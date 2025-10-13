Ajker Patrika
স্নাতক পাসে কর্মী নেবে ওয়ান ব্যাংক, কর্মস্থল ঢাকা

চাকরি ডেস্ক 
স্নাতক পাসে কর্মী নেবে ওয়ান ব্যাংক, কর্মস্থল ঢাকা

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ওয়ান ব্যাংক পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটির কার্ড বিজনেস বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। রোববার (১২ অক্টোবর) এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে।

পদের নাম: অফিসার (গ্রেড-১) টু অফিসার (গ্রেড-২), কার্ড বিজনেস।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর।

অভিজ্ঞতা: ১ বছর।

চাকরির ধরন: ফুল টাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় ধরনের প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: ২৯-৩২ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৬ অক্টোবর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

নিয়োগনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরচাকরিব্যাংক চাকরি
