চিটাগাং ড্রাই ডক লিমিটেডে চাকরির সুযোগ

চাকরি ডেস্ক
বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিচালিত চিটাগাং ড্রাই ডক লিমিটেডে লোকবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ১৩ ক্যাটাগরির শূন্য পদে মোট ১৫ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ২০ অক্টোবর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদনপত্র সরাসরি অথবা ই-মেইল ঠিকানার মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ঠিকানায় পাঠাতে পারবেন।
পদের নাম: সহকারী প্রকৌশলী।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি বা ডিপ্লোমা ইন অটোমোবাইল বা মেকানিক্যাল। কমপক্ষে ৩ বছরের ওয়ার্কশপ পরিচালনার বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৪০ বছর।
পদের নাম: উপ-সহ প্রকৌশলী।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিপ্লোমা ইন অটোমোবাইল। কমপক্ষে ৩ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।
পদের নাম: স্টোর ইনচার্জ।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিপ্লোমা ইন অটোমোবাইল বা পাওয়ার এবং কমপক্ষে ৩ বছর স্টোর এবং কম্পিউটার পরিচালনার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর।
পদের নাম: স্টোরকিপার।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম এসএসসি পাস এবং কম্পিউটার পরিচালনায় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।
পদের নাম: মেকানিক (হালকা যান)।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস (অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলযোগ্য)।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৪০ বছর।
পদের নাম: সহকারী মেকানিক (হালকা যান)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ২৮ বছর।
পদের নাম: মেকানিক (ভারী যান)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৪০ বছর।
পদের নাম: সহকারী মেকানিক (ভারী যান)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ২৮ বছর।
পদের নাম: এসি ও অটো ইলেকট্রিশিয়ান (ভারী যান)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৪০ বছর।
পদের নাম: ডেন্ট মেকানিক (ভারী যান)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৪০ বছর।
পদের নাম: সহকারী ডেন্ট মেকানিক (হালকা যান)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ২৮ বছর।
পদের নাম: সহকারী ডেন্ট মেকানিক (ভারী যান)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ২৮ বছর।
পদের নাম: পেইন্টার (ভারী যান)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৪০ বছর।
আবেদন পদ্ধতি: আবেদনের জন্য নির্ধারিত ফরম প্রতিষ্ঠান থেকে সরাসরি সংগ্রহ করা যাবে। এ ছাড়া, প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট (www.cddl.gov.bd) থেকেও অথবা সরাসরি এই লিংকে গিয়ে আবেদন ফরম ডাউনলোড করে আবেদন করা যাবে। খামের ওপর আবেদন করা পদের নাম, নিজ জেলা এবং বিজ্ঞপ্তির সূত্র নম্বর উল্লেখ করে নির্ধারিত ঠিকানায় আবেদনপত্র পাঠাতে হবে।
আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা: ‘বিএন এমটি ওয়ার্কশপ, বানৌজা ঈসা খান, নিউ মুরিং চট্টগ্রাম’ অফিসে অথবা [email protected] এই ঠিকানায় ই-মেইল করা যাবে। প্রার্থীকে পূরণকৃত আবেদন ফরমের সঙ্গে প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত সম্প্রতি তোলা ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি, সব শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ, জাতীয় পরিচয়পত্র ও অভিজ্ঞতা সনদপত্রের (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অনুলিপি সংযুক্ত করতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ২০ নভেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিচালিত চিটাগাং ড্রাই ডক লিমিটেডে লোকবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ১৩ ক্যাটাগরির শূন্য পদে মোট ১৫ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ২০ অক্টোবর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদনপত্র সরাসরি অথবা ই-মেইল ঠিকানার মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ঠিকানায় পাঠাতে পারবেন।
পদের নাম: সহকারী প্রকৌশলী।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি বা ডিপ্লোমা ইন অটোমোবাইল বা মেকানিক্যাল। কমপক্ষে ৩ বছরের ওয়ার্কশপ পরিচালনার বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৪০ বছর।
পদের নাম: উপ-সহ প্রকৌশলী।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিপ্লোমা ইন অটোমোবাইল। কমপক্ষে ৩ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।
