ৮ জুন ২০২৬ তারিখে বয়স ১৮ থেকে ৩২ বছর হতে হবে। তবে ৪ নম্বর (জুনিয়র নিরাপত্তা পরিদর্শক) পদের ক্ষেত্রে অবসরপ্রাপ্ত সামরিক বাহিনীর সদস্যদের ক্ষেত্রে বয়স ৪০ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য। ৫ নম্বর পদের ক্ষেত্রে অবসরপ্রাপ্ত সামরিক বাহিনীর সৈনিকদের ক্ষেত্রে বয়স ৩৫ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য।

আবেদন ফি: ১ থেকে ৪ নম্বর পদের আবেদন ফি টেলিটকের সার্ভিস চার্জসহ ১১২ টাকা। ৫ নম্বর পদের আবেদন ফি টেলিটকের সার্ভিস চার্জসহ ৫৬ টাকা।

আবেদনের নিয়ম: পরীক্ষায় অংশ নিতে ইচ্ছুক প্রার্থীরা লিঙ্কে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩০ জুন, ২০২৬; বিকেল ৫টা।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

বিষয়:

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