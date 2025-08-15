Ajker Patrika
৯ কর্মী নেবে হবিগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়

হবিগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। কার্যালয়টিতে ২ ধরনের শূন্য পদে মোট ৯ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১০ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগামী রোববার (১৭ আগস্ট) থেকে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হবে। আগ্রহী জেলার স্থায়ী বাসিন্দারা এ নিয়োগে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ইউনিয়ন পরিষদ প্রশাসনিক কর্মকর্তা।

পদ সংখ্যা: ৪টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।

বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।

পদের নাম: হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর।

পদ সংখ্যা: ৫টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট অথবা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

চাকরির খবরসরকারি চাকরিচাকরি