পদের নাম: স্টোর ইনচার্জ।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিপ্লোমা ইন অটোমোবাইল বা পাওয়ার এবং কমপক্ষে ৩ বছর স্টোর এবং কম্পিউটার পরিচালনার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর।
পদের নাম: স্টোরকিপার।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম এসএসসি পাস এবং কম্পিউটার পরিচালনায় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।
পদের নাম: মেকানিক (হালকা যান)।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস (অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলযোগ্য)।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৪০ বছর।
পদের নাম: সহকারী মেকানিক (হালকা যান)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ২৮ বছর।
পদের নাম: মেকানিক (ভারী যান)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৪০ বছর।
পদের নাম: সহকারী মেকানিক (ভারী যান)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ২৮ বছর।
পদের নাম: এসি ও অটো ইলেকট্রিশিয়ান (ভারী যান)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৪০ বছর।
পদের নাম: ডেন্ট মেকানিক (ভারী যান)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৪০ বছর।
পদের নাম: সহকারী ডেন্ট মেকানিক (হালকা যান)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ২৮ বছর।
পদের নাম: সহকারী ডেন্ট মেকানিক (ভারী যান)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ২৮ বছর।
পদের নাম: পেইন্টার (ভারী যান)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৪০ বছর।
আবেদন পদ্ধতি: আবেদনের জন্য নির্ধারিত ফরম প্রতিষ্ঠান থেকে সরাসরি সংগ্রহ করা যাবে। এ ছাড়া, প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট (www.cddl.gov.bd) থেকেও অথবা সরাসরি এই লিংকে গিয়ে আবেদন ফরম ডাউনলোড করে আবেদন করা যাবে। খামের ওপর আবেদন করা পদের নাম, নিজ জেলা এবং বিজ্ঞপ্তির সূত্র নম্বর উল্লেখ করে নির্ধারিত ঠিকানায় আবেদনপত্র পাঠাতে হবে।
আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা: ‘বিএন এমটি ওয়ার্কশপ, বানৌজা ঈসা খান, নিউ মুরিং চট্টগ্রাম’ অফিসে অথবা [email protected] এই ঠিকানায় ই-মেইল করা যাবে। প্রার্থীকে পূরণকৃত আবেদন ফরমের সঙ্গে প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত সম্প্রতি তোলা ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি, সব শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ, জাতীয় পরিচয়পত্র ও অভিজ্ঞতা সনদপত্রের (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অনুলিপি সংযুক্ত করতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ২০ নভেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
চাকরি ডেস্ক
বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিচালিত চিটাগাং ড্রাই ডক লিমিটেডে লোকবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ১৩ ক্যাটাগরির শূন্য পদে মোট ১৫ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ২০ অক্টোবর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদনপত্র সরাসরি অথবা ই-মেইল ঠিকানার মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ঠিকানায় পাঠাতে পারবেন।
পদের নাম: সহকারী প্রকৌশলী।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি বা ডিপ্লোমা ইন অটোমোবাইল বা মেকানিক্যাল। কমপক্ষে ৩ বছরের ওয়ার্কশপ পরিচালনার বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৪০ বছর।
পদের নাম: উপ-সহ প্রকৌশলী।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিপ্লোমা ইন অটোমোবাইল। কমপক্ষে ৩ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।
পদের নাম: স্টোর ইনচার্জ।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিপ্লোমা ইন অটোমোবাইল বা পাওয়ার এবং কমপক্ষে ৩ বছর স্টোর এবং কম্পিউটার পরিচালনার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর।
পদের নাম: স্টোরকিপার।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম এসএসসি পাস এবং কম্পিউটার পরিচালনায় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।
পদের নাম: মেকানিক (হালকা যান)।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস (অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলযোগ্য)।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৪০ বছর।
পদের নাম: সহকারী মেকানিক (হালকা যান)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ২৮ বছর।
পদের নাম: মেকানিক (ভারী যান)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৪০ বছর।
পদের নাম: সহকারী মেকানিক (ভারী যান)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ২৮ বছর।
