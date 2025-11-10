Ajker Patrika
সরকারি

১৭ পদে জনবল নিয়োগ দেবে হাইকোর্ট

চাকরি ডেস্ক 
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

অস্থায়ী ভিত্তিতে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ। অফিস সহকারী পদে জনবল নেওয়া হবে। অনলাইনে আবেদন ও আবেদন ফি জমা দেওয়া যাবে। আবেদন শুরু হয়েছে।

পদের নাম: অফিস সহকারী।

পদসংখ্যা: ১৭টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা ন্যূনতম এইচএসসি অথবা সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন। সাঁটলিপি ও কম্পিউটার টাইপিংয়ের জ্ঞানসম্পন্ন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

বয়সসীমা

প্রার্থীদের বয়স ১ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে। তবে সরকারি, আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বিভাগীয় প্রার্থীদের জন্য সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৪০ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য।

আবেদনের প্রক্রিয়া

আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদনপত্র পূরণ ও জমা দিতে পারবে। বিস্তারিত দেখুন এখানে

আবেদনের সময়সীমা

অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণ ও আবেদন ফি জমাদানের শুরু: ৫ নভেম্বর ২০২৫, সকাল ১০টা থেকে।

অনলাইনে আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ: ১১ নভেম্বর ২০২৫, বিকেল ৫টা পর্যন্ত।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

বিষয়:

নিয়োগনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরসরকারি চাকরিচাকরি
