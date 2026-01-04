Ajker Patrika
সরকারি

বিজেএসসির নিয়োগ পরীক্ষার সূচি পরিবর্তন

চাকরি ডেস্ক 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনে (বিজেএসসি) বিভিন্ন পদে অনুষ্ঠিতব্য নিয়োগ পরীক্ষার সময়সূচি পরিবর্তন করা হয়েছে। পরিবর্তিত সূচি অনুযায়ী, ২ জানুয়ারির পরীক্ষা আগামী ৯ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে। ১ জানুয়ারি বিজেএসসির সচিব ও অধস্তন আদালতগুলোর শূন্য পদে সরাসরি নিয়োগ-সংক্রান্ত বাছাই কমিটির সভাপতি এ জি এম আল মাসুদ স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

পদগুলো হলো সাঁটলিপিকার বা স্টেনোগ্রাফার, টাইপিস্ট বা কপিস্ট, গাড়িচালক ও নিরাপত্তাপ্রহরী। অনিবার্য কারণবশত এ পদের অনুষ্ঠিতব্য পরীক্ষাগুলোর সময়সূচি পরিবর্তন করা হয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আগামী ৯ জানুয়ারি সকাল ১০টা থেকে সাড়ে ১১টা পর্যন্ত রাজধানীর মগবাজারে অবস্থিত সিদ্ধেশ্বরী কলেজ কেন্দ্রে এই পরীক্ষাগুলো অনুষ্ঠিত হবে। ইতিপূর্বে সরবরাহ করা প্রবেশপত্রটি বর্ণিত পরীক্ষার প্রবেশপত্র মর্মে গণ্য হবে। এতদসংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

বিষয়:

নিয়োগনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরসরকারি চাকরিচাকরি
