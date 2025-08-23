সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশনের লিখিত পরীক্ষার সূচি

চাকরি ডেস্ক
দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেডের ‘টেকনিশিয়ান (সিভিল)’ পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি, কেন্দ্র এবং প্রবেশপত্র সংগ্রহের সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। করপোরেশন পরিচালক (এইচআরডি-১) মো. জবদুল ইসলাম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, লিখিত পরীক্ষা আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর সকাল ১০টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত মতিঝিলে অবস্থিত বাংলাদেশ ব্যাংক উচ্চবিদ্যালয় কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে। প্রাথমিকভাবে যোগ্য বিবেচিত প্রার্থীরা ২৪ আগস্ট থেকে পরীক্ষা শুরু হওয়ার ১ ঘণ্টা পূর্ব পর্যন্ত প্রবেশপত্র ডাউনলোড করতে পারবেন। প্রবেশপত্র ছাড়া কোনো প্রার্থীকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হবে না।
পরীক্ষার কেন্দ্রে প্রবেশপত্র ব্যতীত যেকোনো কাগজ, বই, মোবাইল ফোন, ক্যালকুলেটর, স্মার্টওয়াচ, সব ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইস, ব্যাংক/ক্রেডিট কার্ডসদৃশ কোনো ডিভাইস ও ব্যাগ আনা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। পরীক্ষার সময় পরীক্ষার্থীরা কানের ওপর কোনো আবরণ রাখতে পারবেন না, উভয় কান দৃশ্যমান রাখতে হবে। প্রার্থীদের প্রয়োজনীয় চেকিং কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য পরীক্ষা শুরুর কমপক্ষে ১ ঘণ্টা পূর্বে পরীক্ষাকেন্দ্রে উপস্থিত হতে হবে।
পরীক্ষা শুরু হওয়ার পর কোনো অবস্থাতেই কোনো প্রার্থীকে কেন্দ্রে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য প্রার্থীদের কোনো প্রকার টিএ/ডিএ প্রদান করা হবে না। এর আগে, ২০২৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠানটির এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।
দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেডের ‘টেকনিশিয়ান (সিভিল)’ পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি, কেন্দ্র এবং প্রবেশপত্র সংগ্রহের সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। করপোরেশন পরিচালক (এইচআরডি-১) মো. জবদুল ইসলাম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, লিখিত পরীক্ষা আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর সকাল ১০টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত মতিঝিলে অবস্থিত বাংলাদেশ ব্যাংক উচ্চবিদ্যালয় কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে। প্রাথমিকভাবে যোগ্য বিবেচিত প্রার্থীরা ২৪ আগস্ট থেকে পরীক্ষা শুরু হওয়ার ১ ঘণ্টা পূর্ব পর্যন্ত প্রবেশপত্র ডাউনলোড করতে পারবেন। প্রবেশপত্র ছাড়া কোনো প্রার্থীকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হবে না।
পরীক্ষার কেন্দ্রে প্রবেশপত্র ব্যতীত যেকোনো কাগজ, বই, মোবাইল ফোন, ক্যালকুলেটর, স্মার্টওয়াচ, সব ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইস, ব্যাংক/ক্রেডিট কার্ডসদৃশ কোনো ডিভাইস ও ব্যাগ আনা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। পরীক্ষার সময় পরীক্ষার্থীরা কানের ওপর কোনো আবরণ রাখতে পারবেন না, উভয় কান দৃশ্যমান রাখতে হবে। প্রার্থীদের প্রয়োজনীয় চেকিং কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য পরীক্ষা শুরুর কমপক্ষে ১ ঘণ্টা পূর্বে পরীক্ষাকেন্দ্রে উপস্থিত হতে হবে।
পরীক্ষা শুরু হওয়ার পর কোনো অবস্থাতেই কোনো প্রার্থীকে কেন্দ্রে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য প্রার্থীদের কোনো প্রকার টিএ/ডিএ প্রদান করা হবে না। এর আগে, ২০২৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠানটির এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাক (এনজিও)। সংস্থাটির মাইগ্রেশন প্রোগ্রাম (প্রকল্প কর্মী) বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গতকাল ২০ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।৮ মিনিট আগে
বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআইডব্লিউটিএ) অর্থ পুলের বিভিন্ন পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ৬ সেপ্টেম্বর এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এতে মোট ৯৫৮ প্রার্থী অংশ নেবেন।৪৩ মিনিট আগে
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন মৎস্য অধিদপ্তরের ১০ম গ্রেডভুক্ত ‘উপসহকারী প্রকৌশলী’ পদের বাছাই পরীক্ষার ফল প্রকাশ করছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। এতে মোট ১০০ প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন।১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় ওষুধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান রেনেটা পিএলসি। দেশের অনেক তরুণ এখানে ক্যারিয়ার গড়ার স্বপ্ন দেখেন। ওষুধশিল্পে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা প্রতিষ্ঠানটিতে বর্তমানে ১৩ হাজারের বেশি কর্মী কাজ করছেন। রেনেটার মানবসম্পদ বিভাগের প্রধান নিসবাত আনোয়ার...৩ ঘণ্টা আগে