পদের নাম: এসি ও অটো ইলেকট্রিশিয়ান (ভারী যান)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৪০ বছর।
পদের নাম: ডেন্ট মেকানিক (ভারী যান)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৪০ বছর।
পদের নাম: সহকারী ডেন্ট মেকানিক (হালকা যান)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ২৮ বছর।
পদের নাম: সহকারী ডেন্ট মেকানিক (ভারী যান)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ২৮ বছর।
পদের নাম: পেইন্টার (ভারী যান)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৪০ বছর।
আবেদন পদ্ধতি: আবেদনের জন্য নির্ধারিত ফরম প্রতিষ্ঠান থেকে সরাসরি সংগ্রহ করা যাবে। এ ছাড়া, প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট (www.cddl.gov.bd) থেকেও অথবা সরাসরি এই লিংকে গিয়ে আবেদন ফরম ডাউনলোড করে আবেদন করা যাবে। খামের ওপর আবেদন করা পদের নাম, নিজ জেলা এবং বিজ্ঞপ্তির সূত্র নম্বর উল্লেখ করে নির্ধারিত ঠিকানায় আবেদনপত্র পাঠাতে হবে।
আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা: ‘বিএন এমটি ওয়ার্কশপ, বানৌজা ঈসা খান, নিউ মুরিং চট্টগ্রাম’ অফিসে অথবা [email protected] এই ঠিকানায় ই-মেইল করা যাবে। প্রার্থীকে পূরণকৃত আবেদন ফরমের সঙ্গে প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত সম্প্রতি তোলা ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি, সব শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ, জাতীয় পরিচয়পত্র ও অভিজ্ঞতা সনদপত্রের (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অনুলিপি সংযুক্ত করতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ২০ নভেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিচালিত চিটাগাং ড্রাই ডক লিমিটেডে লোকবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ১৩ ক্যাটাগরির শূন্য পদে মোট ১৫ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ২০ অক্টোবর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদনপত্র সরাসরি অথবা ই-মেইল ঠিকানার মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ঠিকানায় পাঠাতে পারবেন।
পদের নাম: সহকারী প্রকৌশলী।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি বা ডিপ্লোমা ইন অটোমোবাইল বা মেকানিক্যাল। কমপক্ষে ৩ বছরের ওয়ার্কশপ পরিচালনার বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৪০ বছর।
পদের নাম: উপ-সহ প্রকৌশলী।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিপ্লোমা ইন অটোমোবাইল। কমপক্ষে ৩ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।
পদের নাম: স্টোর ইনচার্জ।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিপ্লোমা ইন অটোমোবাইল বা পাওয়ার এবং কমপক্ষে ৩ বছর স্টোর এবং কম্পিউটার পরিচালনার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর।
পদের নাম: স্টোরকিপার।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম এসএসসি পাস এবং কম্পিউটার পরিচালনায় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।
পদের নাম: মেকানিক (হালকা যান)।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস (অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলযোগ্য)।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৪০ বছর।
পদের নাম: সহকারী মেকানিক (হালকা যান)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ২৮ বছর।
পদের নাম: মেকানিক (ভারী যান)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৪০ বছর।
পদের নাম: সহকারী মেকানিক (ভারী যান)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ২৮ বছর।
পদের নাম: এসি ও অটো ইলেকট্রিশিয়ান (ভারী যান)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৪০ বছর।
পদের নাম: ডেন্ট মেকানিক (ভারী যান)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৪০ বছর।
পদের নাম: সহকারী ডেন্ট মেকানিক (হালকা যান)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ২৮ বছর।
পদের নাম: সহকারী ডেন্ট মেকানিক (ভারী যান)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ২৮ বছর।
পদের নাম: পেইন্টার (ভারী যান)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৪০ বছর।
আবেদন পদ্ধতি: আবেদনের জন্য নির্ধারিত ফরম প্রতিষ্ঠান থেকে সরাসরি সংগ্রহ করা যাবে। এ ছাড়া, প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট (www.cddl.gov.bd) থেকেও অথবা সরাসরি এই লিংকে গিয়ে আবেদন ফরম ডাউনলোড করে আবেদন করা যাবে। খামের ওপর আবেদন করা পদের নাম, নিজ জেলা এবং বিজ্ঞপ্তির সূত্র নম্বর উল্লেখ করে নির্ধারিত ঠিকানায় আবেদনপত্র পাঠাতে হবে।
আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা: ‘বিএন এমটি ওয়ার্কশপ, বানৌজা ঈসা খান, নিউ মুরিং চট্টগ্রাম’ অফিসে অথবা [email protected] এই ঠিকানায় ই-মেইল করা যাবে। প্রার্থীকে পূরণকৃত আবেদন ফরমের সঙ্গে প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত সম্প্রতি তোলা ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি, সব শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ, জাতীয় পরিচয়পত্র ও অভিজ্ঞতা সনদপত্রের (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অনুলিপি সংযুক্ত করতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ২০ নভেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (দক্ষিণ) বড় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটির ১৩ ক্যাটাগরির পদে মোট ৯৯ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ২১ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। গতকাল সোমবার (২৭ অক্টোবর) থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।৩ ঘণ্টা আগে
কর্মক্ষেত্র নিয়ে হা-হুতাশ করেন; দিনরাত যেখানে কাজ করছেন, সে কোম্পানিকে গালমন্দ করেন—এমন মানুষের সংখ্যা অনেক। কিন্তু তিনি কেন সফল হচ্ছেন না, বছরের পর বছর এক জায়গার পড়ে রয়েছেন, সেটা নিয়ে মোটেও ভাবেন না।৭ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রাণ গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৬ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।১ দিন আগে
জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘শোরুম ম্যানেজার’ পদে ৫ কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২২ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।১ দিন আগে
চাকরি ডেস্ক
কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (দক্ষিণ) বড় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটির ১৩ ক্যাটাগরির পদে মোট ৯৯ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ২১ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। গতকাল সোমবার (২৭ অক্টোবর) থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: সিনিয়র ডেটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক (সমমান) বা সমমানের ডিগ্রিধারী হতে হবে। কম্পিউটার টাইপিংয়ে প্রতি মিনিটে ২৫ শব্দ এবং ইংরেজিতে ৩০ শব্দ গতিসম্পন্ন হতে হবে।
বেতন: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।
পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক (সমমান) বা সমমানের ডিগ্রিধারী হতে হবে।
বেতন: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।
পদের নাম: উচ্চমান সহকারী।
পদসংখ্যা: ১৩টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি।
বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
পদের নাম: সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। শর্টহ্যান্ডে প্রতি মিনিটে অন্তত ৭০ শব্দ; টাইপিংয়ে প্রতি মিনিটে বাংলায় ২৫ শব্দ এবং ইংরেজিতে ৩০ শব্দ গতি থাকতে হবে।
বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
পদের নাম: ক্যাশিয়ার।
পদসংখ্যা: ৪টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বাণিজ্য বিভাগে স্নাতক ডিগ্রি।
বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
পদের নাম: অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।
পদসংখ্যা: ৪টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: ডেটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: টেলিফোন অপারেটর।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: গাড়িচালক (ড্রাইভার)।
পদসংখ্যা: ৭টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: সিপাহি।
পদসংখ্যা: ৫২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি/সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৯,০০০-২১,৮০০ টাকা।
পদের নাম: ডেসপাচ রাইডার।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা।
পদের নাম: ফটোকপি অপারেটর।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা।
পদের নাম: অফিস সহায়ক।
পদসংখ্যা: ৯টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
আবেদন পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: আগামী ১৭ নভেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (দক্ষিণ) বড় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটির ১৩ ক্যাটাগরির পদে মোট ৯৯ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ২১ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। গতকাল সোমবার (২৭ অক্টোবর) থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: সিনিয়র ডেটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক (সমমান) বা সমমানের ডিগ্রিধারী হতে হবে। কম্পিউটার টাইপিংয়ে প্রতি মিনিটে ২৫ শব্দ এবং ইংরেজিতে ৩০ শব্দ গতিসম্পন্ন হতে হবে।
