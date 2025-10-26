Ajker Patrika
৩৭ কর্মী নেবে পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি

কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ১৩ ধরনের শূন্য পদে মোট ৩৭ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ৯ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আর আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয় ১৫ অক্টোবর। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ফোরম্যান।

পদসংখ্যা: ৯টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি/ সমমানসহ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত কারিগরি প্রতিষ্ঠান থেকে ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস অ্যান্ড ইনটেন্যান্স/মেকানিক্যাল মেইনটেন্যান্স/মেশিন টুলস অপারেশন/মেশিন টুলস অপারেশন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স/ ইলেকট্রনিক কন্ট্রোল অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিষয়ে ট্রেড কোর্স পাস।

বেতন: ২৮,০০০ টাকা।

পদের নাম: জেটি ক্রেন অপারেটর।

পদসংখ্যা: ৬টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি/ সমমান পাস।

বেতন: ২৩,০০০ টাকা।

পদের নাম: রিকেলেইমার/স্টেকার অপারেটর।

পদসংখ্যা: ৩টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি/এসএসসি (ভোকেশনাল) বা সমমান পাস।

বেতন: ২০,০০০ টাকা।

পদের নাম: গাড়িচালক।

পদসংখ্যা: ২টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।

বেতন: ১৮,০০০ টাকা।

পদের নাম: টেকনিশিয়ান (এসটিজি/ বয়লার)।

পদসংখ্যা: ২টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি/ সমমানসহ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত কারিগরি প্রতিষ্ঠান থেকে মেকানিক্যাল মেইনটেন্যান্স/মেশিন টুলস অপারেশন/মেশিন টুলস অপারেশন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স বিষয়ে ট্রেড কোর্স পাস।

বেতন: ১৭,০০০ টাকা।

পদের নাম: ইনস্ট্রুমেন্ট মেকানিকস।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি (বিজ্ঞান)/সমমানসহ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত কারিগর প্রতিষ্ঠান থেকে ইলেকট্রনিক কন্ট্রোল অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিষয়ে ট্রেড কোর্স পাস।

বেতন: ১৭,০০০ টাকা।

পদের নাম: ওয়েন্ডার।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি/ সমমানসহ কারিগরি বোর্ড অনুমোদিত কারিগরি প্রতিষ্ঠান থেকে ওয়েল্ডিং অ্যান্ড ফেব্রিকেশন বিষয়ে ট্রেড কোর্স পাস।

বেতন: ১৭,০০০ টাকা।

পদের নাম: ফিটার।

পদসংখ্যা: ৪টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি (বিজ্ঞান)/সমমানসহ কারিগরি বোর্ড অনুমোদিত কারিগরি প্রতিষ্ঠান থেকে মেকানিক্যাল মেইনটেন্যান্স/মেশিন টুলস অপারেশন/মেশিন টুলস অপারেশন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স বিষয়ে ট্রেড কোর্স পাস।

বেতন: ১৭,০০০ টাকা।

পদের নাম: ইলেকট্রিশিয়ান।

পদসংখ্যা: ৩টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি (বিজ্ঞান)/সমমানসহ কারিগরি বোর্ড অনুমোদিত কারিগরি প্রতিষ্ঠান থেকে ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স বিষয়ে বছরের ট্রেড কোর্স পাস।

বেতন: ১৭,০০০ টাকা।

পদের নাম: আর্মেচার উইন্ডার।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি (ভোকেশনাল) বা এসএসসি (বিজ্ঞান)/সমমান পাস।

বেতন: ১৭,০০০ টাকা।

পদের নাম: টেকনিশিয়ান (আইসিটি)।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি, এসএসসি (ভোকেশনাল) বা সমমান পাস।

বেতন: ১৭,০০০ টাকা।

পদের নাম: নিরাপত্তা সহায়ক/প্রহরী।

পদসংখ্যা: ২টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান পাস।

বেতন: ১৪,৫০০ টাকা।

পদের নাম: রাজমিস্ত্রি/মেশন।

পদসংখ্যা: ২টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান পাস।

বেতন: ১৪,৫০০ টাকা।

আবেদন পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীরা এ লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: আগামী ৫ নভেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

সহকারী জজ নিয়োগ পরীক্ষার আসনবিন্যাস ৩০ অক্টোবর

সহকারী জজ নিয়োগ পরীক্ষার আসনবিন্যাস ৩০ অক্টোবর

অষ্টাদশ বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস (১৮ শ বিজেএস) বা সহকারী জজ পদে নিয়োগে প্রাথমিক পরীক্ষার (প্রিলিমিনারি) আসনবিন্যাস আগামী ৩০ অক্টোবর প্রকাশিত হবে। আগামী ১ নভেম্বর এ পরীক্ষা রাজধানীর একাধিক কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে। এতে ৬ হাজার ১২৩ জন প্রার্থী অংশ নেবেন। বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (জেলা ও দায়রা জজ) আশিকুল খবির স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজ ও উইল্স লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষার্থীদের আসনবিন্যাস সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা কেন্দ্রের নোটিশ বোর্ড ও কমিশনের ওয়েবসাইটে আগামী ৩০ অক্টোবর প্রদর্শন করা হবে। পরীক্ষার্থীরা ওই সময় আসনবিন্যাস অনুযায়ী নিজেদের কক্ষ নম্বর জেনে নিতে পারবেন।

