হাইকোর্ট বিভাগের ব্যবহারিক পরীক্ষার সূচি

প্রতীকী ছবি

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগের ‘ব্যক্তিগত কর্মকর্তা’ পদের ব্যবহারিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, ২২ ফেব্রুয়ারি এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। হাইকোর্ট বিভাগের রেজিস্ট্রার মুহাম্মদ নূরুল আমীন বিপ্লব স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

এর আগে, গত ৩১ জানুয়ারি একই পদে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এতে মোট ৭১ প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীরা ব্যবহারিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবেন।

ব্যবহারিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের পরবর্তীকালে মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। বিজ্ঞপ্তিতে ব্যবহারিক পরীক্ষা বিষয়ে প্রার্থীদের বিভিন্ন নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

এগুলো হলো, লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের চূড়ান্ত ব্যবহারিক পরীক্ষা ২২ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০টায় সুপ্রিম কোর্টের কম্পিউটার ল্যাবে (প্রশাসনিক ভবন-২-এর নিচতলায়) অনুষ্ঠিত হবে। প্রবেশপত্র ব্যতীত কোনো পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হবে না। পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষা শুরুর ৩০ মিনিট পূর্বে সুপ্রিম কোর্ট অডিটরিয়ামে রিপোর্ট করতে হবে।

পরীক্ষার্থীকে বাংলা ও ইংরেজিতে সাঁটলিপি ও কম্পিউটার মুদ্রাক্ষর পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। পরীক্ষার্থী কর্তৃক পরীক্ষায় কোনো প্রকার অসদুপায় অবলম্বন করা হলে পরীক্ষার্থীর অযোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে এবং তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

পরীক্ষা কেন্দ্রে বই, ব্যাগ, মোবাইল ফোন, হাতঘড়ি, ইলেকট্রনিক ঘড়ি, ক্যালকুলেটর বা অন্য যেকোনো ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইস বা যোগাযোগ যন্ত্র আনা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। যদি কোনো পরীক্ষার্থী উল্লিখিত দ্রব্যাদি সঙ্গে নিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশ করে, তবে তাঁকে তাৎক্ষণিক বহিষ্কারসহ তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

