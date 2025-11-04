Ajker Patrika
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে চাকরি

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে চাকরি

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ৫ ক্যাটাগরির পদে মোট ৬ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ১০ নভেম্বর থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হবে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ক্যাশিয়ার।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বাণিজ্য বিভাগে স্নাতক ডিগ্রি। কম্পিউটার চালনায় দক্ষতা এবং ওয়ার্ড প্রসেসিংসহ কম্পিউটার পরিচালনায় অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।

পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি। কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে প্রতি মিনিটে ইংরেজিতে ৩০ শব্দ ও বাংলায় ২৫ শব্দ গতি থাকতে হবে।

বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।

পদের নাম: সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। শটহ্যান্ডে প্রতি মিনিটে ইংরেজিতে ৭০ শব্দ ও বাংলায় ৪৫ শব্দ গতি এবং কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে ইংরেজিতে ৩০ শব্দ ও বাংলায় ২৫ শব্দের গতি থাকতে হবে।

বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।

পদের নাম: অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।

পদসংখ্যা: ২টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষা উত্তীর্ণ।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: অফিস সহায়ক।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: আগামী ৯ ডিসেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

কর্মী নেবে টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড, আবেদন শেষ আজই

কর্মী নেবে টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড, আবেদন শেষ আজই

টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ৩ ক্যাটাগরির পদে চুক্তিভিত্তিক অসংখ্য জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। ২৬ অক্টোবর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। ২৮ অক্টোবর থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবদেন করতে পারবেন।

পদের নাম: সুপারভাইজার।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম স্নাতক বা সমমান পরীক্ষায় পাস। মোবাইল অপারেটর কল সেন্টারে সুপারভাইজার ক্যাটাগরির কাজে ন্যূনতম ২ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন।

বয়সসীমা: ৩৫ বছর।

পারিশ্রমিক: ঘণ্টাপ্রতি ১৫০ টাকা। (সপ্তাহে সর্বোচ্চ ৪০ ঘণ্টার অধিক নয়)।

পদের নাম: আইটি এক্সিকিউটিভ।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষায় পাস। কম্পিউটার ট্রাবল-শুটিং এবং নেটওয়ার্ক রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতসংশ্লিষ্ট ক্যাটাগরির কাজে ন্যূনতম ২ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন।

বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর।

পারিশ্রমিক: ঘণ্টাপ্রতি ১২৫ টাকা। (সপ্তাহে সর্বোচ্চ ৪০ ঘণ্টার অধিক নয়)।

পদের নাম: এজেন্ট।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষায় পাস। মোবাইল অপারেটর কল সেন্টারে এজেন্ট হিসেবে ন্যূনতম ২ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন।

বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর।

পারিশ্রমিক: ঘণ্টাপ্রতি ৭০ টাকা। (সপ্তাহে সর্বোচ্চ ৪০ ঘণ্টার অধিক নয়)।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩ নভেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

সহকারী জজ নিয়োগের ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ১০৫০

বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়ের সহকারী জজ পদে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক পরীক্ষার (প্রিলিমিনারি) ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ১ হাজার ৫০ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন।

রোববার (২ নভেম্বর) রাতে কমিশনের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (জেলা ও দায়রা জজ) আশিকুল খবির স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের প্রবেশ পদে নিয়োগ বিষয়ক আদেশ অনুসারে প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার ন্যূনতম যোগ্যতা ৫০% নম্বর হওয়ায় প্রাথমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীগণের মধ্যে ১ হাজার ৫০ জন পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ নম্বর পেয়েছেন।

একইসঙ্গে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের ১৪৩তম সভার সিদ্ধান্তক্রমে লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের যোগ্য মর্মে এসব প্রার্থীরা বিবেচিত হয়েছেন। প্রাথমিক পরীক্ষার ফলাফলে কোনোরূপ ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে কমিশন তা সংশোধনের অধিকার সংরক্ষণ করে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়। কমিশনের অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর উল্লেখ রয়েছে।

গত ১ নভেম্বর সহকারী জজ পদের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন কেন্দ্রে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে, গত ১৮ আগস্ট সহকারী জজ পদে জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে কমিশন। এতে মোট ১০০টি শূন্য পদ রয়েছে।

অভিজ্ঞতা ছাড়াই প্ৰাণ গ্রুপে চাকরি, নিয়োগ ২ জেলায়

অভিজ্ঞতা ছাড়াই প্ৰাণ গ্রুপে চাকরি, নিয়োগ ২ জেলায়

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রাণ গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটির ইএইচএস বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার, (ইএইচএস)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: ফুল টাইম।

প্রার্থীর ধরন: আগ্রহী নারী ও পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বয়সসীমা: ২২–৩০ বছর।

কর্মস্থল: হবিগঞ্জ ও নাটোর।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৫ নভেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

ম্যানেজার পদে কর্মী নেবে ব্র্যাক ব্যাংক, কর্মস্থল ঢাকা

ম্যানেজার পদে কর্মী নেবে ব্র্যাক ব্যাংক, কর্মস্থল ঢাকা

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসি। ব্যাংকটিতে এসএমই লিয়াবিলিটি অ্যান্ড ক্যাম ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন বিভাগে শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৩০ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার, (এসএমই লিয়াবিলিটি অ্যান্ড ক্যাম ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমানের ডিগ্রি।

অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ০৪ থেকে ০৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: ফুল টাইম।

প্রার্থীর ধরন: আগ্রহী নারী ও পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বয়সসীমা: সর্বনিম্ন ২৫ বছর। উল্লেখ করা হয়নি।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। এ ছাড়া ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১০ নভেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

