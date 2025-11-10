Ajker Patrika
মাদকদ্রব্য অধিদপ্তরের ৮ পদের ফল প্রকাশ

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ৮টি পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ২৩৫ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। অধিদপ্তরের উপপরিচালক (প্রশাসন) রাজিব মিনা স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

পদগুলো হলো: স্টোরকিপার, মোটর মেকানিক, ডেটা এন্ট্রি কন্ট্রোল অপারেটর, অডিও ভিজ্যুয়াল অপারেটর, পাম্প অপারেটর, রিসিপশনিস্ট, গ্রন্থাগার সহকারী এবং অফিস সহায়ক।

গত ১ নভেম্বর মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয় কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠানটির এসব পদে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এতে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার তারিখ ও সময় পরবর্তী সময়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে এবং টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের মাধ্যমে এসএমএস করে জানিয়ে দেওয়া হবে। এ ছাড়া অধিদপ্তরের নিচতলায় সংরক্ষিত নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করা হবে।