বেতন: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।
পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক (সমমান) বা সমমানের ডিগ্রিধারী হতে হবে।
বেতন: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।
পদের নাম: উচ্চমান সহকারী।
পদসংখ্যা: ১৩টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি।
বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
পদের নাম: সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। শর্টহ্যান্ডে প্রতি মিনিটে অন্তত ৭০ শব্দ; টাইপিংয়ে প্রতি মিনিটে বাংলায় ২৫ শব্দ এবং ইংরেজিতে ৩০ শব্দ গতি থাকতে হবে।
বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
পদের নাম: ক্যাশিয়ার।
পদসংখ্যা: ৪টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বাণিজ্য বিভাগে স্নাতক ডিগ্রি।
বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
পদের নাম: অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।
পদসংখ্যা: ৪টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: ডেটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: টেলিফোন অপারেটর।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: গাড়িচালক (ড্রাইভার)।
পদসংখ্যা: ৭টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: সিপাহি।
পদসংখ্যা: ৫২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি/সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৯,০০০-২১,৮০০ টাকা।
পদের নাম: ডেসপাচ রাইডার।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা।
পদের নাম: ফটোকপি অপারেটর।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা।
পদের নাম: অফিস সহায়ক।
পদসংখ্যা: ৯টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
আবেদন পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: আগামী ১৭ নভেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিচালিত চিটাগাং ড্রাই ডক লিমিটেডে লোকবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ১৩ ক্যাটাগরির শূন্য পদে মোট ১৫ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ২০ অক্টোবর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।১ ঘণ্টা আগে
কর্মক্ষেত্র নিয়ে হা-হুতাশ করেন; দিনরাত যেখানে কাজ করছেন, সে কোম্পানিকে গালমন্দ করেন—এমন মানুষের সংখ্যা অনেক। কিন্তু তিনি কেন সফল হচ্ছেন না, বছরের পর বছর এক জায়গার পড়ে রয়েছেন, সেটা নিয়ে মোটেও ভাবেন না।৭ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রাণ গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৬ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।১ দিন আগে
জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘শোরুম ম্যানেজার’ পদে ৫ কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২২ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।১ দিন আগে
মুহাম্মদ শফিকুর রহমান
কর্মক্ষেত্র নিয়ে হা-হুতাশ করেন; দিনরাত যেখানে কাজ করছেন, সে কোম্পানিকে গালমন্দ করেন—এমন মানুষের সংখ্যা অনেক। কিন্তু তিনি কেন সফল হচ্ছেন না, বছরের পর বছর এক জায়গার পড়ে রয়েছেন, সেটা নিয়ে মোটেও ভাবেন না।
এমন মানুষেরা নিজের দুর্বলতার
দিকে নজর না দিয়ে বরং কোম্পানির দুর্বলতা নিয়ে আলোচনায় মুখর থাকেন। আমাদের মানতে হবে, সফলতা অর্জনের সংক্ষিপ্ত কোনো পথ নেই। তবে কিছু নিয়ম তো আছেই, যা মানলে ক্যারিয়ারে উন্নতি করা সম্ভব।
কথায়-কাজে হতে হবে গোছানো
প্রতিষ্ঠানের হয়ে যতটুকু কাজ করবেন, সেটা গুছিয়ে করতে হবে। অগোছালো কাজ ক্যারিয়ারের ক্ষতি করে। গোছানো মানুষেরা সহজে সফল হন। শুধু কাজই নয়, কর্মক্ষেত্রে কথাও গুছিয়ে বলতে হবে।
দুর্বল দিক নিয়ে কাজ করুন
মাইক্রোসফট এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট কিংবা ইংরেজি—যেকোনো বিষয়ে আপনার দুর্বলতা থাকতেই পারে। আপনার দুর্বল জায়গাটা কোথায়, আগে তা চিহ্নিত করতে হবে।
অতঃপর দুর্বল দিকগুলোর বিষয়ে নিতে হবে উপযুক্ত পদক্ষেপ। যেমন কারও লিডারশিপে ঘাটতি থাকতে পারে। তাঁদের উচিত হবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর দু-একটি প্রশিক্ষণ নেওয়া।
উপস্থাপনের দক্ষতা থাকা জরুরি
কর্মক্ষেত্রে শুধু মেধা নয়, নিজেকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করার দক্ষতাও সাফল্যের মূল চাবিকাঠি। ভালো কাজ করেও অনেক সময় অনেকে পিছিয়ে পড়েন, কেবল নিজেদের সক্ষমতা তুলে ধরতে না পারার কারণে। এ জন্য উপস্থাপনার দক্ষতা আত্মবিশ্বাস বাড়ায়, যোগাযোগকে কার্যকর করে এবং সহকর্মী ও কর্তৃপক্ষের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হিসেবে প্রমাণ করে।
