মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের এমসিকিউ পরীক্ষার ফল প্রকাশ

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বিভিন্ন পদের প্রিলিমিনারি (এমসিকিউ) পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে মোট ৭৪১ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। প্রতিষ্ঠানটির উপপরিচালক (প্রশাসন) রাজিব মিনা স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

পদগুলো হলো: স্টোরকিপার (গ্রেড-১৪), ডেটা এন্ট্রি কন্ট্রোল অপারেটর (গ্রেড-১৬) এবং অফিস সহায়ক (গ্রেড-২০)। এর আগে, গত ২৬ আগস্ট প্রতিষ্ঠানটির এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। এরপর ১ নভেম্বর এসব পদের এমসিকিউ পরীক্ষা ঢাকা মহানগরের ১৬টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হয়। এতে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, প্রিলিমিনারি (এমসিকিউ) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষা আগামী ৮ নভেম্বর (শনিবার) সকাল ১০টা থেকে সাড়ে ১১টা পর্যন্ত মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয় কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে।

প্রিলিমিনারি (এমসিকিউ) পরীক্ষার প্রবেশপত্রই (রঙিন কপি) পরবর্তী সব পরীক্ষার জন্য প্রযোজ্য হবে। লিখিত পরীক্ষার দিন পরীক্ষাকেন্দ্রে সব প্রার্থীকে আবশ্যিকভাবে সকাল সাড়ে ৮টা থেকে সাড়ে ৯টার মধ্যে প্রবেশ করতে হবে। পরীক্ষার হলে শুধু সাধারণ মানের কালো কালির কলম (পেনসিল নয়) ও প্রবেশপত্র সঙ্গে রাখা যাবে।

মোবাইল ফোন, ঘড়ি (ডিজিটাল বা অ্যানালগ), ক্যালকুলেটর, হেডফোন, ওয়ালেট, মানিব্যাগসহ যেকোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইস পরীক্ষাকেন্দ্রের অভ্যন্তরে বহন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। পরীক্ষা চলাকালে কোনো পরীক্ষার্থীর সঙ্গে উল্লিখিত সরঞ্জমাদি পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীকে তাৎক্ষণিকভাবে বহিষ্কার করা হবে এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

চাকরির খবরসরকারি চাকরিচাকরি
