বেসরকারি

ম্যানেজার পদে কর্মী নেবে ওয়ালটন, লাগবে না অভিজ্ঞতা

চাকরি ডেস্ক 
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটির লিফট বিভাগে টেরিটরি সেলস ম্যানেজার পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৩ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। অভিজ্ঞতা ছাড়াও আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: টেরিটরি সেলস ম্যানেজার, (লিফট)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ/এমবিএ

অন্যান্য যোগ্যতা: এসকেলেটর/লিফট বিষয়ে ভালো জ্ঞান।

অভিজ্ঞতা: ২–৪ বছর। তবে অভিজ্ঞতা ছাড়াও আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীদের আবেদনের সুযোগ রয়েছে।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩২ বছর।

কর্মস্থল: দেশের যেকোনো জায়গায়।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী টি/এ, মোবাইল বিল, পারফরম্যান্স বোনাস, লাভের শেয়ার, প্রভিডেন্ট ফান্ড, প্রতি বছর ইনক্রিমেন্টের ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১২ জানুয়ারি, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

সরকারি

দুদকের তিন পদে লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ১৯৮

চাকরি ডেস্ক 
দুদকের তিন পদে লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ১৯৮

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) তিনটি পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে মোট ১৯৮ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।

প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক (প্রশাসন ও মানবসম্পদ) মোহাম্মদ নাজমুল হাসান স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। পদগুলো হলো সহকারী পরিদর্শক, হিসাবরক্ষক ও ক্যাশিয়ার।

এর আগে, গত ১৩ ডিসেম্বর এসব পদের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ফল প্রকাশ-সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, উল্লিখিত রোল নম্বরধারী প্রার্থীদের কম্পিউটার (তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক) পরীক্ষা আগামী ১৯ ডিসেম্বর (শুক্রবার) আগারগাঁওয়ে অবস্থিত বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে (বিসিসি) অনুষ্ঠিত হবে।

কম্পিউটার (তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক) পরীক্ষার সময়সূচিসহ এ-সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে এবং টেলিটকের সহায়তায় উত্তীর্ণ প্রার্থীর মোবাইলে এসএমএসের মাধ্যমে জানানো হবে।

সরকারি

স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে চাকরি, বেতন ১৩–২০ গ্রেডে

চাকরি ডেস্ক 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণারয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন পাবনা জেলা পরিষদ কার্যালয়ে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ৫ ক্যাটাগরির পদে মােট ৫ জনকে নিয়ােগ দেওয়া হবে। গত ১০ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীদের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ঠিকানায় আবেদনপত্র পাঠাতে হবে।

পদের নাম: হিসাব রক্ষক।

পদ সংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বাণিজ্যে স্নাতক ডিগ্রি।

বেতন: ১১,০০০–২৬,৫৯০ টাকা (১৩তম গ্রেড)।

পদের নাম: সাঁটলিপিকার।

পদ সংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমান সনদ থাকতে হবে।

বেতন: ১১,০০০–২৬,৫৯০ টাকা (১৩তম গ্রেড)।

পদের নাম: পরিবহন চালক।

পদ সংখ্যা: ১টি।

যোগ্যতা: হালকা যান চালনার বৈধ লাইসেন্স থাকতে হবে।

বেতন: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (১৬তম গ্রেড)।

পদের নাম: ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপারেটর কাম-দপ্তরী।

পদ সংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের সনদ থাকতে হবে।

বেতন: ৮,৮০০–২১,৩১০ টাকা (১৮তম গ্রেড)।

পদের নাম: অফিস সহায়ক।

পদ সংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

বেতন: ৮,২৫০–২০,০১০ টাকা (২০তম গ্রেড)।

আবেদন পদ্ধতি: আবেদনকারী কর্তৃক নির্ধারিত আবেদন ফর্ম স্ব-হস্তে লিখিত হতে হবে। খামের উপর পদের নাম উল্লেখ পূর্বক আবেদন ফর্ম ডাকযোগে অফিস চলাকালীন সময়ের মধ্যে ‘প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, পাবনা’ বরাবর পৌঁছাতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ১১ জানুয়ারি, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

সরকারি

মৎস্য উন্নয়ন করপোরেশনের ফল প্রকাশ

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৫: ৩৮
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন করপোরেশনের বিভিন্ন পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়। এতে ১১১ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে। শনিবার (১২ ডিসেম্বর) করপোরেশনের যুগ্ম পরিচালক মো. মাসুদুল আলম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

পদগুলো হলো ফিশ প্রসেসিং, টেকনোলজিস্ট, ফিশ কালচারিস্ট, নিরাপত্তা অফিসার, হিসাবরক্ষক, অডিটর, উচ্চমান অফিস সহকারী, স্টোরকিপার, মার্কেটিং সহকারী, প্লাম্বার, মেকানিক।

এর আগে একইদিন ১২ ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠানটির এই নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা তেজগাঁও কলেজ ও তেজগাঁও সরকারি উচ্চবিদ্যালয় কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়।

মৎস্য উন্নয়ন করপোরেশনের ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ১৯০মৎস্য উন্নয়ন করপোরেশনের ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ১৯০

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, করপোরেশনের জনবল নিয়োগসংক্রান্ত বাছাই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী লিখিত পরীক্ষায় পদভিত্তিক উত্তীর্ণ প্রার্থীদের সুপারিশ করা হয়েছে। প্রার্থীদের ব্যবহারিক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ও মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি পরবর্তী সময়ে টেলিটকের মাধ্যমে এসএমএসযোগে প্রার্থীদের জানানো হবে এবং যথারীতি করপোরেশনের ওয়েবসাইট ও নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করা হবে।

সরকারি

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের পরীক্ষা ২৯ ডিসেম্বর

চাকরি ডেস্ক 
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের পরীক্ষা ২৯ ডিসেম্বর

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের ইকুইপমেন্ট কাম মোটর ড্রাইভার পদের ব্যবহারিক ও মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, ২৯ ডিসেম্বর এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ১০ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের পরিচালক (প্রশাসন) মো. মমিনুর রশিদ স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এর আগে, ১০ ডিসেম্বর একই দিন ইকুইপমেন্ট কাম মোটর ড্রাইভার পদের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এতে মোট ১৩ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা ২৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত ব্যবহারিক ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেবেন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ২৯ ডিসেম্বর সকাল ১০টায় চট্টগ্রাম বন্দর কলেজ মাঠে ব্যবহারিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ব্যবহারিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের একই দিনে বেলা ৩টায় প্রতিষ্ঠানটির বোর্ডরুমে মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

প্রার্থীরা প্রতিষ্ঠানটির নিয়োগসংক্রান্ত ওয়েবসাইট থেকে আবেদনপত্রে উল্লেখিত রেজিস্ট্রেশন নম্বর দিয়ে ইন্টারভিউ কার্ড ডাউনলোড করতে পারবেন। প্রার্থীদের অনুকূলে ডাকযোগে কোনো ইন্টারভিউ কার্ড পাঠানো হবে না।