বস কী চান, মন দিয়ে শুনুন
ভারতের প্রখ্যাত লেখক শংকর বলেছেন, বস হলেন আগুন। এর খুব কাছেও যেতে নেই। আবার খুব দূরেও থাকতে নেই। মোদ্দাকথা, বস আপনার কাছে কী চান, কেমনভাবে চান—আগে সেটা বুঝতে হবে। বস ইজ অলওয়েজ রাইট, কথাটা মাথায় রাখতে হবে। আবার একই সঙ্গে বসের চাটুকারিতা, মোসাহেবি পরিহার করা বাঞ্ছনীয়।
সুসম্পর্ক বজায় রাখুন
অফিসে পেশাদার সম্পর্ক বজায় রাখা কর্মজীবনের অগ্রগতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরচর্চা, গুজব বা ব্যক্তিগত বিরোধ কাজের পরিবেশ নষ্ট করে এবং দলীয় মনোভাব দুর্বল করে দেয়। সহকর্মীর কাজ ভালো না লাগলে সমালোচনার বদলে গঠনমূলকভাবে পরামর্শ দেওয়া উচিত। সহানুভূতি, শ্রদ্ধা ও সহযোগিতার মাধ্যমে সম্পর্ক গড়ে উঠলে কাজের গতি বাড়ে এবং সবার মধ্যে পারস্পরিক আস্থা তৈরি হয়।
নিয়মানুবর্তী হওয়া
কর্মক্ষেত্রে সফল হতে হলে নিয়মানুবর্তিতা অপরিহার্য। সময়মতো অফিসে আসা ও নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ করা একজন কর্মীর দায়িত্ববোধ ও পেশাদারত্বের পরিচয় বহন করে। অফিসের নিয়ম মেনে চলা, উপযুক্ত পোশাক পরিধান করা এবং কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুসরণ করা কর্মপরিবেশকে সুন্দর রাখে। সময়ানুবর্তিতা শুধু ব্যক্তিগত গুণ নয়, এটি প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতা ও বিশ্বাসযোগ্যতার সঙ্গেও জড়িত।
পরিকল্পনা ও বোঝাপড়া জরুরি
যেকোনো দায়িত্ব হাতে পাওয়ার পর সরাসরি কাজে ঝাঁপিয়ে না পড়ে আগে ভালোভাবে পরিকল্পনা করা উচিত। কাজটি কীভাবে করা হবে, কোন পদ্ধতিতে সবচেয়ে সহজ ও কার্যকর হবে—এসব নিয়ে অন্তত কয়েক মিনিট ভাবতে হবে। সবচেয়ে জরুরি বিষয় হলো, বস বা দায়িত্ব প্রদানকারীর কাছ থেকে কাজের উদ্দেশ্য ও কাঙ্ক্ষিত ফলাফল স্পষ্টভাবে বুঝে নেওয়া। এতে ভুল কমে, সংশোধনের প্রয়োজনও কম হয়।
শরীর ও মনের যত্ন নিন
একটানা কাজ শুধু মানসিক চাপই নয়, শারীরিক ক্ষতিরও কারণ হতে পারে। তাই মাঝেমধ্যে বিশ্রাম নেওয়া, হাঁটাহাঁটি করা বা দূরে কোথাও ঘুরে আসা কর্মক্ষমতা ধরে রাখে। দীর্ঘ সময় কম্পিউটারের সামনে বসে থাকলে চোখ ও শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তাই নির্দিষ্ট সময় পর চোখে পানি দেওয়া, কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ রাখা বা দূরে তাকানো খুবই উপকারী।
লেখক: মুহাম্মদ শফিকুর রহমান
অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, সেলস অপারেশনস, ফেয়ার
ডিস্ট্রিবিউশন লিমিটেড
কর্মক্ষেত্র নিয়ে হা-হুতাশ করেন; দিনরাত যেখানে কাজ করছেন, সে কোম্পানিকে গালমন্দ করেন—এমন মানুষের সংখ্যা অনেক। কিন্তু তিনি কেন সফল হচ্ছেন না, বছরের পর বছর এক জায়গার পড়ে রয়েছেন, সেটা নিয়ে মোটেও ভাবেন না।
এমন মানুষেরা নিজের দুর্বলতার
দিকে নজর না দিয়ে বরং কোম্পানির দুর্বলতা নিয়ে আলোচনায় মুখর থাকেন। আমাদের মানতে হবে, সফলতা অর্জনের সংক্ষিপ্ত কোনো পথ নেই। তবে কিছু নিয়ম তো আছেই, যা মানলে ক্যারিয়ারে উন্নতি করা সম্ভব।
কথায়-কাজে হতে হবে গোছানো
প্রতিষ্ঠানের হয়ে যতটুকু কাজ করবেন, সেটা গুছিয়ে করতে হবে। অগোছালো কাজ ক্যারিয়ারের ক্ষতি করে। গোছানো মানুষেরা সহজে সফল হন। শুধু কাজই নয়, কর্মক্ষেত্রে কথাও গুছিয়ে বলতে হবে।
দুর্বল দিক নিয়ে কাজ করুন
মাইক্রোসফট এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট কিংবা ইংরেজি—যেকোনো বিষয়ে আপনার দুর্বলতা থাকতেই পারে। আপনার দুর্বল জায়গাটা কোথায়, আগে তা চিহ্নিত করতে হবে।
অতঃপর দুর্বল দিকগুলোর বিষয়ে নিতে হবে উপযুক্ত পদক্ষেপ। যেমন কারও লিডারশিপে ঘাটতি থাকতে পারে। তাঁদের উচিত হবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর দু-একটি প্রশিক্ষণ নেওয়া।
উপস্থাপনের দক্ষতা থাকা জরুরি
কর্মক্ষেত্রে শুধু মেধা নয়, নিজেকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করার দক্ষতাও সাফল্যের মূল চাবিকাঠি। ভালো কাজ করেও অনেক সময় অনেকে পিছিয়ে পড়েন, কেবল নিজেদের সক্ষমতা তুলে ধরতে না পারার কারণে। এ জন্য উপস্থাপনার দক্ষতা আত্মবিশ্বাস বাড়ায়, যোগাযোগকে কার্যকর করে এবং সহকর্মী ও কর্তৃপক্ষের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হিসেবে প্রমাণ করে।
বস কী চান, মন দিয়ে শুনুন
ভারতের প্রখ্যাত লেখক শংকর বলেছেন, বস হলেন আগুন। এর খুব কাছেও যেতে নেই। আবার খুব দূরেও থাকতে নেই। মোদ্দাকথা, বস আপনার কাছে কী চান, কেমনভাবে চান—আগে সেটা বুঝতে হবে। বস ইজ অলওয়েজ রাইট, কথাটা মাথায় রাখতে হবে। আবার একই সঙ্গে বসের চাটুকারিতা, মোসাহেবি পরিহার করা বাঞ্ছনীয়।
