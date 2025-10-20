Ajker Patrika
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষে চাকরি

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষে সংশোধিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। কর্তৃপক্ষের ৪ ধরনের শূন্য পদে ৪ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ১২ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী পরিচালক (প্রশাসন), ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি।

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

পদের নাম ও সংখ্যা: উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে ৪ বছর

মেয়াদি ডিপ্লোমা।

বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।

পদের নাম ও সংখ্যা: উপসহকারী প্রকৌশলী (ই/এম), ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠান থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইলেকট্রনিকস/ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে ৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা।

বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।

পদের নাম ও সংখ্যা:

সার্ভেয়ার, ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিপ্লোমা ইন সার্ভে ইঞ্জিনিয়ারিং।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

আবেদন পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৯ অক্টোবর, ২০২৫।

