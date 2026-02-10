ইউনিভার্সিটি অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজিতে চাকরি

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ইউনিভার্সিটি অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি, বাংলাদেশ। প্রতিষ্ঠানটির ৪ ক্যাটাগরির পদে মোট ৪ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ৭ ফেব্রুয়ারি এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: অতিরিক্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (পরীক্ষা শাখা, রেজিস্ট্রার অফিস)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতকসহ (সম্মান) স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
বেতন: ৫০,০০০-৭১,২০০ টাকা।
পদের নাম: উপ-রেজিস্ট্রার (প্রশাসনিক ও লিয়াজন শাখা, রেজিস্ট্রার অফিস)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রিসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
বেতন: ৪৩,০০০-৬৯,৮৫০ টাকা।
পদের নাম: ড্রাইভার (ভারী), (রেজিস্ট্রার অফিস)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ-৫-এর মধ্যে ন্যূনতম ২.২৫ থাকতে হবে।
বেতন: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: হেলপার (রেজিস্ট্রার অফিস)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা দাখিল বা সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ-৫-এর মধ্যে ন্যূনতম ২.২৫ থাকতে হবে।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
আবেদন ফি: গ্রেড ৯ বা তদূর্ধ্ব পদের জন্য ২০০ টাকা, ১৩তম থেকে ১৬তম গ্রেড ১০০ টাকা এবং ১৭তম থেকে ২০তম গ্রেড ৫০ টাকা জমা দিতে হবে। পেমেন্ট নির্দেশিকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জব ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
আবেদনের পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা এই লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১ মার্চ, ২০২৬ রাত ১২টা পর্যন্ত।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘সেলস অফিসার/সেলস এক্সিকিউটিভ’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৫ ফেব্রুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।১ দিন আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান রানার গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটির ‘২ হুইলার’ বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৫ ফেব্রুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।১ দিন আগে
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন শাখা জাদুঘরগুলোর বিভিন্ন পদে অনুষ্ঠিত নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে মোট ৫৫ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে। ৭ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক তানজিম ওয়াহাব স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।১ দিন আগে
চাকরিপ্রার্থীর পরিচয়ের প্রথম মাধ্যম হলো তাঁর সিভি। একটি পরিপাটি, তথ্যসমৃদ্ধ ও আকর্ষণীয় সিভি চাকরিদাতার কাছে আপনাকে ইতিবাচকভাবে তুলে ধরতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়জীবন থেকে শুরু করে পেশাগত জীবনের প্রতিটি ধাপেই সিভি বা জীবনবৃত্তান্তের গুরুত্ব অপরিসীম।১ দিন আগে