সুসম্পর্ক বজায় রাখুন
অফিসে পেশাদার সম্পর্ক বজায় রাখা কর্মজীবনের অগ্রগতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরচর্চা, গুজব বা ব্যক্তিগত বিরোধ কাজের পরিবেশ নষ্ট করে এবং দলীয় মনোভাব দুর্বল করে দেয়। সহকর্মীর কাজ ভালো না লাগলে সমালোচনার বদলে গঠনমূলকভাবে পরামর্শ দেওয়া উচিত। সহানুভূতি, শ্রদ্ধা ও সহযোগিতার মাধ্যমে সম্পর্ক গড়ে উঠলে কাজের গতি বাড়ে এবং সবার মধ্যে পারস্পরিক আস্থা তৈরি হয়।
নিয়মানুবর্তী হওয়া
কর্মক্ষেত্রে সফল হতে হলে নিয়মানুবর্তিতা অপরিহার্য। সময়মতো অফিসে আসা ও নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ করা একজন কর্মীর দায়িত্ববোধ ও পেশাদারত্বের পরিচয় বহন করে। অফিসের নিয়ম মেনে চলা, উপযুক্ত পোশাক পরিধান করা এবং কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুসরণ করা কর্মপরিবেশকে সুন্দর রাখে। সময়ানুবর্তিতা শুধু ব্যক্তিগত গুণ নয়, এটি প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতা ও বিশ্বাসযোগ্যতার সঙ্গেও জড়িত।
পরিকল্পনা ও বোঝাপড়া জরুরি
যেকোনো দায়িত্ব হাতে পাওয়ার পর সরাসরি কাজে ঝাঁপিয়ে না পড়ে আগে ভালোভাবে পরিকল্পনা করা উচিত। কাজটি কীভাবে করা হবে, কোন পদ্ধতিতে সবচেয়ে সহজ ও কার্যকর হবে—এসব নিয়ে অন্তত কয়েক মিনিট ভাবতে হবে। সবচেয়ে জরুরি বিষয় হলো, বস বা দায়িত্ব প্রদানকারীর কাছ থেকে কাজের উদ্দেশ্য ও কাঙ্ক্ষিত ফলাফল স্পষ্টভাবে বুঝে নেওয়া। এতে ভুল কমে, সংশোধনের প্রয়োজনও কম হয়।
শরীর ও মনের যত্ন নিন
একটানা কাজ শুধু মানসিক চাপই নয়, শারীরিক ক্ষতিরও কারণ হতে পারে। তাই মাঝেমধ্যে বিশ্রাম নেওয়া, হাঁটাহাঁটি করা বা দূরে কোথাও ঘুরে আসা কর্মক্ষমতা ধরে রাখে। দীর্ঘ সময় কম্পিউটারের সামনে বসে থাকলে চোখ ও শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তাই নির্দিষ্ট সময় পর চোখে পানি দেওয়া, কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ রাখা বা দূরে তাকানো খুবই উপকারী।
লেখক: মুহাম্মদ শফিকুর রহমান
অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, সেলস অপারেশনস, ফেয়ার
ডিস্ট্রিবিউশন লিমিটেড
বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিচালিত চিটাগাং ড্রাই ডক লিমিটেডে লোকবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ১৩ ক্যাটাগরির শূন্য পদে মোট ১৫ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ২০ অক্টোবর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।১ ঘণ্টা আগে
কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (দক্ষিণ) বড় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটির ১৩ ক্যাটাগরির পদে মোট ৯৯ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ২১ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। গতকাল সোমবার (২৭ অক্টোবর) থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।৩ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রাণ গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৬ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।১ দিন আগে
জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘শোরুম ম্যানেজার’ পদে ৫ কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২২ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।১ দিন আগে
চাকরি ডেস্ক
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রাণ গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৬ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার, (ইএইচএস)।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর।
অভিজ্ঞতা: ১ বছর। তবে অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদন করতে পারবেন।
চাকরির ধরন: ফুল টাইম।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় ধরনের প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: ২২-৩০ বছর।
কর্মস্থল: গাজীপুর, হবিগঞ্জ, নরসিংদী, নাটোর।
আবেদনের পদ্ধতি: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে প্রাণ গ্রুপে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৫ নভেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রাণ গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৬ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার, (ইএইচএস)।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর।
অভিজ্ঞতা: ১ বছর। তবে অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদন করতে পারবেন।
চাকরির ধরন: ফুল টাইম।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় ধরনের প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: ২২-৩০ বছর।
