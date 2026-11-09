১৫ জনকে নেবে কৃষি তথ্য সার্ভিস, অষ্টম শ্রেণি পাসেও আবেদনের সুযোগ
কৃষি তথ্য সার্ভিস ঢাকা নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ১৪ থেকে ২০তম গ্রেডের ৬ ক্যাটাগরির পদে ১৫ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদন শুরু হবে ১০ নভেম্বর থেকে। আবেদন করা যাবে আগামী ৩ ডিসেম্বর বিকেল ৫টা পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
১. পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী প্রদর্শনী বিশেষজ্ঞ ১টি, (গ্রেড-১৪)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এসএসসি পাসসহ ফাইন/কমার্শিয়াল আর্টসের সনদ থাকতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট কাজে তিন বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন স্কেল: ২৩,৫০০-৫৬,৮০০ টাকা।
২. পদের নাম ও সংখ্যা: অডিও ভিজ্যুয়াল ইউনিট অপারেটর ৪টি, (গ্রেড-১৪)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এসএসসি পাসসহ ৩৫ মিমি ও ১৬ মিমি প্রজেক্টর, এমপ্লিফায়ার, পিএ ও সেট জেনারেটরের অপারেটিং কাজে অবশ্যই প্রশিক্ষণ থাকতে হবে। বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্সসহ সংশ্লিষ্ট কাজে তিন বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন স্কেল: ২৩,৫০০-৫৬,৮০০ টাকা।
৩. পদের নাম ও সংখ্যা: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ৪টি, (গ্রেড-১৬)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এইচএসসি পাসসহ টাইপিংয়ের গতি প্রতি মিনিটে ৩০ শব্দ থাকতে হবে। অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
বেতন স্কেল: ২১,৯০০-৫২,৯০০ টাকা।
৪. পদের নাম ও সংখ্যা: ক্যালিগ্রাফিস্ট ১টি, (গ্রেড-১৬)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এসএসসি পাসসহ কমার্শিয়াল আর্টস, ইলাস্ট্রেশন, লেটারিং, কে ড্রয়িং, লেআউট, প্রিপারেশন অব চার্ট ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন স্কেল: ২১,৯০০-৫২,৯০০ টাকা।
৫. পদের নাম ও সংখ্যা: অফসেট প্রিন্টার ১টি, (গ্রেড-১৬)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এসএসসি পাসসহ যেকোনো স্বনামধন্য অফসেট প্রেসে প্রিন্টার হিসেবে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। অধিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীর ক্ষেত্রে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলযোগ্য।
বেতন স্কেল: ২১,৯০০-৫২,৯০০ টাকা।
৬. পদের নাম ও সংখ্যা: অফিস সহায়ক ৪টি, (গ্রেড-২০)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বেতন স্কেল: ২০,০০০-৪৮,৪০০ টাকা।
বয়স: সব পদের জন্য বয়সসীমা সর্বোচ্চ ৩২ বছর।
আবেদন ফি: ১ থেকে ৫ নম্বর পদের আবেদন ফি টেলিটক সার্ভিস চার্জসহ মোট ১১২ টাকা। ৬ নম্বর পদের আবেদন ফি ৫৬ টাকা।
আবেদনের নিয়ম: পরীক্ষায় অংশ নিতে ইচ্ছুক প্রার্থীরা ওয়েবসাইটে গিয়ে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩ ডিসেম্বর ২০২৬, বিকেল ৫টা।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি