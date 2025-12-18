Ajker Patrika
বিজেএসসির ৪ পদের লিখিত পরীক্ষা ২০ ডিসেম্বর

চাকরি ডেস্ক 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের (বিজেএসসি) ৪ পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ২০ ডিসেম্বর এসব পদের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

বিজেএসসির সচিব ও অধস্তন আদালতগুলোর শূন্য পদে সরাসরি নিয়োগ-সংক্রান্ত বাছাই কমিটির সভাপতি এ জি এম আল মাসুদ স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। পদগুলো হলো সাঁটলিপিকার বা স্টেনোগ্রাফার, টাইপিস্ট বা কপিস্ট, গাড়িচালক ও নিরাপত্তাপ্রহরী।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, উল্লিখিত পদগুলোর লিখিত পরীক্ষা আগামী ২০ ডিসেম্বর বেলা আড়াইটা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত নিউ বেইলি রোডে অবস্থিত সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজে অনুষ্ঠিত হবে।

পদগুলোতে আবেদনকারী প্রার্থীরা রোববার (১৪ ডিসেম্বর) থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন। আর যেসব আবেদনকারী আবেদন ফরমে মোবাইল নম্বর উল্লেখ করেননি, তাদের স্থায়ী ঠিকানায় ডাকযোগে প্রবেশপত্র পাঠানো হবে।