কর্মস্থল: গাজীপুর, হবিগঞ্জ, নরসিংদী, নাটোর।
আবেদনের পদ্ধতি: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে প্রাণ গ্রুপে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৫ নভেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিচালিত চিটাগাং ড্রাই ডক লিমিটেডে লোকবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ১৩ ক্যাটাগরির শূন্য পদে মোট ১৫ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ২০ অক্টোবর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।১ ঘণ্টা আগে
কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (দক্ষিণ) বড় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটির ১৩ ক্যাটাগরির পদে মোট ৯৯ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ২১ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। গতকাল সোমবার (২৭ অক্টোবর) থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।৩ ঘণ্টা আগে
কর্মক্ষেত্র নিয়ে হা-হুতাশ করেন; দিনরাত যেখানে কাজ করছেন, সে কোম্পানিকে গালমন্দ করেন—এমন মানুষের সংখ্যা অনেক। কিন্তু তিনি কেন সফল হচ্ছেন না, বছরের পর বছর এক জায়গার পড়ে রয়েছেন, সেটা নিয়ে মোটেও ভাবেন না।৭ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘শোরুম ম্যানেজার’ পদে ৫ কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২২ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।১ দিন আগে
চাকরি ডেস্ক
জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘শোরুম ম্যানেজার’ পদে ৫ কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২২ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।
পদের নাম: শোরুম ম্যানেজার।
পদসংখ্যা: ৫টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো স্নাতকোত্তর অথবা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা: ন্যূনতম ৩ বছর চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন।
প্রার্থীর ধরন: শুধু পুরুষ প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: ন্যূনতম ২৭ বছর হতে হবে।
কর্মস্থল: দেশের যেকোনো স্থানে।
বেতন: ২০,০০০-৪০,০০০ টাকা।
সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, টিএ বিল, মোবাইল বিল, পারফরম্যান্স বোনাস, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, বছরে ২টি উৎসব ভাতার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ তারিখ: ২১ নভেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘শোরুম ম্যানেজার’ পদে ৫ কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২২ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।
পদের নাম: শোরুম ম্যানেজার।
পদসংখ্যা: ৫টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো স্নাতকোত্তর অথবা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা: ন্যূনতম ৩ বছর চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন।
প্রার্থীর ধরন: শুধু পুরুষ প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: ন্যূনতম ২৭ বছর হতে হবে।
কর্মস্থল: দেশের যেকোনো স্থানে।
বেতন: ২০,০০০-৪০,০০০ টাকা।
সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, টিএ বিল, মোবাইল বিল, পারফরম্যান্স বোনাস, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, বছরে ২টি উৎসব ভাতার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ তারিখ: ২১ নভেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিচালিত চিটাগাং ড্রাই ডক লিমিটেডে লোকবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ১৩ ক্যাটাগরির শূন্য পদে মোট ১৫ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ২০ অক্টোবর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।১ ঘণ্টা আগে
কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (দক্ষিণ) বড় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটির ১৩ ক্যাটাগরির পদে মোট ৯৯ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ২১ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। গতকাল সোমবার (২৭ অক্টোবর) থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।৩ ঘণ্টা আগে
কর্মক্ষেত্র নিয়ে হা-হুতাশ করেন; দিনরাত যেখানে কাজ করছেন, সে কোম্পানিকে গালমন্দ করেন—এমন মানুষের সংখ্যা অনেক। কিন্তু তিনি কেন সফল হচ্ছেন না, বছরের পর বছর এক জায়গার পড়ে রয়েছেন, সেটা নিয়ে মোটেও ভাবেন না।৭ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রাণ গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৬ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।১ দিন আগে