প্রার্থীদের ১০টা ১৫ মিনিটের মধ্যে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করতে হবে। ১০টা ৫৫ মিনিটে পরীক্ষার্থীদের এমসিকিউ প্রশ্নপত্রসহ উত্তরপত্র সরবরাহ করা হবে। পরীক্ষার্থীরা নিয়মাবলি অনুযায়ী উত্তরপত্রের সংশ্লিষ্ট অংশ পূরণ করবেন। নিয়মাবলি সংশ্লিষ্ট পিডিএফ ফাইল ও ভিডিও ক্লিপ কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে দেখে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো।

১০টা ৫৫ মিনিটের পর কোনো পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। ১০টা ১০ মিনিটে প্রত্যেক পরীক্ষার্থী হাজিরা তালিকায় স্বাক্ষর করবেন। তাঁরা নিজ নিজ টেবিলের ওপর প্রবেশপত্র খুলে রাখবেন। এ সময় প্রবেশপত্রের ছবির সঙ্গে পরীক্ষার্থীদের হাজিরা তালিকার ছবি ও স্বাক্ষর মিলিয়ে দেখা হবে। ১০টা ৫০ মিনিটে পরীক্ষা সমাপ্ত হওয়ার সতর্কীকরণ ঘণ্টা বাজবে।

সর্বশেষ দুপুর ১২টায় সমাপনী ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষা শেষ হবে। পরীক্ষার্থীরা নিজ নিজ আসনে অবস্থান করবেন। পরিদর্শকেরা উত্তরপত্র গণনা করে বুঝে নেওয়ার পর পরীক্ষার্থীরা নিজ নিজ আসন ও কক্ষ ত্যাগ করবেন।

দুদকে কনস্টেবল পদের পরীক্ষার সূচি

দুদকে কনস্টেবল পদের পরীক্ষার সূচি

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) ‘কনস্টেবল’ পদে লিখিত (এমসিকিউ) পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, ৩১ অক্টোবর এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। দুদকের পরিচালক (প্রশাসন ও মানবসম্পদ) দাউদ হোসেন চৌধুরী স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ৩১ অক্টোবর (শুক্রবার) সকাল ১০টা থেকে সাড়ে ১০টা পর্যন্ত এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ঢাকা কলেজ, সরকারি তিতুমীর কলেজ, ইডেন মহিলা কলেজ ও বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজসহ রাজধানীর ৫৪টি পৃথক কেন্দ্রে একযোগে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। প্রার্থীদের রোল নম্বর এবং কেন্দ্রের নাম প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।

এতে আরও বলা হয়, প্রার্থীকে পরীক্ষা শুরুর কমপক্ষে ৩০ মিনিট পূর্বে আসন গ্রহণ করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের পর চাকরিপ্রার্থী পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারবেন না।

পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের ২১ জনের চাকরি

আপডেট : ২৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৭: ০১
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ৬ ধরনের শূন্য পদে মোট ২১ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ৫ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আর আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ১২ অক্টোবর থেকে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: অর্থনীতিবিদ।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিসাববিজ্ঞান বিষয়ে প্রথম শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি।

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

পদের নাম: সহকারী প্রোগ্রামার।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স/ইঞ্জিনিয়ারিং বা সমমানের বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি।

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

পদের নাম: ফোরম্যান (কারিগরি)।

পদসংখ্যা: ৪টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং, মেকানিক্যাল বা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ডিগ্রি।

বেতন: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।

পদের নাম: নিরীক্ষক/অডিটর।

পদসংখ্যা: ৯টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক ডিগ্রি।

বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।

পদের নাম: ভেহিকেল মেকানিক।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: স্টোর হেলপার।

পদসংখ্যা: ৫টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: জেএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

আবেদন পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: আগামী ৩ নভেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা জেলা পরিষদে চাকরির সুযোগ, আবেদন ফি ৫০ টাকা

আপডেট : ২৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৬: ০৫
ঢাকা জেলা পরিষদে চাকরির সুযোগ, আবেদন ফি ৫০ টাকা

স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন ঢাকা জেলা পরিষদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ২ ধরনের শূন্য পদে ২ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৩ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা ডাকযোগে আবেদনপত্র পাঠাতে পারবেন।

পদের নাম: বার্তাবাহক।

পদ সংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

বেতন: ৮,৫০০–২০,৫৭০ টাকা।

পদের নাম: প্রহরী।

পদ সংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।

বেতন: ৮,২৫০–২০,০১০ টাকা।

আবেদন ফি: সোনালী ব্যাংকের যেকোনো শাখা থেকে ‘প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, ঢাকা’ এর অনুকূলে ৫০ টাকার পে–অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট পরীক্ষার ফি বাবদ জমা দিতে হবে। পে–অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফটের মূলকপি আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদনপত্রের খামের উপর পদের নাম উল্লেখ করে ‘প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, ঢাকা’ বরাবর আবেদনপত্র ডাকযোগে পৌঁছাতে হবে। সরাসরি কোন আবেদনপত্র ও নির্ধারিত তারিখের পরে কোন আবেদন গ্রহণ করা হবে না।

আবেদনের শেষ সময়: ২০ নভেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

